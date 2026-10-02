Ο ένας προοριζόταν για πρωταγωνιστής, ο άλλος ανέλαβε τελικά και τη σκηνοθεσία και τον κεντρικό ρόλο. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα, όμως, δεν χάλασαν τη συνεργασία: Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον βρέθηκαν ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά για την πρεμιέρα του «Animals» στο Λος Άντζελες.

Οι δύο φίλοι έδωσαν το παρών στο ιστορικό θέατρο Westwood Village, μαζί με τη σύζυγο του Ντέιμον, Λουτσιάνα, για την πρώτη επίσημη προβολή του αστυνομικού θρίλερ που έρχεται στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου. Η ταινία θα κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα και σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες.

Η «Οδύσσεια» άλλαξε τον πρωταγωνιστή

Ο Ματ Ντέιμον επρόκειτο αρχικά να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα των γυρισμάτων της «Οδύσσειας», ωστόσο, τον οδήγησαν εκτός καστ, με τον Άφλεκ να παίρνει τη θέση του μπροστά από την κάμερα.

Ο Ντέιμον παρέμεινε στην παραγωγή, στην οποία συμμετέχει και η Λουτσιάνα. Έτσι, η νέα τους συνάντηση στο σινεμά πραγματοποιήθηκε με διαφορετική κατανομή ρόλων.

Στην πρεμιέρα, ο Άφλεκ εμφανίστηκε με σκούρο μπλε κοστούμι, ενώ ο Ντέιμον επέλεξε μαύρο ριγέ κοστούμι με γκρι πουκάμισο και γραβάτα. Η Λουτσιάνα έδωσε χρώμα στις κοινές τους εμφανίσεις με ένα κόκκινο κοστούμι σε φαρδιά γραμμή.

Μια απαγωγή γκρεμίζει την προσεγμένη εικόνα ενός ζευγαριού

Στο «Animals», ο Άφλεκ υποδύεται έναν υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Μαζί με τη σύζυγό του, την οποία ενσαρκώνει η Κέρι Ουάσινγκτον, προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα λύτρα.

Η προσπάθεια να σώσουν το παιδί τους τούς οδηγεί σε ακραίες αποφάσεις, ενώ μυστικά και αποκαλύψεις απειλούν να διαλύσουν τη ζωή που έχουν χτίσει. Η πολιτική φιλοδοξία συναντά τον φόβο της απώλειας, σε μια ιστορία που δοκιμάζει τα όρια του ζευγαριού.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζίλιαν Άντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.

Ο Άφλεκ χρησιμοποίησε AI, αλλά δεν θέλει να αποκαλύψει το κόλπο

Λίγο πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Άφλεκ έδωσε και μια διαφορετική αφορμή για συζήτηση. Μιλώντας στο Bloomberg Screentime 2026, αποκάλυψε ότι αξιοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο «Animals», χωρίς να προσδιορίσει σε ποια σημεία.

«Χρησιμοποίησα AI για πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία. Διστάζω λίγο να πω ποια είναι, ή ακόμη και να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί στη δουλειά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας», ανέφερε.

Για να εξηγήσει τον δισταγμό του, χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός ταχυδακτυλουργού που αποκαλύπτει πού κρύβεται το κουνέλι προτού αρχίσει η παράσταση: αν εξηγήσεις το τέχνασμα, χάνεται μέρος της εμπειρίας.

Ο ίδιος περιέγραψε το «Animals» ως μια πολύ ανθρώπινη ταινία και υποστήριξε ότι η τεχνολογία βοήθησε την παραγωγή να κινηθεί ταχύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις 9 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον περνά στους θεατές: στο κατά πόσο η ιστορία αυτού του ζευγαριού θα τους κρατήσει σε αγωνία, ανεξάρτητα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν πίσω από την κάμερα.