Η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο ολοκληρώνεται το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.

Στο ΟΑΚΑ οι τελευταίες πρόβες και οι εργασίες για το στήσιμο της παραγωγής συνεχίστηκαν μέχρι και αργά το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η προπώληση έχει κλείσει με περισσότερους από 95.000 θεατές να αναμένονται στο στάδιο.

Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση πλησιάζουν τις 100.000, όμως ο τελικός αριθμός θα είναι γνωστός μετά τη συναυλία. Σήμερα δεν θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ.

O καιρός παρά την επιδείνωση των τελεταίων ωρών, δεν αναμένεται τελικά να δημιουργήσει πρόβλημα στο σόου. Όπως δήλωσε το πρωί στο Mega o μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος, «θα είναι μεγάλη έκπληξη αν βρέχει την ώρα της συναυλίας».

Nαταλία Δραγούμη: «Άκου!!!! Η Αννούλα κάνει πρόβα!!»

Πριν γεμίσουν οι εξέδρες, η φωνή της Βίσση είχε ήδη φτάσει πέρα από τα όρια του ΟΑΚΑ. Βίντεο από την περιοχή κατέγραψαν τραγούδια να ακούγονται στη διάρκεια των προετοιμασιών, ενώ η ίδια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποσπάσματα από τις πρόβες της μπροστά στο άδειο στάδιο. Μαζί της δοκίμαζαν το πρόγραμμα η ορχήστρα και ο νέος κιθαρίστας της, Σάκης Ντοβόλης.

Μία από εκείνους που πήραν μια απρόσμενη γεύση από τη συναυλία ήταν η Ναταλία Δραγούμη. Το βράδυ της Πέμπτης, η ηθοποιός άκουσε την πρόβα από το σπίτι της και ανέβασε Instagram Story με τη νυχτερινή θέα και τη φωνή της τραγουδίστριας να φτάνει από μακριά. «Άκου!!!! Η Αννούλα κάνει πρόβα!!», έγραψε πάνω στο βίντεο. Έτσι, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες κάτοχοι εισιτηρίων περίμεναν τη βραδιά του Σαββάτου, η Δραγούμη είχε ήδη ακούσει ένα μικρό, ανεπίσημο απόσπασμα του live.

Η σκηνή των 360 μοιρών και οι διεθνείς συνεργασίες

Για τη συναυλία έχει στηθεί σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, με μεγάλες οθόνες και κατασκευές που θα μεταφέρουν την εικόνα του σόου σε κάθε πλευρά του σταδίου. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία για την παραγωγή, τον σχεδιασμό της σκηνής ανέλαβε η Stufish Entertainment Architects και τη σκηνοθεσία ο Κιμ Γκάβιν. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παραγωγή της D&A Productions, σχεδιασμένη ειδικά για τον χώρο του ΟΑΚΑ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει ο DJ και παραγωγός Argy, ενώ στη σκηνή θα βρεθεί και η Οριάνθη Παναγάρις, η κιθαρίστρια ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία. Η παρουσία της έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και σε μέσα της ελληνικής ομογένειας: η Οριάνθη είχε επιλεγεί για τις συναυλίες This Is It του Μάικλ Τζάκσον και έχει συνεργαστεί με διεθνή ονόματα της ροκ μουσικής. Οι λεπτομέρειες της σύμπραξής της με τη Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν είχαν αποκαλυφθεί πριν από τη συναυλία.

Επιπλέον ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό.

Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται λάιβ στη σκηνή.

Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έρχεται μετά τις δύο πολυπληθείς συναυλίες της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο του 2025 και ανεβάζει ακόμη περισσότερο την κλίμακα της παραγωγής της.

Το pre-show έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και η έναρξη της συναυλίας για τις 21:00. Ως τότε, τα σύντομα βίντεο από τις πρόβες -και το Story της Ναταλίας Δραγούμη από το σπίτι της- είναι η πρώτη ακουστική εικόνα μιας βραδιάς που προετοιμάζεται εδώ και μήνες.

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια έχουν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15



Από Πειραιά προς Αττική: 01:30



Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56



Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00



Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα βρίσκονται σε λειτουργία οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις.

Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, προβλέπεται δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Τι απαγορεύεται στον χώρο

Δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια που ξεπερνούν το μέγεθος Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό που διαθέτουν κοντάρια ή άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.