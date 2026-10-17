Μια σημαντική αλλαγή σελίδας στην ιστορία τους ανακοίνωσαν οι Nightwish, καθώς η Floor Jansen αποχωρεί από το συγκρότημα έπειτα από περίπου 14 χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση έγινε γνωστή στις 15 Οκτωβρίου, μέσα από ανακοινώσεις τόσο του φινλανδικού συγκροτήματος όσο και της ίδιας της τραγουδίστριας, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφασίσαμε, με αμοιβαία συμφωνία, να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις μελλοντικές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες τους. Παράλληλα, ευχήθηκαν ο ένας στον άλλον κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά τους.

«Για εσάς, αγαπητοί ακροατές, αλλά και για εμάς, αυτό σηματοδοτεί το τέλος ενός πραγματικά σπουδαίου ταξιδιού», ανέφερε η ανακοίνωση, αποτυπώνοντας το βάρος μιας συνεργασίας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη συμφωνική metal σκηνή.

Από την πλευρά της, η Floor Jansen έκανε λόγο για ένα δύσκολο τέλος, αλλά και για μια νέα αρχή. Όπως εξήγησε, η σόλο καριέρα της θα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με στόχο να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο επερχόμενο άλμπουμ της, «Hytress», και στην περιοδεία που θα το συνοδεύσει.

Οι Nightwish, πάντως, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν την πορεία τους. Το συγκρότημα σχεδιάζει να μπει στο στούντιο το 2027 για την ηχογράφηση του επόμενου άλμπουμ του, παρά τη νέα αλλαγή στη σύνθεσή του.

Η τρίτη τραγουδίστρια που αποχωρεί από τους Nightwish

Η αποχώρηση της Floor Jansen ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο στις αλλαγές τραγουδιστών που έχουν σημαδέψει την πορεία των Nightwish.

Η Tarja Turunen, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία του συγκροτήματος, αποχώρησε το 2005, έπειτα από εννέα χρόνια παρουσίας. Η διάδοχός της, Anette Olzon, παρέμεινε στο συγκρότημα από το 2007 έως το 2012, πριν τη θέση της πάρει η Floor Jansen.

Η Ολλανδή τραγουδίστρια εντάχθηκε στους Nightwish το 2012 και εξελίχθηκε σε βασικό πρόσωπο της μπάντας, συμμετέχοντας σε τρία στούντιο άλμπουμ: τα «Endless Forms Most Beautiful» (2015), «Human. :II: Nature.» (2020) και «Yesterwynde» (2024).

Με την αποχώρησή της, οι Nightwish καλούνται να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα τους, καθώς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο στούντιο για νέα μουσική.

Η Tarja Turunen επιστρέφει στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2027

Την ίδια στιγμή, η Tarja Turunen ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά το ελληνικό κοινό. Η πρώην τραγουδίστρια των Nightwish θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2027, στο πλαίσιο της περιοδείας «Frisson Tour 2027».

Η πρώτη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027 στο Gagarin 205, στην Αθήνα, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 20 Μαρτίου, θα ανέβει στη σκηνή του Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη.

Στις δύο συναυλίες αναμένεται να παρουσιάσει το άλμπουμ της «Frisson Noir», μαζί με τραγούδια από τη σόλο διαδρομή της, αλλά και κομμάτια που έχουν συνδεθεί με την περίοδο κατά την οποία η φωνή της καθόρισε τον ήχο των Nightwish.

Η Tarja ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της το 2007, μετά την αποχώρησή της από το συγκρότημα, και έκτοτε ακολούθησε τη δική της μουσική πορεία, συνδυάζοντας την κλασική φωνητική της παιδεία με διαφορετικές εκφράσεις της rock και της metal μουσικής.

Οι ημερομηνίες των συναυλιών της Tarja Turunen:

Αθήνα: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027, Gagarin 205.

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027, Gagarin 205. Θεσσαλονίκη: Σάββατο 20 Μαρτίου 2027, Principal Club Theater.

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com: Εισιτήρια για την Αθήνα και εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη.