Μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back in Anger» αναμένεται να παρευρεθούν οι Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην επανένωση των αδελφών το 2024 και στις συναυλίες της περιοδείας «Live ’25».

Σε παραγωγή του δημιουργού των Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, και σκηνοθεσία των Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς (Meet Me in the Bathroom), η ταινία θα κάνει το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στην κατηγορία Εκτός Συναγωνισμού – Μη Μυθοπλασία.

Σε συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωνε το πρόγραμμα, ο πρόεδρος Αλμπέρτο Μπαρμπέρα έκανε γνωστό ότι η ταινία ακολουθεί «τους δύο αδερφούς που δεν μιλούσαν μεταξύ τους για 12 χρόνια και διέλυσαν ένα από τα πιο διάσημα ροκ συγκροτήματα στην Αγγλία εκείνη την εποχή, αλλά μετά από τόσα χρόνια συμφιλιώνονται απροσδόκητα και ξεκινούν πρόβες για την τρομερή παγκόσμια περιοδεία».

«Η ταινία ακολουθεί τις πρόβες και την περιοδεία, καθώς και τον αντίκτυπο που είχε στους θαυμαστές των Oasis, οι οποίοι μπορούν και πάλι να βρουν τα είδωλά τους να επαναλαμβάνουν τα τραγούδια που αγαπούσαν τόσο πολύ, χρόνια πριν», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε στο κοινό: «Οι αδελφοί Gallagher έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι στη Βενετία». Εκτός από τις εμφανίσεις τους επί σκηνής για την περιοδεία «Live ’25» των Oasis, οι Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ σπάνια έχουν εμφανιστεί ξανά μαζί δημόσια από τότε που διαλύθηκε το συγκρότημα, το 2009.