Με κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου και του ελληνικού κινηματογράφου, σημαντικές προβολές, εκπαιδευτικές δράσεις και ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΚΥΜΑΤΑ επιστρέφει στην πανέμορφη Κεφαλονιά από τις 21 έως τις 30 Αυγούστου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού.

Τιμώμενοι προσκεκλημένοι της φετινής διοργάνωσης θα είναι ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Ευρωπαίους δημιουργούς, ο πολυβραβευμένος Πολωνός σκηνοθέτης Jerzy Skolimowski, μαζί με τη στενή συνεργάτιδα, σεναριογράφο και σύντροφό του Ewa Piaskowska. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αφιερωματικές προβολές, να συνομιλήσει μαζί τους και να γνωρίσει από κοντά δύο κορυφαίες προσωπικότητες του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι επίσης ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος ηθοποιός Zlatko Burić. Ο Burić θα παρουσιάσει τη νέα του κινηματογραφική δουλειά, την ταινία Novak, σε σκηνοθεσία Χάρη Λαγκούση, ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στο φεστιβάλ.

Στους διεθνείς προσκεκλημένους του φεστιβάλ συγκαταλέγεται ο Lee Anduze, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, γνωστός από τη συνεργασία του με τους Parov Stelar και τη διεθνή του πορεία στη μουσική σκηνή. Η παρουσία του χαρισματικού καλλιτέχνη θα συνδυαστεί με την προβολή της πρώτης μικρού μήκους ταινίας του.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η προβολή της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα. Στο φεστιβάλ θα παρευρεθούν ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής φωτογραφίας Δημήτρης Κατσαΐτης, καθώς και οι πρωταγωνιστές Σοφία Κουνιά, Μαρία Κεχαγιόγλου και Γιάννης Αναστασάκης. Οι συντελεστές της ταινίας θα συμμετάσχουν επίσης σε σειρά masterclasses και συζητήσεων με το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τη δημιουργική διαδικασία μιας σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχει και ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρέντζος, ο οποίος, μαζί με τον Δημήτρη Κατσαΐτη, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό masterclass, προσφέροντας στο κοινό μια ουσιαστική ματιά στον ρόλο της διεύθυνσης φωτογραφίας και στη δημιουργία της κινηματογραφικής εικόνας.

Ιδιαίτερη προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι το Θέατρο Σκιών. Ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης Άθως Δανέλλης, με συνοδεία ζωντανής μουσικής, θα παρουσιάσει τη μοναδική-ιστορική παράσταση «Ο Καραγκιόζης και οι Βάτραχοι». Παράλληλα, μαζί με τον εικαστικό και περφόρμερ Σπύρο Αγγελόπουλο, θα πραγματοποιήσει ειδικό masterclass αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνική και τη σύγχρονη εξέλιξη της τέχνης του Καραγκιόζη.

Από τον χώρο της λογοτεχνίας και των graphic novels, το φεστιβάλ φιλοξενεί τον βραβευμένο δημιουργό Θανάση Πέτρου, καθώς και τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Πέτρο Κατσάκο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στο κοινό τις πρόσφατες δουλειές τους. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παύλος Μεθενίτης.

Το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εμπλουτίζεται από τον διακεκριμένο συνθέτη και μουσικό Νίκο Βελιώτη, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο live soundtrack performance, συνοδεύοντας ζωντανά κινηματογραφική προβολή σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές βραδιές της διοργάνωσης.

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί επίσης και ο κιθαρίστας Κωνσταντίνος Μανωλκίδης, παρουσιάζοντας ένα μουσικό αφιέρωμα στον κινηματογράφο με έργα των Luis Bacalov, Nino Rota, Nicola Piovani και άλλων σημαντικών συνθετών.

Η αυλαία του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΚΥΜΑΤΑ θα πέσει με μία ξεχωριστή συναυλία του μουσικού σχήματος Θέλω να πάρω τα βουνά, με μέλη των ιστορικών Χειμερινών Κολυμβητών. Επί σκηνής θα βρεθούν οι Αργύρης Μπακιρτζής (τραγούδι), Εύη Μάζη (φλάουτο, πιάνο, τραγούδι), Κώστας Βόμβολος (ακορντεόν, πιάνο) και Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσο), προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ θα υποδεχθεί επίσης τον σκηνοθέτη Κώστα Μπακιρτζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει και στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος.

Τις παρουσιάσεις των ταινιών και τις συζητήσεις με τους δημιουργούς θα συντονίσει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών, των παράλληλων δράσεων και των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Ποιοι συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΚΥΜΑΤΑ περιλαμβάνει φέτος τρεις κατηγορίες: Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ και Animation, με ταινίες μικρού μήκους διάρκειας έως 30 λεπτών από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν και θα διεκδικήσουν τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης είναι οι εξής:

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Dust to Dust – Dimitris Papathanasis (Ελλάδα)

The Day We Became Heroes – Selini Papageorgiou (Ελλάδα)

Majonezë – Giulia Grandinetti (Ιταλία)

Pirateland – Stavros Petropoulos (Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σλοβενία)

The Wolves Return – Stelios Moraitidis (Ελλάδα)

Amoris – Lee Anduze (Ελλάδα)

Dreams of Copper – Spyros Christoforatos (Ελλάδα)

ICARUS – Christos Kardana (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο)

Farewellday – Farzad Ranjbar-Nazari (Ιράν)

The Little Prince – Amar Khati (Ιράν)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

THANASIS – Lydia Kolivinou (Ελλάδα)

Alles Gut – Pavlos Paraskevopoulos (Ελλάδα)

Beware of the Southern Stars – Christos Karteris (Ελλάδα)

My Green Garden – Eleni Tsekeri (Ελλάδα)

The Missing Piece – Alma Jodorowsky (Γαλλία)

After the Water – Davide Marchesi (Ιταλία)

My Dinner with Christos – Thanos Chalkiadakis Christoforatos (Ελλάδα)

The Colors of Nazar – Fatih Diren (Τουρκία)

The Artist of Light – Charalampos Pertesis (Ελλάδα)

Wine-Dark Sea – Liliya Timirzyanova (Αυστρία, Ελλάδα)

ANIMATION

Hell – Parker Croft (Ηνωμένες Πολιτείες)

Kargoosh (Deaf Ear) – Reza Sarbakhsh & Ali Jamali Motlagh (Ιράν)

The Hands – Kim Noce (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το Φεστιβάλ, θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι, δίπλα στη θάλασσα