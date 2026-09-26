Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τον κόσμο να αποθεώνει την απόλυτη Ελληνίδα σταρ, η οποία ανέβηκε στη σκηνή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 95.000 θεατές, αν και ο ακριβής αριθμός αναμένεται να διαπιστωθεί μετά το πέρας της συναυλίας.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στο ΟΑΚΑ, πριν ακόμη ανοίξουν οι πύλες, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ουρές.

Οι πύλες άνοιξαν στις 17:00, ενώ στις 20:00 προβλήθηκε το pre-show, με τον DJ και παραγωγό Argy να ανεβαίνει στη σκηνή και να διασκεδάζει το πλήθος.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναμονής ξεκίνησε να βρέχει, με τη βροχόπτωση να σταματά λίγο πριν από την άνοδο της Άννας Βίσση στη σκηνή.

Το μουσικό μέρος άνοιξε με το διαχρονικό «Το Αιγαίο», δίνοντας αμέσως το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι. Αμέσως μετά, η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με το «Αγάπη Υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες μαζί της τους στίχους «3 πράγματα…», μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια τεράστια, ενιαία λαοθάλασσα. Και το ΓΕΜΙΣΕ

Και η βροχή δεν πτόησε κανέναν

Και είναι ΣΑΡΩΤΙΚΗ



κυρίες και κύριοι

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΑΡ

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ #annavissi #annaxoaka pic.twitter.com/IKBwiacx5Y — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 26, 2026 Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή η Orianthi, που είχε υπάρξει κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον και χαιρετώντας στα ελληνικά, μαζί με την Άννα Βίσση τραγούδησαν το «Whole Lotta Love». Σημειώνεται ότι για σήμερα η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα βρίσκονται σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία της Άννας Βίσση: