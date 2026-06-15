Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 μία νέα πρόταση με τίτλο «Έναστρος ουρανός – Έναστρες νύχτες».

Τα μεσάνυχτα, σε ένα βιομηχανικό τοπίο, μέσα στην ησυχία της καλοκαιρινής Αθήνας, κάτω από μια ανοιχτή οροφή, προβάλλονται ταινίες. Εκεί που πραγματώνονται εφήμερες παραστάσεις, παρουσιάζονται κινηματογραφικές καταγραφές που συναντούν τον θεατή σε μια πόλη που επιβραδύνει.

Έργα που έχουν κινηματογραφηθεί με ιδιαίτερο τρόπο, όχι ως απλή τεκμηρίωση αλλά ως αυτόνομες μεταγραφές της σκηνικής εμπειρίας, διατηρούν την ένταση, τον ρυθμό και τη δραματουργική ποιότητά τους. Σύγχρονοι δημιουργοί συνθέτουν ένα πολυφωνικό πεδίο, όπου το θέατρο, ο χορός και η περφόρμανς συνομιλούν με τον κινηματογράφο. Συστήνεται έτσι –μέσω του κινηματογράφου αυτή τη φορά– ο μακροχρόνιος διάλογος του Φεστιβάλ με τη σύγχρονη περφόρμανς και τα έργα-ορόσημα του 20ού και 21ου αιώνα.

Ταυτόχρονα, η ίδια η Πειραιώς 260 – να τοπόσημο που συμπληρώνει είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας– λειτουργεί ως ενεργός φορέας αυτής της εμπειρίας: ένας χώρος που παραμένει ζωντανός μέσα από τις πολλαπλές μορφές τέχνης που φιλοξενεί, επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς τη σχέση ανάμεσα στο παρελθόν της παράστασης και το παρόν της θέασής της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16 Ιουνίου

Tadeusz Kantor

The Dead Class

1975 / 85΄

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του σύγχρονου θεάτρου παγκοσμίως. Μία εμβληματική εικαστική και λεκτική ολότητα από έναν καλλιτέχνη αναφοράς για το σύγχρονο θέατρο. Ο Kantor μαζί με τον Grotowski θεωρούνται οι κρισιμότεροι αναμορφωτές και οραματιστές του σύγχρονου θεάτρου.

Σε ένα µικρό χωριουδάκι, το 1971, ο Kantor κοιτάζει µέσα από το παράθυρο την αίθουσα ενός εγκαταλειμμένου σχολείου, και μας προτρέπει να συναντήσουμε τα «σκοτεινά και αδιόρατα βάθη της µνήµης»…

Με αγγλικούς υπότιτλους μόνο

24 Ιουνίου

Eimuntas Nekrošius

Hamletas

1997 / 190΄

Ο Άμλετ του Nekrošius, μία παράσταση έμβλημα του κλασικού σαιξπηρικού δράματος, μοιάζει με τελετουργία ενός κόσμου που καταρρέει αργά κάτω από το βάρος της μνήμης και της εξουσίας. Η σκηνική του προσέγγιση φέρει όλη την πλουσιότητα της λιθουανικής σχολής. Η σκηνή του φαντάσματος σχεδόν “για λεξικό” θεατρικότητας. Η λιθουανική αισθητική στο θέατρο στο απόγειό της.

Με αγγλικούς υπότιτλους μόνο

Διάρκεια άνω των 3 ωρών με δύο σύντομα διαλείμματα

3 πράξεις

28 Ιουνίου

Thierry De Mey

Fase

2002 / 58΄

Βασισμένο στο έργο Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich της Anne Teresa De Keersmaeker, Rosas, 1982

Ένα έργο αναφοράς στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού σύγχρονου χορού, της εμβληματικής χορογράφου Anne Teresa De Keersmaeker. Μία ευτυχής συγκυρία χορογραφίας, μινιμαλισμού και κινηματογράφησης, όπου ο De Mey μετατρέπει τη χορογραφία σε αυτόνομη κινηματογραφική γλώσσα. Ένας ακατάπαυστος παλμός, το Faseμετουσιώνει την επανάληψη σε έκσταση και το σώμα σε κινούμενη μουσική.

4 Ιουλίου

Μιχαήλ Μαρμαρινός

Insenso

2012 / 101΄

Ένας «οπερατικός μονόλογος χωρίς μουσική» μετατρέπεται σε site-specific περφόρμανς σε δύο τόπους. Ο Χώρος ως οργανικό στοιχείο της δραματουργίας. Μία από τις πιο εμβληματικές site-specific εμπειρίες του Φεστιβάλ Αθηνών που φιλοξενήθηκε στην Πειραιώς 260, επιστρέφει, στον εορτασμό των 20 χρόνων, στον ίδιο χώρο, στην οθόνη του Δ της Πειραιώς 260, αποκαλύπτοντας ένα τοπίο δίπλα στο Φεστιβάλ που δεν υπάρχει πια.

8 Ιουλίου 2026

Johan Simons – Paul Koek

Βάκχες, 2002 / 150΄

Μία εμβληματική μουσικοθεατρική προσέγγιση του μύθου του Ευριπίδη, μέσα από την ριζοσπαστική σκηνική γλώσσα των ZT Hollandia, όπου η αρχαία τραγωδία συνδέεται με τελετουργικές και μουσικές ρίζες της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Μία άγρια εμπειρία για τα όρια της λογικής, της εξουσίας και της ανθρώπινης επιθυμίας.

Με ελληνικούς υπότιτλους

13 Ιουλίου

Christoph Marthaler

Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!

1993 / 120΄

Μία παράσταση σταθμός του μετα-ενωτικού γερμανικού θεάτρου, που καθιέρωσε διεθνώς τη χαρακτηριστική σκηνική γλώσσα του Marthaler. Μουσικότητα, παράλογο, πολιτική μελαγχολία και ποιητική της αναμονής, σε έναν κόσμο που έχει ήδη καταρρεύσει, φιγούρες που επιμένουν να τραγουδούν, να περιμένουν και να υπάρχουν.

Με ελληνικούς υπότιτλους

21 Ιουλίου

Romeo Castellucci

Inferno

2008 / 180΄

Μία από τις πιο συγκλονιστικές και μεταμορφωτικές θεατρικές εμπειρίες της δεκαετίας του 2000, αναδιαμόρφωσε τα όρια ανάμεσα στην εικόνα, την performance και το μεταφυσικό θέατρο. Η κόλαση του Δάντη, στον παραστατικό κόσμο του Romeo Castellucci, ως μια ακραία εμπειρία ομορφιάς, τρόμου και αποκάλυψης. Ο κίνδυνος στο κέντρο της θεατρικής εμπειρίας.

24 Ιουλίου

Béla Tarr

Sátántangó

1994 / 439′

Το ιερό δισκοπότηρο του Art-House κινηματογράφου, με τα καθηλωτικά πλάνα και το ασυμβίβαστο όραμα της ανθρώπινης ύπαρξης και της απελπισίας σε ένα παρακμάζον, μετακομμουνιστικό ουγγρικό χωριό. Μια υπνωτική κινηματογραφική τελετουργία, όπου ο κόσμος του Krasznahorkai (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, 2025) αναδύεται ως μια σκοτεινή αλληγορία για το τέλος μιας εποχής και τη διάλυση κάθε συλλογικής ουτοπίας.

Με ελληνικούς υπότιτλους

Συνολική διάρκεια άνω των 7 ωρών – 3 μέρη, 2 διαλείμματα

Έναστρος ουρανός – Έναστρες νύχτες

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ

Ιούνιος – Ιούλιος 2026

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