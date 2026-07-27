Στα γυρίσματα μιας υπερπαραγωγής που επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον κόσμο του Ομήρου, ακόμη και η μικρότερη σύγχρονη λεπτομέρεια μπορεί να θεωρηθεί ανεπιθύμητη. Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, αυτή η λεπτομέρεια είχε τη μορφή ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς και άνετου ζευγαριού παπουτσιών: των UGG.

Την ασυνήθιστη απαγόρευση αποκάλυψε η Αν Χαθαγουεϊ, η οποία υποδύεται την Πηνελόπη στην «Οδύσσεια». Μιλώντας για τους άγραφους κανόνες που ισχύουν στις παραγωγές του διάσημου σκηνοθέτη, η ηθοποιός το έθεσε με χιουμοριστικό τρόπο: «Δεν θα φορέσεις UGG».

Η αποκάλυψη έφτασε και στο πλατό του CBS Mornings, όπου η Gayle King ζήτησε από τον Νόλαν να εξηγήσει τι ακριβώς έχει εναντίον των συγκεκριμένων παπουτσιών. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πράγματι δεν θέλει να εμφανίζονται στα γυρίσματά του, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ζήτημα αισθητικής ή προσωπικής αντιπάθειας.

Γιατί οι UGG «σπάνε» τη μαγεία

Όπως εξήγησε ο Κρίστοφερ Νόλαν, οι ηθοποιοί συχνά φορούν ανάμεσα στις λήψεις μαλακές μπότες ή παντόφλες, προκειμένου να ξεκουράσουν τα πόδια τους από τα άβολα παπούτσια των κοστουμιών. Στα μάτια του σκηνοθέτη, όμως, οι ογκώδεις UGG αποτελούν ένα έντονο «σύμβολο της νεωτερικότητας», το οποίο μπορεί να διαταράξει την ατμόσφαιρα που προσπαθεί να δημιουργήσει στο πλατό.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που σου υπενθυμίζουν ότι βρίσκεσαι στον πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για τους ηθοποιούς», ανέφερε, σύμφωνα με το CBS Mornings. Για τον Νόλαν, στόχος είναι τόσο οι πρωταγωνιστές όσο και το κινηματογραφικό συνεργείο να παραμένουν όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεντρωμένοι στην εποχή και στην πραγματικότητα της ιστορίας που γυρίζουν.

Η άποψή του μπορεί να ακούγεται παράδοξη, ιδιαίτερα σε ένα πλατό όπου υπάρχουν τεράστιες κάμερες, μικρόφωνα, καλώδια και δεκάδες τεχνικοί. Ο σκηνοθέτης υποστήριξε, ωστόσο, ότι ένα καθημερινό αντικείμενο, όπως οι μοντέρνες μπότες ή ακόμη και κάποιος που τρώει πατατάκια σε κοινή θέα, μπορεί περιέργως να αποδειχθεί πιο αποσπαστικό και να «βγάλει» τους συντελεστές από την ψευδαίσθηση της ταινίας.

Ένα παλιό αστείο με την Αν Χαθαγουεϊ και την Emily Blunt

Ο κανόνας δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την «Οδύσσεια». Ο Νόλαν αποκάλυψε ότι το θέμα των UGG αποτελεί εδώ και χρόνια ένα εσωτερικό αστείο ανάμεσα στον ίδιο, την Αν Χαθαγουεϊ και την Emily Blunt.

Η Blunt συνήθιζε να φορά τις άνετες μπότες ανάμεσα στις λήψεις του «Oppenheimer», προκαλώντας τις αντιδράσεις του σκηνοθέτη. Στο τέλος των γυρισμάτων, μάλιστα, του χάρισε ένα ζευγάρι UGG, με τον Νόλαν να παραδέχεται ότι ήταν τελικά αρκετά αναπαυτικές.

Παρά την αυστηρή στάση του στο πλατό, ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί προβληματικά τα ίδια τα παπούτσια. «Οι UGG είναι υπέροχες», είπε, επιμένοντας όμως ότι δεν έχουν θέση μπροστά στα μάτια του όταν επιχειρεί να αναβιώσει την αρχαία Ελλάδα.

Η ιδιότυπη απαγόρευση αποκαλύπτει κάτι περισσότερο από μια σκηνοθετική παραξενιά. Αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της εμμονής του Κρίστοφερ Νόλαν με την πλήρη αφοσίωση των συντελεστών στον κινηματογραφικό κόσμο που χτίζει – ακόμη κι αν, για να το πετύχει, πρέπει να ξεκινήσει από τα παπούτσια τους.