Η νέα ταινία δράσης «Motor City» έρχεται στους κινηματογράφους στις 6 Αυγούστου, προσφέροντας μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη ένταση, αδρεναλίνη και ανελέητη δράση.

Με πρωταγωνιστή τον Άλαν Ρίτσον, η ταινία του Πότσι Ποντσιρόλι είναι ένα σκληρό και στιλιζαρισμένο θρίλερ εκδίκησης, όπου η σιωπή, η μουσική και η εικόνα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η υπόθεση της ταινίας «Motor City»

Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Ντιτρόιτ της δεκαετίας του ’70. Ο Τζον Μίλερ, ένας εργάτης σε αυτοκινητοβιομηχανία, βλέπει τη ζωή του να καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο και καταλήγει στη φυλακή.

Χρόνια αργότερα, έχοντας πλέον σκληρύνει από τις εμπειρίες του και βαθιά σημαδεμένος από το παρελθόν, ο Μίλερ επιστρέφει αποφασισμένος να πάρει πίσω όλα όσα του στέρησαν. Τη ζωή του, την ελευθερία του, αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε. Η επιστροφή του θα πυροδοτήσει ένα ανελέητο κύμα εκδίκησης απέναντι σε όλους όσοι τον πρόδωσαν.

Ένα θρίλερ δράσης με ελάχιστο διάλογο και καταιγιστικό ρυθμό

Το «Motor City» ξεχωρίζει για τον έντονο ρυθμό, τη σκληρή δράση, την καθηλωτική ατμόσφαιρα και τη στιλιζαρισμένη οπτική αισθητική του. Με ελάχιστο διάλογο, η ταινία βασίζεται στη δύναμη της εικόνας, της κίνησης και του ήχου, δημιουργώντας μια κινηματογραφική εμπειρία που ανεβάζει διαρκώς την ένταση.

Καθοριστικό ρόλο στην ατμόσφαιρα της ταινίας έχει η μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός, με την υπογραφή του Τζακ Γουάιτ, βραβευμένου με 12 Grammy και ιδρυτή των White Stripes. Ο ήχος λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης, ενισχύοντας τον συναισθηματικό παλμό και την αδρεναλίνη της ιστορίας.

Ο Άλαν Ρίτσον ηγείται ενός δυνατού καστ

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Άλαν Ρίτσον, γνωστός από τις σειρές Reacher και Titans, καθώς και από την ταινία The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν άνδρα που επιστρέφει από την κόλαση αποφασισμένος να αποδώσει δικαιοσύνη με τον δικό του, βίαιο τρόπο.

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Μπεν Φόστερ, Σέιλιν Γούντλεϊ, Πάμπλο Σράιμπερ, Λάιονελ Μπόις και Μπεν Μακένζι.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πότσι Ποντσιρόλι, γνωστός από τις ταινίες Old Henry και Greedy People. Το «Motor City» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025.