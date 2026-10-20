Η MICHELIN παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά τον νέο Οδηγό MICHELIN για την Ελλάδα, ο οποίος αναδεικνύει τρεις ξεχωριστούς προορισμούς με ισχυρή, ιδιαίτερη ταυτότητα: την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη.

Τα συμπεράσματα των επιθεωρητών, έπειτα από τα ταξίδια και τις αξιολογήσεις τους σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική προσήλωση της Ελλάδας στη γαστρονομία ως καθοριστικό στοιχείο της τουριστικής της πρότασης. Το αποτέλεσμα είναι μια επιλογή 62 εστιατορίων, που αποτυπώνει τη θεαματική εξέλιξη του γαστρονομικού τοπίου της χώρας.



Η ιστορική Αθήνα, λίκνο του δυτικού πολιτισμού, παραμένει ο κύριος πόλος έλξης της χώρας. Ωστόσο, δεν συγκεντρώνει απλώς τον γαστρονομικό πλούτο της Ελλάδας· λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη μιας πολύ ευρύτερης και πιο πολυσυλλεκτικής γαστρονομικής σκηνής.



Παράλληλα, δύο ακόμη σημαντικοί γαστρονομικοί πόλοι κερδίζουν έδαφος: η κοσμοπολίτικη Θεσσαλονίκη, όπου συναντώνται επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση, και η εντυπωσιακή ηφαιστειακή Σαντορίνη, που φέρνει στο τραπέζι τις γεύσεις και τον ιδιαίτερο γαστρονομικό χαρακτήρα των Κυκλάδων.

Ο Gwendal Poullennec, Διεθνής Διευθυντής του Οδηγού MICHELIN, δήλωσε: «Η ελληνική γαστρονομία γνωρίζει μια περίοδο εντυπωσιακής διεθνούς προβολής, με κινητήρια δύναμη μια νέα γενιά σεφ που επανερμηνεύει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μέσα από μια σύγχρονη ματιά, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στις ρίζες της. Σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η καινοτομία συνυπάρχει με την παράδοση σε μια ζωντανή και δημιουργική γαστρονομική σκηνή, ενώ προορισμοί όπως η Σαντορίνη έχουν αναδείξει τη γαστρονομική αριστεία σε ένα από τα βασικά τους πλεονεκτήματα.

Η ελληνική κουζίνα είναι πολύ περισσότερο από μια πολιτιστική έκφραση· ενσαρκώνει μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στην ισορροπία, την απλότητα και MICHELIN GUIDE τον σεβασμό στα τοπικά προϊόντα. Συνολικά, η Ελλάδα προσφέρει μια αξιοθαύμαστη ισορροπία ανάμεσα στην πρωτοποριακή κουζίνα και τον σεβασμό σε γαστρονομικές παραδόσεις αιώνων, με την εξαιρετική ποιότητα των τοπικών πρώτων υλών να αποτελεί σταθερό θεμέλιο. Με αυτές τις βάσεις, η χώρα έχει καταφέρει να συνδυάσει με επιτυχία τη γεύση, την ταυτότητα και την ευεξία».

Το Lycabettus (Οία, Σαντορίνη) λάμπει με δύο Αστέρια MICHELIN



Η επίδοσή του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς παγκοσμίως είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εστιατορίων που εντάσσονται για πρώτη φορά στον Οδηγό και βραβεύονται απευθείας με δύο Αστέρια MICHELIN. Στεγασμένο στο Andronis Luxury Suites, το εκλεκτό αυτό εστιατόριο διαθέτει μία από τις πιο εμβληματικές βεράντες της Οίας, με μαγευτική θέα στην καλντέρα της Σαντορίνης. Υπό την καθοδήγηση των σεφ Χρήστου Καραγιάννη και Πέτρου Brandenburg, η γαστρονομική πρόταση συνδυάζει σύγχρονη κομψότητα, τοπικά προϊόντα και τεχνικές με γαλλικές επιρροές.



Η κουζίνα, διαθέσιμη τόσο σε μενού γευσιγνωσίας όσο και à la carte, περιλαμβάνει ξεχωριστές δημιουργίες όπως καλαμάρι με σάλτσα μπαρμπουνιού και αστακό με πουρέ καρότου. Την εμπειρία συμπληρώνουν η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, μια εντυπωσιακή συλλογή κοκτέιλ και μια κάβα με περισσότερες από 1.000 ετικέτες, πολλές από τις οποίες προσφέρονται και σε ποτήρι, καθιερώνοντας το εστιατόριο ως έναν από τους πιο ελκυστικούς γαστρονομικούς προορισμούς του νησιού.

Επτά νέα εστιατόρια με ένα Αστέρι MICHELIN



Η ομάδα επιθεωρητών απένειμε ένα Αστέρι MICHELIN σε επτά ακόμη εστιατόρια —τέσσερα στην Αθήνα και τρία στη Σαντορίνη— ανεβάζοντας σε 19 τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων που φέρουν τη σημαντική διάκριση. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον σεφ Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος κερδίζει τη διάκριση ταυτόχρονα για δύο εστιατόρια. Έχοντας ήδη ένα Αστέρι MICHELIN για το Botrini’s στην Αθήνα, διακρίνεται πλέον και για τη δουλειά του στα Botrini’s Santorini και Selene, αμφότερα στη Σαντορίνη.

Aleria, Αθήνα



Σε ένα κομψό νεοκλασικό αρχοντικό του 19ου αιώνα, στην καρδιά του Μεταξουργείου, ο χρόνος μοιάζει να σταματά στις ατμοσφαιρικές σάλες και αυλές. Ο σεφ Γκίκας Ξενάκης επανερμηνεύει με ευαισθησία και δημιουργικότητα την ελληνομεσογειακή κουζίνα, αναδεικνύοντας εποχικά προϊόντα του τόπου. Τα μενού γευσιγνωσίας, πλαισιωμένα από κάβα με περισσότερες από 400 ετικέτες

κρασιού, προσφέρουν μια εκλεπτυσμένη εμπειρία, με ζωηρά πιάτα όπως καβούρι με μάραθο, ροδάκινο και χαμομήλι.

Botrini’s Santorini, Σαντορίνη



Σκαρφαλωμένο πάνω από την καλντέρα, ανάμεσα σε διαδοχικές βεράντες και με αξέχαστη θέα στο Αιγαίο, το κομψό αυτό εστιατόριο μετατρέπει κάθε δείπνο σε αισθητηριακό ταξίδι. Ο σεφ Έκτορας Μποτρίνι, με τη στήριξη του resident chef Γιώργου Σκοπελίτη, αναβαθμίζει την ελληνική παράδοση σε υψηλή γαστρονομία, μέσα από εκλεπτυσμένες τεχνικές και διακριτικές ιταλικές επιρροές. Πιάτα όπως το Bottoni Octopus και το έντονα γευστικό Μπουρδέτο ξεχωρίζουν σε ένα μενού με ψυχή, ιδανικά συνοδευόμενο από επιλογές που αναδεικνύουν τον πλούτο του ελληνικού κρασιού.



Lauda, Σαντορίνη

Χτισμένο στους βράχους της καλντέρας, το Lauda, το παλαιότερο εστιατόριο της Σαντορίνης, προσφέρει μια εμπειρία όπου η ελληνική ταυτότητα συναντά την ακρίβεια της γαλλικής υψηλής γαστρονομίας. Με έμπνευση από τον Γάλλο σεφ Emmanuel Renaut και εκτέλεση από τον resident chef Ορέστη Σωτηρίου, τα μενού γευσιγνωσίας υμνούν τις τοπικές γεύσεις με άψογη κομψότητα. Ξεχωρίζουν η σκορπίνα του Άγγελου με λουίζα και μια εκλεπτυσμένη επανερμηνεία της παραδοσιακής κακαβιάς με νιόκι αστακού και λαχανικά.

see|ds, Αθήνα



Στην κομψή περιοχή των Ιλισίων, το see|ds αποτυπώνει το δημιουργικό όραμα του σεφ Δήμου Σαμουράκη μέσα από μια σύγχρονη κουζίνα εξαιρετικής φινέτσας. Το εποχικό μενού γευσιγνωσίας, εμπνευσμένο από τοπικές πρώτες ύλες και με διακριτικές επιρροές από τη γαλλική γαστρονομία, ξεχωρίζει για την τεχνική ακρίβεια και τη μινιμαλιστική αισθητική του. Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο

προσωπική όταν οι ίδιοι οι σεφ παρουσιάζουν και ολοκληρώνουν τα πιάτα στο τραπέζι, όπως τον μπακαλιάρο με αγκινάρες, κολοκυθάκι και σάλτσα αστακού και πιπεριάς.



Selene, Σαντορίνη



Στην καρδιά της παλιάς ενετικής συνοικίας των Φηρών, ανάμεσα σε ιστορικά σοκάκια και στην ήρεμη αυλή ενός μοναστηριού του 18ου αιώνα, το εμβληματικό αυτό εστιατόριο επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό του ρόλο στην υψηλή γαστρονομία της Σαντορίνης. Υπό την καθοδήγηση του σεφ Έκτορα Μποτρίνι και την καθημερινή επίβλεψη του Θωμά Μπόσμου, τα μενού γευσιγνωσίας επανερμηνεύουν τις τοπικές παραδόσεις με κομψότητα, τεχνική αρτιότητα και λεπτές υφές. Ξεχωρίζουν μια ανανεωμένη σπανακοτυρόπιτα και περιστέρι τοπικής εκτροφής, πλαισιωμένα από εξαιρετική επιλογή κρασιών.

SENSE, Αθήνα



Ψηλά πάνω από τις στέγες της Αθήνας, με μία από τις εντυπωσιακότερες θέες προς την Ακρόπολη, το SENSE μετατρέπει τις γευστικές μνήμες της Ελλάδας σε μια εκλεπτυσμένη σύγχρονη εμπειρία. Ο σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος επαναπροσεγγίζει παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις της παιδικής ηλικίας με δημιουργικότητα, τεχνική και αισθητική ευαισθησία. Τα μενού γευσιγνωσίας αναδεικνύουν τον πλούτο του ελληνικού terroir μέσα από αναπάντεχα πιάτα, όπως το λεπτεπίλεπτο trompe-l’œil αμπελόφυλλο.

Simul, Αθήνα



Στη ζωντανή γειτονιά του Κολωνακίου, το Simul παρουσιάζει μια γαστρονομική πρόταση τολμηρή και εκλεπτυσμένη. Ο σεφ Νίκος Θωμάς συνδυάζει εποχικά ελληνικά προϊόντα με τεχνικές υψηλής γαστρονομίας και διεθνείς επιρροές, δημιουργώντας ένα ενιαίο μενού γευσιγνωσίας γεμάτο χαρακτήρα, δημιουργικότητα και ακρίβεια. Σε ένα χαλαρό, σύγχρονο περιβάλλον, πιάτα όπως

γαρίδες με ζυμωμένο μέλι και πούδρα φουά γκρα συνοδεύονται από μια προσεκτικά επιλεγμένη λίστα κρασιών.

Επτά νέα Bib Gourmand επιβραβεύουν την εξαιρετική σχέση ποιότητας- τιμής. Λίγες διακρίσεις προκαλούν τόσο ενθουσιασμό στους φίλους της γαστρονομίας όσο το Bib Gourmand, που συμβολίζεται από τον διάσημο Bibendum και απονέμεται σε εστιατόρια με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Φέτος, επτά νέες προσθήκες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των εστιατορίων Bib Gourmand στην Ελλάδα σε 10.



Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της κατηγορίας, καθώς εκεί βρίσκονται τα περισσότερα από τα νέα εστιατόρια Bib Gourmand.



Αθήνα:



UPON

Zohós



Θεσσαλονίκη:



Δέκα Τραπέζια

Μενού με… νου

Τροφή

Τρία Γουρουνάκια

Το Μανιτάρι

21 νέα προτεινόμενα εστιατόρια



Η γαστρονομική ζωντάνια της Ελλάδας αποτυπώνεται και πάλι στο συνεχές άνοιγμα νέων εστιατορίων. Από τα 32 προτεινόμενα εστιατόρια της επιλογής του 2027, τα 21 αποτελούν νέες προσθήκες, επιβεβαιώνοντας τόσο τη δυναμική της γαστρονομικής ανάπτυξης της χώρας όσο και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης.



Ανάμεσα στις νέες αθηναϊκές προσθήκες ξεχωρίζουν η καινοτόμος γαστρονομική πρόταση του ταλαντούχου σεφ Τάσου Μαντή στο Amphibian, η σύγχρονη επανερμηνεία της κλασικής ελληνικής κουζίνας από τον σεφ Νίκο Καραθάνο στο Ateno Greek Cuisine, η έμφαση στα θαλασσινά από τη σεφ Γεωργιάννα Χιλιαδάκη στο Ιώδιο και οι ιταλικές γεύσεις με διεθνή ματιά στο Sole Giaguaro –Athens Italian Dining House.

