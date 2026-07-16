Η στιγμή που όλοι περιμένουν, ήρθε. Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει γίνει το απόλυτο talk σε όλο τον πλανήτη, κάνει σήμερα πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος με τη δική του ματιά, σε ένα κινηματογραφικό υπερθέαμα που -χωρίς υπερβολή- δεν έχει προηγούμενο ως προς το οπτικοακουστικό κομμάτι.

Η «Οδύσσεια» πρόκειται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού για τις επόμενες εβδομάδες -αν σκεφτεί κανείς πως πολλές αίθουσες είναι ήδη sold out- και οι συζητήσεις για τη μεταφορά της, την απόδοση και κυρίως την επιλογή του καστ, αναμένεται να «ανάψουν« για τα καλά. Τουλάχιστον, τώρα, θα την έχουμε δει και θα έχουμε σχηματίσει άποψη για το «νολανικό έπος».

Στις υπόλοιπες ταινίες της εβδομάδας, έχουμε ακόμη δύο πρεμιέρες – «Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη» και ο «DJ Βοσκός»- καθώς και τρεις επανεκδόσεις, με το ελληνικό «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» να ξεχωρίζει. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, όλες τις επισκιάζει η «Οδύσσεια».

Οδύσσεια

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Σενάριο: Κρίστοφερ Νόλαν

Μουσική: Λούντβιχ Γκόρανσον

Πρωταγωνιστούν: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια

Διάρκεια: 172 λεπτά

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη

Σκηνοθεσία: Πασκάλ Μπονιτσέρ

Σενάριο: Πασκάλ Μπονιτσέρ

Μουσική: Αλεξέι Αϊγκί

Πρωταγωνιστούν: Ντενί Πονταλιντές, Αν Αλβαρό, Μανουέλ Γκιγιό, Ιρέν Ζακόμπ, Μισά Λεσκό, Ζιουλιά Φορ, Ολιβιέ Ραμπουρντέν, Λοράν Πουατρενό

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο ερωτικό μυστικό που κρατούσε μισό αιώνα. Μέσα από παλιά γράμματα, οικογενειακές εντάσεις και ύποπτες σιωπές, η υπόθεση παίρνει απρόσμενες τροπές. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο την τελευταία στιγμή.

DJ Βοσκός

Σκηνοθεσία: Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι

Σενάριο: Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι

Μουσική: Αλεν Σινκάουζ, Νέναντ Σινκάουζ

Πρωταγωνιστούν: Αρίφ Γιακούπ, Αγκούς Αγκούσεφ, Ντόρα Ακάν Ζλατάνοβα, Αξελ Μεχμέτ, Σελπίν Κερίμ, Ελχαμέ Μπιλάλ

Διάρκεια: 99 λεπτά

Βόρεια Μακεδονία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε έναν προτετελεσμένο γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν πως οι πιο δυνατοί ήχοι δεν προέρχονται από τα ηχεία, αλλά από την καρδιά.

Ας Περιμένουν οι Γυναίκες

Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης

Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης

Μουσική: Νίκος Ζέρβας

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Αγγελική Ηλιάδη

Διάρκεια: 87 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Ελλάδα, 1998

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος και Μιχάλης ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για «ενισχύσεις», και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο…

Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ

Σκηνοθεσία: Μπέλα Ταρ

Σενάριο: Μπέλα Ταρ, Λάζλο Κρασναχορκάι

Μουσική: Μιχάλι Βιγκ

Πρωταγωνιστούν: Λαρς Ρούντολφ, Πίτερ Φιτζ, Χάνα Σιγκούλα, Αλφρεντ Γιάραϊ, Γκιούλα Πάουερ, Γιάνος Ντερζί

Διάρκεια: 145 λεπτά

Γλώσσα: Ουγγρικά

Ουγγαρία, 2000, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Amarcord

Η υπόθεση

Σε μια ανώνυμη πόλη της κεντρικής Ευρώπης, σε απροσδιόριστο χρόνο, καταφθάνει ένα μυστηριώδες τσίρκο με μόνες ατραξιόν το κουφάρι μιας γιγαντιαίας φάλαινας και ένα δύσμορφο πλάσμα, τον επονομαζόμενο «Πρίγκιπα». Η άφιξη του τσίρκου θα πυροδοτήσει μια έκρηξη οργής, καταστροφών και εγκλημάτων, με αυτόπτη μάρτυρα τον νεαρό αλαφροΐσκιωτο ταχυδρόμο της πόλης, Γιάνος Βάλουσκα.

Klute

Σκηνοθεσία: Αλαν Τζ. Πακούλα

Σενάριο: Αντι Λιούις, Ντέιβ Λιούις

Μουσική: Μάικλ Σμολ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Τσαρλς Τσιόφι, Νέιθαν Τζορτζ, Ντόροθι Τρίσταν, Ρόι Σάιντερ, Ρίτα Γκαμ

Διάρκεια: 114 λεπτά

ΗΠΑ, 1971, Εγχρωμο

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Eνας εσωστρεφής ντετέκτιβ αναζητά έναν εξαφανισμένο άντρα στη Νέα Υόρκη, οδηγούμενος στα ίχνη μιας νεαρής συνοδού που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου παιχνιδιού παρακολούθησης.