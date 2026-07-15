«Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!». Χρειάστηκαν μόλις τέσσερις λέξεις για να χαρίσει η Μάρω Κοντού στον ελληνικό κινηματογράφο μία από τις πιο διάσημες και ουσιαστικές ατάκες της ιστορίας του. Μέχρι και σήμερα τη χρησιμοποιούμε για να αστειευτούμε. Στην πραγματικότητα, όμως, η φράση αυτή έγινε το απόλυτο σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης.

Ειπώθηκε από την πρωταγωνίστρια με ένα ξεχωριστό πάθος και αυθορμητισμό που, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, «σκάλωσε» μέχρι και τον Γιώργο Κωνσταντίνου την ώρα του γυρίσματος. Το θρυλικό «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!» που ακούσαμε στο «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβέλλα, αποτελεί την απόλυτη κορύφωση της ταινίας, καθώς η υπομονετική «Ελενίτσα» ορθώνει για πρώτη φορά το ανάστημά της απέναντι στον αυταρχικό «Αντωνάκη» αμέσως μετά την τέλεση του γάμου τους.

Η Μάρω Κοντού είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξεις της ότι η σκηνή του καβγά μετά τον γάμο γυρίστηκε με απίστευτη φυσικότητα. Και αυτό το «Σκασμός!» βγήκε με αυθορμητισμό και πάθος (αλλά πάντα με την ευγένεια που χαρακτήριζε την «Ελενίτσα»), που ακόμα και ο Γιώργος Κωνσταντίνου μοιάζει σαστισμένος.

Το «Σκασμός» που έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης

Η ταινία βγήκε στις αίθουσες το 1965, σε μια περίοδο που η γυναίκα προσδιοριζόταν κοινωνικά ως η «κυρία Κοκοβίκου». Γι’ αυτό και το «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!» δεν ήταν απλώς μια έξυπνη ατάκα στο σενάριο. Ήταν μια κινηματογραφική επανάσταση μέσα σε μια βαθιά πατριαρχική ελληνική κοινωνία.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η «Ελενίτσα» ενσάρκωνε το στερεότυπο της υποταγμένης, αμίλητης γυναίκας που υπέμενε στωικά τις παραξενιές και τον αυταρχισμό του συντρόφου της. Με τη συγκεκριμένη φράση, η Μάρω Κοντού έδωσε φωνή στις Ελληνίδες της δεκαετίας του ’60.

Μάλιστα, το γεγονός ότι η ατάκα λέγεται από την πρωταγωνίστρια αμέσως μετά τον γάμο, έχει τη δική της αξία. Η Ελενίτσα υψώνει τη φωνή της με αξιοπρέπεια, χωρίς να χάνει την ευγένειά της. Και αυτό οφείλεται στην ίδια τη Μάρω Κοντού, η οποία με την προσωπικότητά της, κατάφερε να μετατρέψει μια πραγματικά κωμική σκηνή σε έναν ύμνο για τη γυναικεία χειραφέτηση, χωρίς να προσβάλλει. Γιατί, μην ξεχνάμε πως μέσα από την κωμωδία λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες, αλλά γεννιούνται και οι μεγάλες… επαναστάσεις!