Στη Θεσσαλονίκη, οι επιθεωρητές ξεχώρισαν τις 7 Θάλασσες, που τιμούν τον πλούτο των θαλασσών, το Χαρούπι, όπου ζωντανεύει η ουσία της παραδοσιακής κρητικής κουζίνας, το L’Albero, με τον συνδυασμό ιταλικών και ελληνικών επιρροών, και την Ακτή Ντοβίλ, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα με θέα στον Θερμαϊκό.



Τέσσερα Ειδικά Βραβεία



Τα Ειδικά Βραβεία MICHELIN, που δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν το ταλέντο και την τεχνογνωσία όσων μετατρέπουν μια γευστική εμπειρία σε αξέχαστη ανάμνηση, τιμούν στην έκδοση του 2027 τέσσερις εξαιρετικούς επαγγελματίες.

Βραβείο Νέου Σεφ MICHELIN

Σε ηλικία μόλις 29 ετών, ο Θεόδωρος Καλοΐδης ηγείται της κουζίνας στο Το Μανιτάρι στη Θεσσαλονίκη, σε στενή συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Παμπορή, ο οποίος έχει τον ρόλο του συμβούλου γαστρονομίας. Η επανερμηνεία της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης ξεχωρίζει για την τεχνική της αρτιότητα, ανανεώνοντας κλασικά πιάτα με σαφή προσωπική υπογραφή.

Σε ηλικία μόλις 29 ετών, ο Θεόδωρος Καλοΐδης ηγείται της κουζίνας στο Το Μανιτάρι στη Θεσσαλονίκη, σε στενή συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Παμπορή, ο οποίος έχει τον ρόλο του συμβούλου γαστρονομίας. Η επανερμηνεία της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης ξεχωρίζει για την τεχνική της αρτιότητα, ανανεώνοντας κλασικά πιάτα με σαφή προσωπική υπογραφή. Βραβείο Εξυπηρέτησης MICHELIN

Ο Christian Potelle, ο έμπειρος γαλλικής καταγωγής Διευθυντής του καταξιωμένου εστιατορίου Σπονδή στην Αθήνα, δίνει διαρκώς προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της σάλας. Αντιμετωπίζοντας τους επισκέπτες ως «προσκεκλημένους» και όχι ως πελάτες, αναβαθμίζει την έννοια της φιλοξενίας στο υψηλότερο επίπεδο, διατηρώντας άψογο επαγγελματισμό.

Ο Christian Potelle, ο έμπειρος γαλλικής καταγωγής Διευθυντής του καταξιωμένου εστιατορίου Σπονδή στην Αθήνα, δίνει διαρκώς προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της σάλας. Αντιμετωπίζοντας τους επισκέπτες ως «προσκεκλημένους» και όχι ως πελάτες, αναβαθμίζει την έννοια της φιλοξενίας στο υψηλότερο επίπεδο, διατηρώντας άψογο επαγγελματισμό. Βραβείο Sommelier MICHELIN

Στο Aleria της Αθήνας, η sommelier Δέσποινα Τοκαλάκη ξεχωρίζει για τη βαθιά γνώση του κρασιού και την ικανότητά της να μεταδίδει το πάθος της στους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας τη γευστική εμπειρία και καθιστώντας την πραγματικά αξέχαστη.

Στο Aleria της Αθήνας, η sommelier Δέσποινα Τοκαλάκη ξεχωρίζει για τη βαθιά γνώση του κρασιού και την ικανότητά της να μεταδίδει το πάθος της στους επισκέπτες, αναβαθμίζοντας τη γευστική εμπειρία και καθιστώντας την πραγματικά αξέχαστη. Βραβείο MICHELIN για το Άνοιγμα της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται στο Amphibian στην Αθήνα. Με γαστρονομική καθοδήγηση από τον σεφ Τάσο Μαντή, δημιουργό και του βραβευμένου Soil, το εστιατόριο εντυπωσιάζει τόσο με τη θέση του στην ταράτσα της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση όσο και με την καινοτόμο γαστρονομική του πρόταση, που περιγράφεται ως «μεταβατική γαστρονομία».