Πλούσια είναι η νέα κινηματογραφική εβδομάδα, καθώς έρχονται στις αίθουσες 10 πρεμιέρες. Από αυτές ξεχωρίζουμε τη «Θυσία» (Sacrifice) του Ρομέν Γαβράς, η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα με ένα all-star καστ (Κρις Έβανς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς).

Το ελληνικό ενδιαφέρον παραμένει ψηλά, καθώς πρεμιέρα κάνει και η εγχώρια κωμική περιπέτεια «Η Βαλίτσα» του Δημήτρη Παπαθανάση, ενώ στις νέες ταινίες που ξεχωρίζουν είναι και το γερμανικό καθηλωτικό δράμα «Η Καλή Αδερφή» της Σάρα Μίρο Φίσερ.

Θυσία

Σκηνοθεσία: Ρομέν Γαβράς

Σενάριο: Ρομέν Γαβράς, Γουίλ Αρμπερι

Μουσική: Gener8ion

Πρωταγωνιστούν: Κρις Έβανς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς, Charli XCX, Yung Lean, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζέιντ Κρουτ, Αμπίκα Μοντ, Μίριαμ Σίλβερμαν, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Κωνσταντίνος Σειραδάκης

Διάρκεια: 103 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της μητέρας τους, η Τζόαν και τα αδέλφια της είναι πεπεισμένοι πως μια αρχαία προφητεία τούς έχει επιλέξει για ένα σπουδαίο καθήκον: να εξαγνίσουν τη Γη. Για να το πετύχουν, εισβάλλουν σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, όπου διασημότητες και μεγιστάνες γιορτάζουν «για καλό σκοπό», και απαγάγουν τρία πρόσωπα που προορίζονται για μια τελετουργική θυσία: τον ξεπεσμένο κινηματογραφικό σταρ Μάικ, τον αδίστακτο δισεκατομμυριούχο Μπεν και την άτυχη χορεύτρια Κέιτι, που έχει βρεθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καθώς η βραδιά εξελίσσεται σε ένα αναπάντεχο παιχνίδι ζωής και θανάτου, οι ήρωες αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με όσα πιστεύουν πραγματικά, όσα προσποιούνται ότι θέλουν και όσα είναι πραγματικά διατεθειμένοι να θυσιάσουν. Και κάπου ανάμεσα στην πίστη και την παράσταση, τη σωτηρία και την καταστροφή, κανείς δεν είναι πια βέβαιος ποιος παίζει τον ρόλο του και ποιος τον πιστεύει μέχρι τέλους.

Η Καλή Αδερφή

Σκηνοθεσία: Σάρα Μίρο Φίσερ

Σενάριο: Σάρα Μίρο Φίσερ, Αγκνες Μάγκααρντ Πέτερσεν

Μουσική: Φραντσέσκο Λο Τζουίντιτσε

Πρωταγωνιστούν: Μαρί Μπλόχινγκ, Αντον Βάιλ, Πρόσκατ Μαντάνι, Λάουρα Μπάλτσερ, Τζέιν Τσίρβα

Διάρκεια: 96 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά

Γερμανία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Η Ρόουζ είναι πολύ δεμένη με τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Σαμ. Όταν αυτός κατηγορείται για βιασμό, η Ρόουζ καλείται να καταθέσει εναντίον του στο πλαίσιο της έρευνας. Αυτό δοκιμάζει τόσο τη σχέση τους όσο και την ηθική ακεραιότητα της Ρόουζ.

Η Βαλίτσα

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαθανάσης

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη

Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας

Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσω Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωναίος, Αποστόλης Τότσικας

Διάρκεια: 98 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Ελλάδα, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…

Έτσι Ξαφνικά

Σκηνοθεσία: Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

Σενάριο: Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Λεά Λε Ντιμνά

Μουσική: Σαμουέλ Αντρεγιέφ

Πρωταγωνιστούν: Βιρζινί Εφιρά, Τάο Οκαμότο, Κιόζο Ναγκάτσουκα, Κοντάι Κουροσάκι, Ζαν-Σαρλ Κλισέ, Μαρί Μπουνέλ, Μαρί Ντεναρνό, Ορελί Πτι

Διάρκεια: 196 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά, Ιαπωνικά

Γαλλία, Ιαπωνία, 2026,

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η Μαρί-Λου Φονταίν, νέα διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα φιλόσοφο, αλλάζει τη ζωή της. Έτσι ξαφνικά.

Street Fighter

Σκηνοθεσία: Κιτάο Σακούραϊ

Σενάριο: Τ. Τζ. Φίξμαν, Κιτάο Σακούραϊ

Πρωταγωνιστούν: Νόα Σεντινέο, Άντριου Κότζι, Καλίνα Λιάνγκ, Τζο Ανόαϊ, Ντέιβιντ Νταστμαλτσιάν, Κόντι Ρόουντς, Άντριου Σουλτς, Έρικ Αντρέ, Βιντούτ Τζαμγουάλ, Μελ Τζάρνσον, Όρβιλ Πεκ, Ολιβιέ Ρίχτερς, 50 Σεντ, Τζέισον Μομόα, Χιρόκι Γκότο, Ρέινα Βαλαντίγχαμ, Άλεξ Βολκανόφσκι

Διάρκεια: 120 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Το 1993, οι αποξενωμένοι Street Fighters Ryu και Ken Masters επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li τούς προσλαμβάνει για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανατηφόρα συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει!

Η Πτώση της Φάλαινας

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Ντάφιλντ

Σενάριο: Μπράιαν Ντάφιλντ, Ντάνιελ Κράους

Μουσική: Τζόζεφ Τραπανέζε

Πρωταγωνιστούν: Όστιν Έιμπραμς, Τζος Μπρόλιν, Ελίζαμπεθ Σου, Τζον Ορτίζ, Τζέιν Λέβι, Έμιλι Ραντ

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Jay Gardiner καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας αναζητώντας τα λείψανά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδιανόητη δοκιμασία όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα, Παγιδευμένος στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του, ο Jay συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ίσως αποτελούν το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του από τη φάλαινα.

Ο Ασχημογλυκούλης

Σκηνοθεσία: Γιανίς Μπελάντ, Ζερεμί Ντεγκρισόν

Σενάριο: Γκρεγκ Μπρούκερ

Μουσική: Puggy

Πρωταγωνιστούν: Αξέλ Οριάν, Ολιβιέ Σοβέλ, Φανί Σελίμ, Μπρινό Μανιέ, Λίλι Ρούμπενς, Ολιβιέ Πεϊσέλ, Στεφάν Ρονσεφσκί, Αρνό Λεονάρ, Μπαρμπαρά Μπερέτα, Ναταλί Ομς, Πιερ-Φρανσουά Πιστοριό, Ζερόμ Κιν, Ιζαμπέλ Ντεπλάντ

Διάρκεια: 85 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Βέλγιο, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ο Ασχημογλυκούλης, ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο – και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος – ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο «Best in Dog Show». Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα.

Μπαλωματούλης

Σκηνοθεσία: Στιβ Χάντσον

Σενάριο: Στιβ Χάντσον

Μουσική: Νικ Ουράτα

Πρωταγωνιστούν: Άσα Μπάτερφιλντ, Τζόελ Φράι, Άλισον Στέντμαν, Ρομπ Μπράιντον, Τία Μπάνον, Σεθ Ούσντενοφ, Φερν Μπρέιντι, Τζαμάλι Μάντιξ, Πολ Τάιλακ, Ράσμους Χάρντικερ

Με τις φωνές των: Άρης Δελαγραμμάτικας, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Βασίλης Παπαστάθης, Ακίνδυνος Γκίκας, Ευθύμιος Τόρης, Θοδωρής Νεοφώτιστος, Μαρία Καλαμποκιά, Ναντίν Μπότση, Γιώργος Δρακόπουλος, Ελένη Δημητροπούλου, Γιώργος Γκιόκας, Από

Διάρκεια: 92 λεπτά

Γερμανία, Λουξεμβούργο, Μ. Βρετανία, 2025

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Σ’ έναν ψηλό, μυστηριώδη πύργο ζει ο Μπαλωματούλης, ένα μικρό πλάσμα φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια, δημιούργημα ενός παράξενου επιστήμονα. Κρυφά από τον έξω κόσμο, φροντίζει τους τερατόμορφους φίλους του. Όταν όμως ένα τσίρκο φτάνει στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιόν, ο Μπαλωματούλης ξεκινά μια περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει πού πραγματικά ανήκει.

Δεν Κοστίζει Τίποτα

Σκηνοθεσία: Μαίρη Μπουλή

Σενάριο: Μαίρη Μπουλή

Μουσική: DJ Asterix

Διάρκεια: 79 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Ελλάδα, 2026

Διανομή: Anemon

Η υπόθεση

Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μια από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

Γεννημένος Δύο Φορές

Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου

Σενάριο: Στέλιος Κούλογλου

Μουσική: Παναγιώτης Καλαντζόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Σάιμον Γκρονόφσκι

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ελλάδα, 2026

Γλώσσα: Ελληνικά

Η υπόθεση

Σε ηλικία 11 ετών, ο Σιμόν Γκρονοφσκί πήδηξε από την αγκαλιά της μητέρας του, μέσα από ένα τρένο με προορισμό το Άουσβιτς. Ογδόντα χρόνια μετά, παίζει τζαζ, μιλά σε σχολεία και γίνεται φίλος με τον γιο ενός ναζί. Μια ταινία για την επιβίωση, τη μνήμη και τη συγχώρεση, που λειτουργεί ως ιστορική προειδοποίηση αλλά και ως δώρο ζωής.