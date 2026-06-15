Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια από την πρώτη προβολή, η αγαπημένη προϊστορική παρέα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Η Εποχή των Παγετώνων 6: Σημείο Βρασμού» (Ice Age: Boiling Point), η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2027.

Το διάσημο franchise συνεχίζει να γράφει ιστορία… Οι προηγούμενες πέντε ταινίες σημείωσαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως, φτάνοντας συνολικά σε δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και κερδίζοντας τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Από το πρώτο «Ice Age» του 2002 μέχρι το «Collision Course» του 2016, οι θεατές αγάπησαν το χιούμορ, τις περιπέτειες και τις δυνατές φιλίες των χαρακτήρων.

Τώρα, ο Μάνι, ο Σιντ, ο Ντιέγκο και η Έλι αφήνουν πίσω τους τον βαρύ χειμώνα. Στη νέα ταινία, έρχονται αντιμέτωποι με ενεργά ηφαίστεια, λάβα και τον επικίνδυνο Χαμένο Κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η παρέα τους μπορεί να αντέξει ακόμα και στις πιο «καυτές» συνθήκες!

Η υπόθεση

Ο Μάνι (με τη φωνή του Ρέι Ρομάνο), ο Ντιέγκο (με τη φωνή του Ντένις Λίρι), ο Σιντ (με τη φωνή του Τζον Λεγκουιζάμο), ο Μπακ (με τη φωνή του Σάιμον Πεγκ), η Έλι (με τη φωνή της Κουίν Λατίφα) – μαζί με τον Σκρατ, που έχει εμμονή με τα βελανίδια, και τους Κρας, Έντι και το Μωρό Σκρατ – εκτοξεύονται από ένα ηφαίστειο και βρίσκονται κατευθείαν σε μια ξέφρενη περιπέτεια γεμάτη δεινόσαυρους και λάβα, εξερευνώντας άγνωστες μέχρι σήμερα γωνιές του επικίνδυνου Χαμένου Κόσμου.

Την ταινία «Η Εποχή Των Παγετώνων 6: Σημείο Βρασμού», σκηνοθετεί ο Τζον Ντόνκιν («Η Εποχή των Παγετώνων: Οι Περιπέτειες του Μπακ Γουάιλντ»), ενώ την παραγωγή υπογράφει η Λόρι Φόρτε («Η Εποχή Των Παγετώνων», «Η Εποχή των Παγετώνων 5: Σε Τροχιά Σύγκρουσης»).

Και τώρα μόλις κυκλοφόρησαν το πρώτο teaser trailer, καθώς και η αφίσα της ταινίας.

Δείτε το teaser trailer

Δείτε την αφίσα

Η ταινία κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2027 από τη Feelgood