Μια κυριακάτικη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να γίνει η ιδανική αφορμή για εξερεύνηση. Τα μουσεία της πρωτεύουσας έχουν πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας αποκαλύψουν, προσκαλώντας μας σε ένα ταξίδι στον χρόνο.

Μέσα από τα εκθέματά τους, γνωρίζουμε άγνωστες πτυχές της Ιστορίας, ανακαλύπτουμε μικρά και μεγάλα μυστικά του παρελθόντος και βλέπουμε την πόλη με διαφορετική ματιά. Άλλωστε αυτή, δεν είναι και η μαγεία τους;

Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που φιλοξενεί μία ξεχωριστή περιοδική έκθεση με τίτλο «Αθήνα 1834–1944: Η γένεση της σύγχρονης πόλης». Από τον τίτλο ήδη δίνει μία πρώτη ιδέα για όσα θα δει ο επισκέπτης.

Με αφετηρία την επίσημη μεταφορά της έδρας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1834 στην πόλη διανύει μία διαδρομή 111 ετών μέχρι την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή τον Οκτώβριο του 1944.

Άποψη της έκθεσης «Αθήνα 1834–1944: Η γένεση της σύγχρονης πόλης» (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις Συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, καθώς επίσης και επιλεγμένα εκθέματα από συνεργαζόμενους φορείς διαμορφώνεται μία πολυεπίπεδη προσέγγιση της ιστορικής πορείας, των παραγόντων που διαμόρφωσαν τη νεότερη Αθήνα και των προκλήσεων που σημάδεψαν τη διαδρομή της.

Μία διαδραστική έκθεση

Ξεκινώντας την περιήγησή μας στην έκθεση παρακολουθήσαμε την πολεοδμική εξέλιξη της πόλης μέσα σε αυτά τα 111 χρόνια, η οποία περιλαμβάνει το πολεοδομικό σχέδιο μίας ιδανικής νεοκλασικής πόλης των Σταμάτη Κλεάνθη και Eduard Schaubert, την πραγματιστική αναθεώρησή του από τον Leo Von Klenze, τη σταδιακή επέκταση του αστικού ιστού στα τέλη του 190ου αιώνα, καθώς και την δημιουργία προσφυγικών συνοικισμών το 1922, γεγονός που επέκτεινε τα όριά της.

Σχέδιο της νέας πόλης της Αθήνας, με διατήρηση υφιστάμενων οδικών αξόνων, διαστάσεων και κτιρίων» Leo von Klenze, 7 Σεπτεμβρίου 1834 (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη «Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη, το οποίο μπορεί να δει ο επισκέπτης στις οθόνες της έκθεσης: «Η Αθήνα. Ποτέ του δεν την είχε φανταστεί τόσο πλατιά, τόσο μεγάλη. Μοιάζει σαν εφηβική ύπαρξη που ξαφνικά κι αναπάντεχα ξεπέταξε την κρυμμένη άνθησή της… Εκεί μέσα στο πέλαγος των άσπρων σπιτιών που τόσο απρόσμενα φούσκωσε κ’ απλώθηκε ξεχειλίζοντας τον κάμπο, μία ορμητική ζωή, χίλιες ζωές, χιλιάδες χιλιάδων υπάρξεις , ζούνε και συγχρωτίζονται, δουελεύουν, αγωνίζονται, χαίρονται, υποφέρουν. Η σύναξη εδώ των ψυχών, μέσα στο ίδιο χωνευτήρι, έχει προικίσει την πολιτεία με μία δική της, ανεξάρτητη ζωή, κάποιαν υπερφυσική ύπαρξη…»

Από το τότε στο σήμερα

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκθεσης αποτελεί η διαδραστικότητά της. Η δυνατότητα αυτή ταξιδεύει τον επισκέπτη ανάμεσα στις εποχές. Με μία γραφίδα μπορεί να «περπατήσει» στις οδούς Σταδίου, Αιόλου, Βασιλέως Γεωργίου, την Πλατεία Συντάγματος του τότε και του σήμερα. Πώς ήταν και πώς άλλαξαν στο πέρασμα των χρόνων δίνοντας μία νοσταλγική νότα στην εξερεύνηση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εμβληματικότερα δημόσια κτίρια της Αθήνας που σώζονται έως σήμερα (π.χ. Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Αστεροσκοπείο). Παράλληλα, προβάλλεται η εξέλιξη της ιδιωτικής κατοικίας: από τις ευτελείς κατασκευές μετά την επιστροφή των Αθηναίων το 1831, μέχρι την ανοικοδόμηση των επιβλητικών ιδιωτικών μεγάρων και, τελικά, την έλευση της μεσοπολεμικής πολυκατοικίας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η Οικία Μάλκολμ στα Πατήσια. Επί της οδού Αγίας ζώνης 39, όταν χτίστηκε η οικία του ναυάρχου της αγγλικής μοίρας Sir Pulteney Malcolm, τα Πατήσια ήταν ένα εξοχικό χωριό. Η περιοχή ήταν απομονωμένη και επικίνδυνη για επίθεση ληστών. Για τη μεταφορά των οικοδομικών υλικών εισήχθησαν από τη Μάλτα δύο δίτροχα κάρα, τα πρώτα τροχοφόρα στην πόλη, τα οποία προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον στους Αθηναίους. Αργότερα, η έπαυλη πέρασε για μικρό χρονικό διάστημα στην ιδιοκτησία του Χαριλάου Τρικούπη. Σήμερα το κτήριο στεγάζει το Άσυλο Ανιάτων.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες, επίσης, ιστορίες ήταν εκείνη της Οικίας Κατακουζηνού, στη συμβολή των οδών Μυλλέρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1833 ενόψει της εγκατάστασης των ανακτόρων στη θέση της Πλατείας Ομονοίας, ο πρίγκιπας Γεώργιος Κατακουζηνός, ανέθεσε στον Κρίστιαν Χάνσεν την ανοικοδόμηση ενός συγκροτήματος καταστημάτων και κατοικιών σε ιδιόκτητη έκατση.

Η μεταφορά των Ανακτόρων στη σημερινή Πλατεία Συντάγματος ανέτρεψε τα επιχειρηματικά του σχέδια και διέκοψε την ανέγερση. Το ημιτελές κτήριο πωλήθηκε το 1852 σε αγγλική εταιρεία που εγκατέστησε σε αυτό εργοστάσιο μεταξουργίας. Σήμερα στεγάζεται εκεί η Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

Τα πρόσωπα και η ζωή στην Αθήνα

Η ανθρωπογεωγραφία της πόλης αποτελεί μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες αποτυπώσεις της ζωής της Αθήνας, τα 111 πρώτα χρόνια της ως πρωτεύουσα.

Εκατόν έντεκα φωτογραφικές λήψεις της κοινωνίας του τότε, αλλά και της περιόδου του Μεσοπολέμου, σκιαγραφούνται μέσα από τις καρικατούρες του αυτοδίδακτου ζωγράφου Μίμη Αντωνιάδη.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στον πάνω όροφο της Παλιάς Βουλής, στους διαδρόμους του εκτυλίσσεται η καθημερινότητα που συνέβαλε στην μεταμόρφωση της Αθήνας ως μίας σύγχρονης ευρωαπαϊκής μητρόπολης. Η ζωή των κατοίκων, ο πολιτικός βίος, οι οικονομικές εξελίξεις , η πνευματική κίνηση και η κοινωνική και κοσμική ζωή αποτυπώνονται μέσα από αντικείμενα της καθημερινής ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μετάβαση από την παραδοσιακή φορεσιά προς τον δυτικότροπο εκμοντερνισμό της ενδυμασίας, στα μέσα του 19ου αιώνα.

Το εμβληματικό γυναικείο ένδυμα τύπου «Αμαλία» αλλάζει μετά το 1880, οπότε η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και του εμπορίου προσφέρει πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας και φθηνότερα υφάσματα.

Η διάδοση της ραπτομηχανής παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων τάσεων από τα λαϊκότερα στρώματα.

Κοσμήματα, αρώματα, καλλυντικά, αντικείμενα πολυτελείας ολοκληρώνουν τη γυναικεία αστική αμφίεση, ενώ καταργείται ο κορσές που αποτελούσε σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης.

Στον Μεσοπόλεμο το στιλ flapper -ρούχα μέχρι το γόνατο, χυτή σιλουέτα, μαλλί αλά γκαρσόν, καπέλα τύπου cloche- συμβαδίζει με την πιο δυναμική παρουσία της γυναίκας στον δημόσιο χώρο.

Η Αθήνα πλέον είναι μία ζωντανή πόλη. Γιορτάζει, πενθεί, πανηγυρίζει, εξεγείρεται, διαμαρτύρεται, αλλά και υποφέρει, αφού οι κατοχικές δυνάμεις κατέλαβαν κατά καιρούς την πόλη και τους κατοίκους της.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον αποκλεισμό του Πειραιά από το 1854-1857 και την επιδημία χολέρας που αποδεκάτισε τον πλυθησμό μέχρι τον βομβαρδισμό στον Νοέμβριο του 1916, την αποβίβαση της Στρατιάς της Ανατολής και τη δυσβάσταχτη γερμανική κατοχή από τον Απρίλιο του 1941.

Βγάλτε τη φωτογραφία σας και γίνετε μέρος της Ιστορίας

Στο κλείσιμο αυτής της διαδρομής λατρέψαμε την παλιά φωτογραφική μηχανή, όπου μπορείτε να ποζάρετε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Εμείς πήραμε την πόζα μας και φωτογραφηθήκαμε στα Προπύλαια της Ακρόπολης με θέα προς τον Ναό της Απτέρου Νίκης.

Προσθέτοντας το προσωπικό σας e-mail μετά τη λήψη της φωτογραφίας αποστέλλεται αυτόματα και έτσι αποκτάτε ένα από τα ωραιότερα και πρωτότυπα ενθύμια έκθεσης.

Η εκθεση φιλοξενείται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη–Παρασκευή: 09:00–16:00, Σάββατο–Κυριακή: 10:00–16:00