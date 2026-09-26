Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από το ΟΑΚΑ με τον κόσμο να περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.

Οι εκτιμήσεις για τη σημερινή προσέλευση πλησιάζουν τις 100.000, όμως ο τελικός αριθμός θα είναι γνωστός μετά τη συναυλία. Σήμερα δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ.

Σημειώνεται ότι για τη συναυλία έχει στηθεί σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, με μεγάλες οθόνες και κατασκευές που θα μεταφέρουν την εικόνα του σόου σε κάθε πλευρά του σταδίου. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία για την παραγωγή, τον σχεδιασμό της σκηνής ανέλαβε η Stufish Entertainment Architects και τη σκηνοθεσία ο Κιμ Γκάβιν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παραγωγή της D&A Productions, σχεδιασμένη ειδικά για τον χώρο του ΟΑΚΑ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο DJ και παραγωγός Argy, ενώ στη σκηνή θα βρεθεί και η Οριάνθη Παναγάρις, η κιθαρίστρια ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία. Η παρουσία της έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και σε μέσα της ελληνικής ομογένειας: η Οριάνθη είχε επιλεγεί για τις συναυλίες This Is It του Μάικλ Τζάκσον και έχει συνεργαστεί με διεθνή ονόματα της ροκ μουσικής. Οι λεπτομέρειες της σύμπραξής της με τη Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν είχαν αποκαλυφθεί πριν από τη συναυλία.

Επιπλέον, ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό.

Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται λάιβ στη σκηνή.

Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έρχεται μετά τις δύο πολυπληθείς συναυλίες της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2025 και ανεβάζει ακόμη περισσότερο την κλίμακα της παραγωγής της.

Το pre-show έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και η έναρξη της συναυλίας για τις 21:00. Ως τότε, τα σύντομα βίντεο από τις πρόβες -και το Story της Ναταλίας Δραγούμη από το σπίτι της- είναι η πρώτη ακουστική εικόνα μιας βραδιάς που προετοιμάζεται εδώ και μήνες.

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα βρίσκονται σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.

Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, προβλέπεται δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Τι απαγορεύεται στον χώρο

Δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια που ξεπερνούν το μέγεθος Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Επίσης, drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό που διαθέτουν κοντάρια ή άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.