Η «Γοητεία της Αμαρτίας», το επιβλητικό ψυχολογικό δράμα του μεγάλου Ιταλού δημιουργού Λουκίνο Βισκόντι, επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, 52 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.

Πρόκειται για μία από τις πιο προσωπικές, ώριμες και ατμοσφαιρικές ταινίες της καριέρας του Βισκόντι, με ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό καστ που πλαισιώνεται από τους Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μάνγκανο, Κλόντια Μαρσάνι και Κλόντια Καρντινάλε. Αλλά και ένα συγκλονιστικό παρασκήνιο, όπου η αληθινή ζωή, η τέχνη και η πολιτική έγιναν ένα.

Η σύνοψη

Ένας απομονωμένος Αμερικανός καθηγητής ζει μια ήρεμη και μοναχική ζωή σε ένα πολυτελές παλάτσο στη Ρώμη, περιστοιχισμένος από τα βιβλία και τους πίνακες τέχνης του. Η τακτοποιημένη καθημερινότητά του ανατρέπεται βίαια όταν νοικιάζει τον επάνω όροφο σε μια θορυβώδη, ηδονιστική αριστοκρατική οικογένεια, η οποία εισβάλλει στον κόσμο του και τον παρασύρει σε ένα παιχνίδι εντάσεων, αποκαλύψεων και υπαρξιακών αναζητήσεων.

Το συγκλονιστικό παρασκήνιο των γυρισμάτων

Ο τίτλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχεδόν περιγραφικός με την αληθινή ιστορία του ίδιου του Λουκίνο Βισκόντι, ο οποίος κατά την προετοιμασία της ταινίας υπέστη ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε εν μέρει παράλυτο. Παρά τις ρητές οδηγίες των γιατρών να ξεκουραστεί, εκείνος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σινεμά. Σκηνοθέτησε ολόκληρη την ταινία καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, επιδεικνύοντας μια σχεδόν υπεράνθρωπη πνευματική διαύγεια και επιμονή.

Λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο σκηνοθέτης, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, τα γυρίσματα έγιναν σε στούντιο. Έτσι, το εντυπωσιακό, πολυτελές διαμέρισμα της Ρώμης που παρακολουθούμε στην ταινία, κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου στα θρυλικά στούντιο της Cinecittà.

Συγκινητικό είναι και το παρασκήνιο πίσω από το «ναι» του Μπαρτ Λάνκαστερ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα υγείας του Βισκόντι, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες της παραγωγής, λέγεται πως ο Αμερικανός σταρ δέχτηκε να παίξει σχεδόν δωρεάν, σε μια πράξη βαθιάς αγάπης και σεβασμού προς τον σπουδαίο σκηνοθέτη, ο οποίος βρισκόταν στην πιο ευάλωτη καμπή της ζωής και της καριέρας του. Έτσι, το συμβόλαιο που υπέγραψε, προέβλεπε αμοιβή μόνο από τα μελλοντικά κέρδη της ταινίας.

Στη «Γοητεία της Αμαρτίας» συμμετέχει και ο Χέλμουτ Μπέργκερ, ο οποίος υποδύεται τον προκλητικό, όμορφο και αυτοκαταστροφικό Κόνραντ. Ο Αυστριακός ηθοποιός ήταν ο επί σειρά ετών σύντροφος του Βισκόντι, με τη σχέση τους να χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος, συγκρούσεις και δράμα. Εξάλλου, ο ρόλος αυτός ήταν ουσιαστικά «γραμμένος» πάνω στην προσωπικότητα και τη δημόσια εικόνα του ηθοποιού, με τον οποίο γνωρίστηκαν το 1964, όταν ο Μπέργκερ ήταν 20 ετών και ο Βισκόντι 58. Έμειναν μαζί για 12 χρόνια, μέχρι τον θάνατο του σκηνοθέτη το 1976.

Ήξερες ότι….

Η τελευταία συνάντηση Βισκόντι – Λάνκαστερ: Αυτή ήταν η δεύτερη και τελευταία φορά που ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Αμερικανό σταρ. Η πρώτη τους ιστορική συνάντηση είχε γίνει 11 χρόνια νωρίτερα, στο επικό αριστούργημα «Ο Γατόπαρδος» (Il Gattopardo, 1963).

Αυτή ήταν η δεύτερη και τελευταία φορά που ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τον Αμερικανό σταρ. Η πρώτη τους ιστορική συνάντηση είχε γίνει 11 χρόνια νωρίτερα, στο επικό αριστούργημα «Ο Γατόπαρδος» (Il Gattopardo, 1963). Ο ρόλος που γράφτηκε για άλλον: Ο Βισκόντι είχε γράψει αρχικά τον ρόλο του Καθηγητή έχοντας στο μυαλό του τον Άλεκ Γκίνες. Επίσης, τον ρόλο της κοντέσας Μπρουμόντι τον είχε προτείνει αρχικά στην Όντρεϊ Χέπμπορν, για να καταλήξει στη Σιλβάνα Μάνγκανο

Ο Βισκόντι είχε γράψει αρχικά τον ρόλο του Καθηγητή έχοντας στο μυαλό του τον Άλεκ Γκίνες. Επίσης, τον ρόλο της κοντέσας Μπρουμόντι τον είχε προτείνει αρχικά στην Όντρεϊ Χέπμπορν, για να καταλήξει στη Σιλβάνα Μάνγκανο Το κρυφό πέρασμα της Κλαούντια Καρντινάλε: Η μεγάλη σταρ εμφανίζεται στην ταινία σε ένα cameo, όπου υποδύεται την εκλιπούσα σύζυγο του Καθηγητή μέσα από τις αναμνήσεις και τα φλας μπακ του.

Η μεγάλη σταρ εμφανίζεται στην ταινία σε ένα cameo, όπου υποδύεται την εκλιπούσα σύζυγο του Καθηγητή μέσα από τις αναμνήσεις και τα φλας μπακ του. Η μόνη ταινία σε εσωτερικό χώρο: Είναι η μοναδική ταινία σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του Βισκόντι που εξελίσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσα σε ένα σπίτι.

Είναι η μοναδική ταινία σε ολόκληρη τη φιλμογραφία του Βισκόντι που εξελίσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσα σε ένα σπίτι. Αγγλικά για χάρη του πρωταγωνιστή: Παρόλο που πρόκειται για ιταλική παραγωγή, η ταινία γυρίστηκε αρχικά στα αγγλικά επειδή ο Μπαρτ Λάνκαστερ δεν ήξερε τη γλώσσα. Στη συνέχεια μεταγλωττίστηκε στα ιταλικά για την εγχώρια αγορά.

Παρόλο που πρόκειται για ιταλική παραγωγή, η ταινία γυρίστηκε αρχικά στα αγγλικά επειδή ο Μπαρτ Λάνκαστερ δεν ήξερε τη γλώσσα. Στη συνέχεια μεταγλωττίστηκε στα ιταλικά για την εγχώρια αγορά. Απαγορεύτηκε στην Ισπανία: Η ταινία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη λογοκρισία του καθεστώτος του Φράνκο, που απαγόρευσε την κυκλοφορία της στη χώρα. Αιτία ήταν ένας συγκεκριμένος διάλογος που σατίριζε ανοιχτά την κόρη και τον γαμπρό του Ισπανού δικτάτορα. Οι Ισπανοί μπόρεσαν να δούνε το έργο του Βισκόντι ολόκληρο και χωρίς περικοπές μόλις το 1983, εννέα χρόνια μετά την παγκόσμια προβολή της το 1974.

Η ταινία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη λογοκρισία του καθεστώτος του Φράνκο, που απαγόρευσε την κυκλοφορία της στη χώρα. Αιτία ήταν ένας συγκεκριμένος διάλογος που σατίριζε ανοιχτά την κόρη και τον γαμπρό του Ισπανού δικτάτορα. Οι Ισπανοί μπόρεσαν να δούνε το έργο του Βισκόντι ολόκληρο και χωρίς περικοπές μόλις το 1983, εννέα χρόνια μετά την παγκόσμια προβολή της το 1974. Ο θάνατος του Λουκίνο Βισκόντι το 1976 σημάδεψε τον Χέλμουτ Μπέργκερ, ο οποίος βυθίστηκε στη δίνη των ναρκωτικών και της κατάθλιψης, ανίκανος να ξεπεράσει την απώλεια, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του, δήλωνε «χήρος του Βισκόντι». Άλλωστε, και ο κορυφαίος σκηνοθέτης αναγνώριζε στο πρόσωπο του ηθοποιού τον μοναδικό, πραγματικό έρωτα της ζωής του.

Οι διακρίσεις

Η ταινία απέσπασε σπουδαίες διακρίσεις τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Στα βραβεία David di Donatello τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ξένου Ηθοποιού για τον Μπαρτ Λάνκαστερ. Παράλληλα, σάρωσε στα βραβεία της Ιταλικής Ένωσης Δημοσιογράφων Κινηματογράφου (Nastro d’Argento) κερδίζοντας συνολικά 5 βραβεία, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Λουκίνο Βισκόντι, Καλύτερης Φωτογραφίας για τον Πασκουαλίνο Ντε Σάντις, Νέας Ηθοποιού για την Κλόντια Μαρσάνι, καθώς και τα βραβεία Παραγωγής και Σκηνογραφίας, ενώ συγκέντρωσε υποψηφιότητες για Β’ Γυναικείο Ρόλο (Σιλβάνα Μάνγκανο), Σενάριο και Μουσική. Σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίστηκε ως Καλύτερη Ξένη Ταινία στα Japan Academy Film Prizes, στα Blue Ribbon Awards, αλλά και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βαγιαδολίδ.

Ταυτότητα ταινίας

Σκηνοθεσία: Λουκίνο Βισκόντι

Σενάριο: Σούζο Τσέκι ντ’ Αμίκο, Ενρίκο Μεντιόλι, Λουκίνο Βισκόντι

Πρωταγωνιστούν: Μπαρτ Λάνκαστερ, Χέλμουτ Μπέργκερ, Σιλβάνα Μάνγκανο, Κλόντια Μαρσάνι, Στεφάνο Πατρίτσι, Κλόντια Καρντινάλε

Φωτογραφία: Πασκουαλίνο Ντε Σάντις

Μουσική: Φράνκο Μανίνο

Έτος παραγωγής: 1974

Χώρα παραγωγής: Ιταλία / Γαλλία

Διάρκεια: 121 λεπτά

Διανομή: Filmboy Pictures

Από τις 30 Ιουλίου στους Κινηματογράφους