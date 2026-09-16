Το Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων από τις 17 Σεπτεμβρίου μετατρέπεται σε έναν διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου, καθώς ανοίγει τις πύλες του το Platforms Project 2026, το οποίο θα παρουσιάσει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότερους από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες. Αλλά κι ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα με 57 performances, θεματικές ομιλίες και ημερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων, workshops, οργανωμένες ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύγχρονης τέχνης.

Εξάλλου, το παράλληλο πρόγραμμα του Platforms Project 2026 αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων διατίθεται για το Platforms Project 2026 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

19:30-19:45, Studio44 (23), “The Angel was at two places at the same time”, Carolina Hindsjö, επιτέλεση: 15’

19:45-20:05, Dionysos and Apollon Theatre Company (33), “Le Droit de rire/The Right to laugh”, Elvira Andrikogiannopoulou, Pierre-Joël Mary, J.C. Van de Goor, Thierry Watrinet, Karine Saleck, Angeliki Tatsi, Joëlle Montech and students from Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, επιτέλεση: 20′

19:30-19:50, Ορίζοντας Γεγονότων (11), “Περάσματα”, Ειρήνη Αρχοντάκη, επιτέλεση: 20′

19:30-20:00, Rhythm Section (64), “The Beautiful Formula Collective”, Daniel Geiger, Oleksiy Koval, Thomas Rieger, Marie Lou Strauß, Veronika Wenger, Michael Wright, επιτέλεση: 30′

19:30-21:30, Μετά-φραστες (27), “ Rest in Past ”, Νίκος Γκικας, επιτέλεση: 120’

20:00-20:15, ArtCode (52), “Χορείες Χώρων”, Σοφία Ανδρόνικος, επιτέλεση: 15’

20:00-20:30, AXIONART (38), “Love Letters”, Irina Bellaye, happening 30′

20:00-20.30, JS Gallery by IMC (63), “EGO”, Natalia Sokolova, perceptual mediation 30’

20:00-21:00, Γη-Νέκυια (15), “Everyday Object”, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Αποστόλης Φιλίππου, επιτέλεση: 60′

20:30-20:50, adARTes (42), “Snow White Shades – performative utterance”, Νάσια Ζέη, Cristina Cisiliano, επιτέλεση: 20’

21:00-21:30, Μετά-φραστες (27), “Μακαρία”, Μαρία Ζυγομαλα, επιτέλεση: 30’

21:09 – 21:18, You’re Invited ArtGroup (10), “Järjettömyys”, Basti Kuhz, επιτέλεση: 9’

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

14:00-14:10 Postcards from home (21), “Τριανταφυλλώνας”, Αγγελική Δαλαγγέλη, Χορο-περφόρμανς: 10’

15:00-15:30, ArtCan (24), “The Journeys”, Hilary Rosen, ομιλία: 30’

15:30-16:00, Studio44 (23), “Utopia/ Heterotopia”, Maria Bordeanu, Karl Jansson, Carolina Hindsjö, Susanne Högdahl Holm, Catrin Lundqvist, ομιλία: 30’

17:00-17:30, ArtCan (24), “A Line’s Journey”, Elizabeth Mikellides, ομιλία: 30’

18:00-18:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

18:10-18:15, Studio44 (23), “The Angel was at two places at the same time”, Carolina Hindsjö, επιτέλεση: 15’

19:00-19:30, Dionysos and Apollon Theatre Company (33), “Exercices in Unnesserary Joy”, Karl Heinz Jeron, επιτέλεση: 30′

19:00-19:30, AXIONART (38), “Love Letters”, Irina Bellaye, δράση: 30′

19:30 – 20:00, Rhythm Section (64), “The Beautiful Formula Collective”, Daniel Geiger, Oleksiy Koval, Thomas Rieger, Marie Lou Strauß, Veronika Wenger, Michael Wright, επιτέλεση: 30′

20:00-20:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

20:00-21:00, Γη-Νέκυια (15), “Everyday Object”, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Αποστόλης Φιλίππου, επιτέλεση: 60′

20:10-20.40, JS Gallery by IMC (63), “EGO”, Natalia Sokolova, perceptual mediation 30’

20:40-21:00, ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ (31), “le(s) corps”, Νεφέλη Κολια, Ελπίδα Κουϊτζογλου, Σοφία Φαρμακοπούλου, επιτέλεση: 20′

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

14:20-14:30, Solas Art Center (61), “Pneuma: 숨”, Da Aie Park, Eun Joo Song, Karin Namkung, Myungsun Ju, Dianne Chung , επιτέλεση: 10

15:00 – 16:00, pool, “Frida”, Frida, επιτέλεση: 60’

15:30-16:00, Studio44 (23), “Utopia/ Heterotopia”, Maria Bordeanu, Karl Jansson, Carolina Hindsjö, Susanne Högdahl Holm, Catrin Lundqvist, ομιλία: 30’

17:00-17:15, Μετά-φραστες (27), “R.I.P. Rest in Peace with the angels”, Δέσποινα Πανταζή Παπαδημητρίου, επιτέλεση: 15’

18:00-18:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

18:10-18:25, Studio44 (23), “The Angel was at two places at the same time”, Carolina Hindsjö, επιτέλεση: 15’

18:25-18:40, WEDO (60), “Η τριανταφυλλιά”, Ομάδα Πέρασμα, Αφήγηση παραμυθιού Ερμιόνη Ντέτσικα, επιτέλεση: 15′

19:00-19:10 Postcards from home (21), “Τριανταφυλλώνας”, Αγγελική Δαλαγγέλη, Χορο-περφόρμανς: 10’

19:00-19:30, AXIONART (38), “Love Letters”, Irina Bellaye, δράση: 30′

19:00-20:00, adARTes (42), “Κρίκοι”, Τσοπαναργιά Αθανασία, Μπεκούλης Συμεών, επιτέλεση: 60’

19:10-19:30, ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ (31), “le(s) corps”, Νεφέλη Κολια, Ελπίδα Κουϊτζογλου, Σοφία Φαρμακοπούλου, επιτέλεση: 20′

19:15-20:00, Ορίζοντας Γεγονότων (11), “Traces of the Unseen”, Athina Kanela, επιτέλεση: 45′

19:30-20:00, Dionysos and Apollon Theatre Company (33), “What a wonderfull world”, Olivier Dubois, Bastien Latour, μουσική περφόρμανς: 30′

19:30-20:00, Rhythm Section (64), “The Beautiful Formula Collective”, Daniel Geiger, Oleksiy Koval, Thomas Rieger, Marie Lou Strauß, Veronika Wenger, Michael Wright, επιτέλεση: 30′

20:00-20:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

20:10-20:30, WEDO (60), “i never promised you a rose garden”, ηχο-περφόρμανς από τον ράπερ 11piem, επιτέλεση: 20′

20:30-21.00, JS Gallery by IMC (63), “EGO”, Natalia Sokolova, perceptual mediation 30’

20:00-21:00, Γη-Νέκυια (15), “Everyday Object”, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Αποστόλης Φιλίππου, επιτέλεση: 60′

20:40-21:00, ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ (31), “le(s) corps”, Νεφέλη Κολια, Ελπίδα Κουϊτζογλου, Σοφία Φαρμακοπούλου, επιτέλεση: 20′

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

16:00-16:35, Eco Flaneur (5), “Ερημοποίηση”, συμμετοχικό ηχοτόπιο για τη δράση της Eco Flaneur Οικο-ποίηση, Adjaxa (Νίκος Παπασπύρου), επιτέλεση: 35′

18:00-18:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

18:10-18:25, Studio44 (23), “The Angel was at two places at the same time”, Carolina Hindsjö, επιτέλεση: 15’

19:00-19:05, The Red Boat Projects (25), “Eσύ, Εγώ, Εκείνη, Εκείνες, Eμείς”, Βιβή Περυσινάκη, Χρύσα Σκορδάκη, επιτέλεση: 5′

19:05-19:35, AXIONART (38), “Love Letters”, Irina Bellaye, δράση: 30′

19:30-20:00, Dionysos and Apollon Theatre Company (33), “Richtig zu lachen”, Ingmar Riswick, musical performance: 30′

19:30-20:30, Γη-Νέκυια (15), “Everyday Object”, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Αποστόλης Φιλίππου, επιτέλεση: 60′

20:00-20:10, Encounters (50), “Step into my… room”, Άννα Δημητροκάλη, Φωτεινή Κολοκοτρώνη, Ελένη Κούτλα, Όλγα Παπαλεξάνδρου, Σοφία Πετικίδη, Χριστίνα Ρεντούλη, επιτέλεση: 10′

20:10- 20:25, ArtCode (52), “Χορείες Χώρων”, Σοφία Ανδρόνικος, επιτέλεση: 15’

20:25-20.55, JS Gallery by IMC (63), “EGO”, Natalia Sokolova, perceptual mediation 30’

20:40-21:00, ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ (31), “le(s) corps”, Νεφέλη Κολια, Ελπίδα Κουϊτζογλου, Σοφία Φαρμακοπούλου, επιτέλεση: 20′

Ομιλίες – Ημερίδες και παρουσιάσεις στο Platforms Project 2026

Φέτος, πρόκειται να πραγματοποιηθούν δεκατέσσερις θεματικές ομιλίες και ημερίδες. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι ημερίδες και οι συζητήσεις γύρω από ζητήματα κοινωνίας, τέχνης και σύγχρονου πολιτισμού, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, θεωρητικών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η «Από τη Σιωπή στη Δράση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις πάνω στην Έμφυλη Βία, Θεσμικό Πλαίσιο και Κοινωνική Ευαισθητοποίηση» σε οργάνωση της πλατφόρμας The Red Boat Projects, το διεθνές πάνελ «Διεθνές Κέντρο Περιπατητικής Τέχνης στις Πρέσπες (WALC)» που διοργανώνει η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες και η «Η φωτογραφία μέσα στην τέχνη, ως μέσο διαπραγμάτευσης του σύγχρονου κόσμου» σε οργάνωση των Βίβιαν Καλομοίρη και Νάνσυς Ανδριτσοπούλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις βιβλίων όπως του Φώτη Καγγελάρη, εισηγήσεις των Αλέξανδρου Βούτσα, της Dr. Μαρίας Καμηλάκη, της Ελισσάβετ Διονυσοπούλου καθώς και ομιλίες ξένων καλλιτεχνών για τις κολλεκτίβες, όπως του Basti Kuhz και της Kate Enters. Ιδιαίτερες προσεγγίσεις αποτελούν οι ομιλίες «Το αποτύπωμα της συμπεριφοράς» σε συντονισμό της Μαρίας Σταμάτη και οι παρουσιάσεις πρότζεκτ από πλατφόρμες όπως η «Παρουσίαση της δράσης “Ο επόμενος σταθμός”» από τον Ορίζοντα Γεγονότων, η «Οίκο – ποίηση. Οικολογική γόνιμη ποίηση» από την πλατφόρμα Eco Flaneur και η «Φωτεινή πλευρά» από την Καλλιρόη 16.Τέλος η Galerie Theorema asbl θα παρουσιάσει μια συζήτηση πάνω στη «Τέχνη και Φιλοσοφία».

Αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

17:45-18:30, Φωτεινή πλευρά (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλήτριες: Γιώτα Μπαλωμένου, Εικαστικός, Εκπαιδεύτρια Τάι Τσι Τσουάν – Τσικούνγκ / Ζωζεφίνα Φυρίγου, Εικαστικός /Στάθης Μαυρίδης, Εικαστικός / Μαρία Γεωργιάδου, Εικαστική Καλλιτέχνις

Συντονισμός: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Τέχνης & Επιμελήτρια Εκθέσεων, Ταμίας της AICA HELLAS

18:30-19:30, Διεθνές Κέντρο Περιπατητικής Τέχνης στις Πρέσπες (WALC) (Οι ομιλίες θα είναι στα αγγλικά)

Ομιλητές: Γιάννης Ζιώγας, Ζωγράφος, Καθηγητής ΤΕΕΤ/ΠΔΜ / Lydia Matthews, Επιμελήτρια / Σωτήρης Χτούρης, Κοινωνιολόγος / Fiona Hesse, Επιμελήτρια, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο του Freiburg

19:30-20:30, Παρουσίαση του δίγλωσσου βιβλίου του Φώτη Καγγελάρη ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η φωτογραφία ως αντι-μνήμη, Το σώμα και η φωτογραφία

Εκδόσεις Παπαζήση / (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Αθηνά Δ. Μιράσγεζη, Δρ Φιλοσοφίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Γεώργιος Μαχιάς, Λέκτορας Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ΠΑΔΑ / Φώτης Καγγελάρης, Δρ Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστήμιο Παρισιού, Συγγραφέας

Συντονισμός: Αρά Μπογοσιάν, Εικαστικός

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

15:00-15:45, Τέχνη και Φιλοσοφία

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Galerie Theorema asbl (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Γιώργος Αραμπατζής, Φιλόσοφος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ / Γιώργος Διβάρης, Ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 45′

16:00-16:30, The Question of Visibility

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα ArtCan (H ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

Ομιλήτρια: Kate Enters, πλατφόρμα ArtCan

Η Kate Enters παρουσιάζει το ArtCan, ενώ παράλληλα εξερευνά τη θέση και το ταξίδι του καλλιτέχνη στη σύγχρονη κοινωνία.

16:30-16:50, Studio under the Northern lights – Creating Art in Europe’s Subarctic

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα You’re Invited ArtGroup (H ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

Ομιλητής: Basti Kuhz, Εικαστικός καλλιτέχνης

17:00-18:00, Οίκο – ποίηση. Οικολογική γόνιμη ποίηση

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Eco Flaneur. Ομιλίες για την παρουσίαση της συμμετοχικής δράσης της ομάδας για την παγκόσμια ημέρα ποίησης. (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Εύα Γεράκη, Εικαστικός / Πέννυ Γκέκα, Εικαστικός Σοφία Κυριακού, Εικαστικός, εικαστική και κοινωνική ερευνήτρια / Σοφία Μπόνη, Εικαστικός /Στέλλα Μουρκογιάννη, Εικαστικός / Βίκυ Σαμουηλίδου, Εικαστικός

18:30-18:50, R.I.P… A.S.A.P. ( Αναπαυσου εν Ειρήνη το συντομότερο δυνατόν) Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Μετά-φραστες (H ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητής: Αλέξανδρος Βούτσας, Διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας-Εργαστήριο Φωτογραφίας, Φωτογράφος, Ιδρυτής της καλλιτεχνικής ομάδας ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ

19:00-20:30, Από τη Σιωπή στη Δράση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις πάνω στην Έμφυλη Βία, Θεσμικό Πλαίσιο και Κοινωνική Ευαισθητοποίηση

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα The Red Boat Projects, (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Ασπασία Θεοφίλου, Εκπαιδευτικός, Περφόρμερ / Τραγουδίστρια, Ιδρύτρια Strong Me, Κίνημα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας / Αναστασία Κανάκη, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια, Εμπειρογνώμονας Φύλου / Τάκης Κουκουνάρης, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπευτής / Στεφανία Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια στο Rosa Progressive /Βιβή Περυσινάκη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός, Συνιδρύτρια The Red Boat Projects, ακτιβιστική εικαστική συλλογικότητα κατά των έμφυλων διακρίσεων / Νίκη Ρουμπάνη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης (ΕΔΓΕ) / Χρύσα Σκορδάκη, Εικαστικός, Εκπαιδευτικός, Συνιδρύτρια The Red Boat Projects, ακτιβιστική εικαστική συλλογικότητα κατά των έμφυλων διακρίσεων, MA Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη / Dr. Anita Toutikian, Εικαστικός, Ψυχολόγος

Συντονισμός: Βιβή Περυσινάκη, Χρύσα Σκορδάκη, Εικαστικοί, Ιδρύτριες The Red Boat Projects, ακτιβιστική εικαστική συλλογικότητα κατά των έμφυλων διακρίσεων.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

15:00-16:00, Παρουσίαση της δράσης “Ο επόμενος σταθμός”

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Τζιμης Ευθυμίου, Εικαστικός, ΑΣΚΤ / Ρένα Αβαγιανού, Εικαστικός, καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση / Αννα Μαρία Χατζηστεφάνου, Εικαστικός, Φωτογράφος

16:00-17:00, Το αποτύπωμα της συμπεριφοράς

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα ΑrtCode (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές: Ευαγγελία Ανδριτσάνου, Mphil ψυχοθεραπεύτρια ατόμου-ομάδας-οικογένειας / Ελενη Κόλλια, Ψυχολόγος MSc – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια Ατόμου, Οικογένειας & Ζεύγους / Κλεονίκη Γ. Μυστεγνιώτη, Εικαστικός, διοικητικό στέλεχος του υπουργείου Πολιτισμού

Συντονισμός: Μαρία Σταμάτη, Εικαστικός – Ποιήτρια

17:10-17:50, Κάτω από την άσφαλτο υπάρχει παραλία

Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Art in a box (H ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλήτρια: Ελισσάβετ Διονυσοπούλου, Εικαστικός καλλιτέχνης

18:00-19:00, Curating meanings: Η επιμέλεια εκθέσεων ως ερμηνευτική πρακτική (H ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλήτρια: Δρ Μαρία Καμηλάκη, Γλωσσολόγος, Αναπλ. Προϊσταμένη της Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων, Βουλή των Ελλήνων

19:00-20:30, Η φωτογραφία μέσα στην τέχνη, ως μέσο διαπραγμάτευσης του σύγχρονου κόσμου / Οργάνωση ομιλίας από την πλατφόρμα Κινούμενη Άμμος (Βίβιαν Καλομοίρη, Νάνσυ Ανδριτσοπούλου) (Οι ομιλίες θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλίες και ομιλητές:

«Η φωτογραφία ως γλώσσα των ιδεών»

Δώρα Λαβαζού, Ιδρύτρια του διαδικτυακού περιοδικού iFocus.gr | Ιδιοκτήτρια της iFocus Photo Gallery | Εκδότρια των iFocus Editions | Εισηγήτρια και διοργανώτρια των Φωτογραφικών Σεμιναρίων iFocus

«Γιατί οι μέτριες επιλογές δημιουργούν μέτρια έργα»

Μιχάλης Παππάς, Φωτογράφος, Δημιουργός του Mitos Project

«Η εννοιολογική φωτογραφία ως σύγχρονη τέχνη»

Τάσος Παπαδόπουλος, Εικαστικός – Φωτογράφος – Καθηγητής φωτογραφίας – Συνιδρυτής Bleach Kollektiv / χώρος για τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες

«Η φωτογραφία ως προσομοίωση»

Γιώργος Κουτσουβέλης, Φωτογράφος, Hocus Photus Creative Network

«Η εικόνα ως ιδέα στην εννοιολογική φωτογραφία»

Τζέννυ Τσουμπρή, Επιμελήτρια τέχνης -Tidal Flow Art

Kids’ Lab 2026

Όπως κάθε χρόνο, αναπόσπαστο κομμάτι του Platforms Project είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα kids lab για παιδιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids’ Lab 2026 είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 χρονών από την από την συντονίστρια του προγράμματος, Κατερίνα Φιλίνδρα και προτρέπει παιδιά και εφήβους στη δημιουργία δικών τους τρισδιάστατων κόσμων. Το πρόγραμμα, αντλώντας έμπνευση από την έκθεση του Platforms Project προτρέπει τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν ως μικροί σκηνοθέτες, αλλά και σκηνογράφοι. Χρησιμοποιώντας ευφάνταστα υλικά και μικτές τεχνικές, δίνουν ζωή στη δική τους ιστορία και φτιάχνουν σκηνικά, “γεννούν” τους χαρακτήρες και σκηνοθετούν τις πιο απίθανες οπτικές αφηγήσεις.

Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026: 13:00, 14:00, 16:00 &

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026: 13:00, 16:00

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά «Το Χαμόγελο του Platforms Project»

Ένα δημιουργικό εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, όπου το χαμόγελο γίνεται αφετηρία για φανταστικά ταξίδια και καλλιτεχνικές ανακαλύψεις. Μέσα από χρώματα, σχήματα και ιστορίες, τα παιδιά μεταμορφώνουν δόντια σε σπίτια, χωριά, καράβια και ονειρικούς κόσμους, εκφράζοντας ελεύθερα τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Ένα παιχνίδι τέχνης, χαράς και έμπνευσης, όπου κάθε χαμόγελο κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο, με τη Μαρία Ζυγομαλά, Χειρουργό Οδοντίατρο – Εικαστικό

Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026: 14:00

Open Studios

Κατά την διάρκεια του Platforms Project, εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, της Σχολής Καλών Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα παρουσιάσουν έργα φοιτητών στον εκθεσιακό χώρο του Καπνεργοστασίου. To Open Studios θα παρουσιαστεί για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως παράλληλο πρότζεκτ του Platforms Project.

Στο Open Studios συμμετέχουν τα εργαστήρια:

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών: 11o Εργαστήριο Ζωγραφικής, (Διευθυντής Εργαστηρίου: Βασίλης Βλασταράς), 3o Εργαστήριο Γλυπτικής, (Διευθυντής Εργαστηρίου: Ιωάννης Μελανίτης), Εργαστήριο Βιντεοτέχνης, (Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Βίκη Μπέτσου), Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, (Διευθυντής Εργαστηρίου: Χαράλαμπος Βενετόπουλος)

3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, (Διευθυντής Εργαστηρίου: Βασίλειος Βασιλακάκης), Εργαστήριο Γλυπτικής, (Διευθυντής Εργαστηρίου: Άρης Κατσιλάκης) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Τομέας Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) (Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ευανθία Χαλυβοπούλου, Μάρθα Τσιάρα, Δημήτρης Χρηστίδης, Νίκη Καποκάκη, Άρτεμις Ποταμιάνου, Αντωνία Μπάρδη, Κωνσταντίνος Κοντός, Σοφία Βλαζάκη, Σπυρίδων Σιάκας, Ελένη Μούρη, Λαμπρινή Τριβέλλα) Τομέας Γραφιστικής (Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ρωσσέτος Μετζητάκος, Σοφία Μυτιληναίου, Ελένη Μαρτίνη, Μαρία Παπαδομανωλάκη, Κατερίνα Αντωνάκη, Ιωάννα Δελφίνο)

Παράλληλη έκθεση

M#3, Moments, Meeting, Memories είναι μια «αναδρομική έκθεσης» μια έκθεση που στρέφεται προς την ιστορία του Platforms Project στην Αθήνα, αλλά κυρίως συγκεντρώνει έργα, εμπειρίες, συναισθήματα και αφηγήσεις των συμμετεχόντων, τα οποία αντανακλούν τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργούν οι καλλιτέχνες και τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Πώς λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια ως τόπος συνάντησης; Πώς δημιούργησε έναν χώρο διεθνών ανταλλαγών και μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την τέχνη τόσων διαφορετικών ομάδων και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά του κόσμου;

