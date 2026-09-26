Πλήθος κόσμου σπεύδει στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Αρκετοί έσπευσαν από νωρίς το μεσημέρι, σχηματίζοντας τεράστιες ουρές, καθώς οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00.

Δείτε χάρτη με την κίνηση στους δρόμους

Σημειώνεται ότι για τη συναυλία έχει στηθεί σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, με μεγάλες οθόνες και κατασκευές που θα μεταφέρουν την εικόνα του σόου σε κάθε πλευρά του σταδίου. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία για την παραγωγή, τον σχεδιασμό της σκηνής ανέλαβε η Stufish Entertainment Architects και τη σκηνοθεσία ο Κιμ Γκάβιν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παραγωγή της D&A Productions, σχεδιασμένη ειδικά για τον χώρο του ΟΑΚΑ.

Δείτε φωτογραφίες:

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα βρίσκονται σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.

Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, προβλέπεται δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Τι απαγορεύεται στον χώρο

Δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια που ξεπερνούν το μέγεθος Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Επίσης, drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό που διαθέτουν κοντάρια ή άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.