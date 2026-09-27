Μια βραδιά γεμάτη μουσική, μεγάλες επιτυχίες και έντονη συγκίνηση έζησαν οι 95.000 θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια παρουσίασε ένα μουσικό υπερθέαμα διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα.

Η Άννα Βίσση έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, καθώς «προσγειώθηκε» μέσα σε μια κυκλική κατασκευή, φορώντας μια ξεχωριστή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα. Η συναυλία ξεκίνησε με το «Αιγαίο», ενώ στη συνέχεια η τραγουδίστρια ταξίδεψε το κοινό μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, καλύπτοντας σημαντικούς σταθμούς της μακράς μουσικής της πορείας.

Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η αναφορά της προκάλεσε έντονη αντίδραση από το κοινό, που την υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα.

«Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση κάλεσε τους χιλιάδες θεατές να ενώσουν τις φωνές τους μαζί της, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

«Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν», είπε χαρακτηριστικά, πριν αρχίσει να ερμηνεύει το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα δικό της τραγούδι, εξηγώντας στο κοινό ότι «τον έχει δει να κλαίει με αυτό».

«Ήταν το τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο“», ανέφερε, με την ερμηνεία να αφήνει εμφανώς συγκινημένο το κοινό που είχε κατακλύσει το ΟΑΚΑ.

Πλήθος κόσμου από νωρίς στο ΟΑΚΑ

Η βροχή δεν στάθηκε ικανή να αποθαρρύνει τους περίπου 95.000 θεατές που έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη συναυλία. Από νωρίς, μάλιστα, η προσέλευση του κόσμου ήταν μαζική.

Συνωστισμός καταγράφηκε όταν οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στον χώρο για τη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση, η οποία εξελίχθηκε σε μια μεγάλη μουσική βραδιά.