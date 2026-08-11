Μία νέα, εφιαλτική εποχή του κακού ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στη μεγάλη οθόνη, καθώς το σύμπαν του Resident Evil επιστρέφει στις 17 Σεπτεμβρίου με μια ολοκαίνουρια κινηματογραφική ιστορία, σε σκηνοθεσία του οραματιστή δημιουργού Zach Cregger, γνωστού για τις ταινίες Weapons και Barbarian.

Η νέα ταινία υπόσχεται να συνδυάσει τον ασταμάτητο τρόμο, με την αγωνία και το στοιχείο της επιβίωσης, οδηγώντας τους θεατές σε έναν κόσμο όπου το χάος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή.

Ο Austin Abrams πρωταγωνιστεί σε έναν εφιαλτικό αγώνα επιβίωσης

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Bryan, τον οποίο υποδύεται ο Austin Abrams, ένας ιατρικός κούριερ που βρίσκεται ξαφνικά παγιδευμένος σε έναν εφιαλτικό αγώνα επιβίωσης. Μια μοιραία και φρικιαστική νύχτα αρκεί για να διαλύσει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα και να τον βυθίσει σε μια πραγματικότητα όπου ο φόβος και ο κίνδυνος παραμονεύουν σε κάθε γωνιά.

Χωρίς να γνωρίζει πώς βρέθηκε στο επίκεντρο του απόλυτου χάους, ο Bryan καλείται να παλέψει για τη ζωή του, καθώς τα γεγονότα γύρω του παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η νέα ταινία Resident Evil έρχεται να παρουσιάσει μια φρέσκια ιστορία μέσα στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise, διατηρώντας στον πυρήνα της τα στοιχεία που έχουν συνδέσει τη σειρά με τον τρόμο και την επιβίωση.

Ο Zach Cregger, μετά την επιτυχία του Barbarian και την επερχόμενη ταινία Weapons, αναλαμβάνει να δώσει τη δική του ξεχωριστή ματιά στο σύμπαν του Resident Evil, δημιουργώντας μια νέα κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη ένταση, αγωνία και ανατροπές.

Η ιστορία υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η επιβίωση αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis και Paul Walter Hauser.

Η νέα ταινία Resident Evil έρχεται για να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στον τρόμο και να οδηγήσει τους θεατές σε μια ασταμάτητη νύχτα επιβίωσης, όπου το κακό επιστρέφει πιο απρόβλεπτο και τρομακτικό από ποτέ.