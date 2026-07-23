Μπορεί η νέα κινηματογραφική εβδομάδα να βρίσκεται στον απόηχο της πρεμιέρας της «Οδύσσειας», όμως φέρνει σημαντικές ταινίες που θα σας κάνουν να τρέξετε στα σινεμά. Ειδικά οι επανεκδόσεις αυτής της εβδομάδας είναι η μία καλύτερη από την άλλη, και ειλικρινά δεν σκεφτόμαστε καλύτερο λόγο για να βρεθείτε σε ένα θερινό και να απολαύσετε τη μαγεία κάτω από τα αστέρια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρεμιέρα της ταινίας «Η Δική της Κόλαση» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, ο οποίος επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα, μετά από δέκα χρόνια. Και όπως αναφέρει ο ίδιος: «H ταινία ξεκινάει με το γεγονός ότι σχεδόν πέθανα και ξαναήρθα στη ζωή. Με αυτή τη νέα ματιά στη ζωή, ήθελα να μπλέξω τον τρόπο που σκέφτομαι με τον τρόπο που βιώνω τη δημιουργικότητα.»

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, όμως, έχουν και οι επανεκδόσεις αυτής της εβδομάδας. Πρώτη και κυριότερη, το «Θρέψε Κοράκια» του Κάρλος Σάουρα, μια από τις κορυφαίες στιγμές του ισπανικού κινηματογράφου, που επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή. Ξεχωρίζουν, επίσης, το βραβευμένο με έξι Όσκαρ, «Μια Θέση στον Ήλιο» του Τζορτζ Στίβενς, με τους Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Σέλεϊ Γουίντερς, καθώς και οι «Σταυροί στο Μέτωπο» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μία από τις σημαντικότερες αντιπολεμικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά.

Η Δική της Κόλαση

Σκηνοθεσία: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

Σενάριο: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, Εστι Τζιορντάνι

Μουσική: Πίνο Ντονάτζιο

Πρωταγωνιστούν: Σόφι Θάτσερ, Τσαρλς Μέλτον, Χαβάνα Ρόουζ Λιου, Κριστίνε Φρόσεθ Σιόλι Κουτσούνα, Αόι Γιαμάντα

Διάρκεια: 110 λεπτά

ΗΠΑ, Δανία, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον – έναν υπνωτιστικό, παλλόμενο κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία.Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K (Τσαρλς Μέλτον), έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle (Σόφι Θάτσερ), μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders (Ντάγκρεϊ Σκοτ), πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique (Αβάνα Ρόουζ Λιου) – την πρώην κολλητή της φίλη.

Συμπέθεροι από Σόι 2

Σκηνοθεσία: Ζυλιέν Ερβέ

Σενάριο: Στεφάν Κουτυριέ

Μουσική: Ματέι Μπρατεσκότ

Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ντιντιέ Μπουρντόν, Μαριάν Ντενικούρ, Σιλβί Τεστί, Κλοέ Κουλού, Ζυλιέν Πεστέλ, Πατρίκ Πρεζάν

Διάρκεια: 91 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως μια νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμη περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Θρέψε Κοράκια

Σκηνοθεσία: Κάρλος Σάουρα

Σενάριο: Κάρλος Σάουρα

Μουσική: Φεντερίκο Μπόμπου, Χοσέ Λουίς Περάλες

Πρωταγωνιστούν: Άνα Τόρεντ,Τζέραλντιν Τσάπλιν

Διάρκεια: 100 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Ισπανία, 1976, Έγχρωμο

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Μαδρίτη, δεκαετία του 1970. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η οκτάχρονη Άννα μεγαλώνει μαζί με τις αδελφές της στο αρχοντικό της αυστηρής κι απόμακρης θείας τους. Πιστεύοντας πως μπορεί να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα της, πλάθει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η φαντασία, το παρελθόν και το μέλλον μπλέκονται αξεδιάλυτα.

Σταυροί στο Μέτωπο

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Σενάριο: Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Τζιμ Τόμσον, Κάλντερ Γουίλινγκχαμ

Μουσική: Τζέραλντ Φριντ

Πρωταγωνιστούν: Κερκ Ντάγκλας, Ραλφ Μίκερ, Αδόλφ Μενζού,Τζορτζ Μακρίντι, Ρίτσαρντ Άντερσον, Τζο Τέρκελ, Τίμοθι Κάρεϊ

Διάρκεια: 88 λεπτά

ΗΠΑ, 1957, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Athenee Art Cinema

Η υπόθεση

Στη Γαλλία του 1916, εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας ιδεαλιστής συνταγματάρχης έρχεται αντιμέτωπος με τη στρατιωτική ηγεσία όταν στρατιώτες κινδυνεύουν να πληρώσουν το τίμημα μιας καταστροφικής απόφασης των ανωτέρων τους. Ένα αριστουργηματικό αντιπολεμικό δράμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ για την αδικία, την εξουσία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επτά Ψυχοπαθείς

Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Μουσική: Κάρτερ Μπέργουελ

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Σαμ Ρόκγουελ, Άμπι Κόρνις, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Ουόκεν, Όλγα Κιριλένκο, Τομ Γουέιτς, Ζέλικο Ίβανεκ

Διάρκεια: 110 λεπτά

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 2012

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοσυγκέντρωση και έμπνευση. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός.

Τρέξε Λόλα Τρέξε

Σκηνοθεσία: Τομ Τίκβερ

Σενάριο: Τομ Τίκβερ

Μουσική: Τομ Τίκβερ, Τζόνι Κλάιμεκ, Ράινχολντ Χάιλ

Πρωταγωνιστούν: Φράνκα Ποτέντε, Μόριτς Μπλάιμπτροϊ, Χέρμπερτ Κνάουπ, Νίνα Πέτρι, Γιόαχιμ Κρελ, Άρμιν Ρόντε, Χάινο Φερχ

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά

Γερμανία, 1998, Έγχρωμο

Διανομή: Danaos Films

Η υπόθεση

Ο Μάνι χάνει στο τρένο τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει στο λαθρέμπορο Ρόνι. Η Λόλα, φίλη του Μάνι, θα κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει τον φίλο της σ’ ένα μοιραίο ραντεβού. Μόνο που η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές με μικρές παραλλαγές…

Μια Θέση στον Ήλιο

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Στίβενς

Σενάριο: Μάικλ Γουίλσον, Χάρι Μπράουν, Θίοντορ Ντράιζερ

Μουσική: Φραντς Γουάξμαν

Πρωταγωνιστούν: Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλεϊ Γουίντερς, Αν Ρεβέρ, Φρεντ Κλαρκ, Ρέιμοντ Μπερ

Διάρκεια: 117 λεπτά

Η.Π.Α., 1951, Έγχρωμο

Η υπόθεση

Ο Τζορτζ Ίστμαν, ο φτωχός ανιψιός ενός ισχυρού βιομηχάνου, ονειρεύεται να ξεφύγει από την ταπεινή καταγωγή του και να κατακτήσει μια καλύτερη ζωή. Όταν η εργάτρια σύντροφός του μένει έγκυος, αισθάνεται υποχρεωμένος να την παντρευτεί, όμως η γνωριμία του με τη γοητευτική και εύπορη Άντζελα τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα αβάσταχτο δίλημμα. Καθώς η επιθυμία για κοινωνική άνοδο και ο μεγάλος έρωτας συγκρούονται με το καθήκον, ένα ταξίδι σε μια απομονωμένη λίμνη θα οδηγήσει σε μια μοιραία εξέλιξη που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή όλων.