Η έκθεση ενεργοποιεί τόσο τους συμμετέχοντες όσο και το κοινό σε πολλαπλά επίπεδα ó εννοιολογικό, σωματικό, κοινωνικό και συναισθηματικό ó που αντανακλούν με ιδιαίτερη ένταση το πνεύμα ενός εγχειρήματος το οποίο εξελίχθηκε σε έναν ουσιαστικό χώρο για την ανάπτυξη και την παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου, για τη συνάντηση ανθρώπων, την καλλιέργεια ιδεών και την ανταλλαγή εμπειριών. Παράλληλα, προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με ένα πλήθος διαφορετικών φωνών και εικόνων, θέτοντας το ερώτημα: τι είναι τελικά αυτό που παραμένει στη μνήμη από μια τόσο πυκνή εβδομάδα δημιουργίας εκθέσεων, σχέσεων και κοινών εμπειριών; Και τι αποκομίζει ο επισκέπτης από αυτή την πολυφωνική και πολυοπτική εμπειρία;

Για όσους επιστρέφουν στο Platforms Project χρόνο με τον χρόνο, κάθε διοργάνωση αφήνει πίσω της όχι μόνο αναμνήσεις από έργα τέχνης, αλλά και από τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν και τα παρουσίασαν. Υπάρχουν στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη: ένα έργο που συγκινεί, μια συνάντηση που γίνεται αφορμή για μια νέα συνεργασία, μια έμπνευση που τροφοδοτεί τη μελλοντική καλλιτεχνική πρακτική. Η προετοιμασία και η παρουσίαση ενός νέου πρότζεκτ κάθε χρόνο αποτελεί από μόνη της μια συλλογική εμπειρία.

Η συνάντηση με τόσους πολλούς επισκέπτες και καλλιτέχνες είναι μια σπάνια και μοναδική εμπειρία. Η επικοινωνία με ανθρώπους που μοιράζονται την αγάπη για τη σύγχρονη τέχνη δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθημα κοινότητας. Το Platforms Project δεν λειτουργεί ιεραρχικά∑ καλλιτέχνες διαφορετικών ηλικιών, καταβολών και εθνικοτήτων συναντώνται, συνομιλούν και αλληλεπιδρούν ως ισότιμοι συνομιλητές.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Βασίλης Αλεξάνδρου, Λήδα Αλεξοπούλου, Μιχάλης Αργυρού, Παναγιώτα Αποστολοπούλου, Χαρά Μπογιατζή, Jackie Berridge, Liesbeth Bos, Gabriella Carlsson, Piotr Cieślik, Julie René de Cortret, Κώστας Ντάφλος, Konstantin Economou, Makis Faros, Yioula Hatzigeorgiou, Sookyoung Huh, Marta Kawecka, Dan Lageryd, Bjorn Larsson, Γαρυφαλλιά Λευθέρη, Άγαθα Μίγγου, Ανδρέας Μητρόπουλος, Alexander Mood, Αλέξανδρος Μονοκάνδυλος, Βασιλική Μυλωνά, Κωνσταντίνος Παρδάλης, Παρέσια Πασιπουλαρίδου, Βιβή Περυσινάκη, Ζωή Πιρίνη, Άρτεμις Ποταμιάνου, Jasmin Rapti, Φώτης Ραφτόπουλος, Αθηνά Ρομπιέ, Rafał Smoliński, Χρύσα Σκορδάκη, Μαρία Σταμάτη, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Δώρα Τριανταφύλλου, Liesbeth van Woerden, Κώστας Βίττης, Allison Whitmore, Takis Zerdevas, Linda Weiss, Χρίστος Γεωργάλας.

Ομαδική έκθεση: M#3, Moments, meeting, memories

Χώρος : Λόφος Art Project

Διάρκεια: 14.09.2026 – 20.09.2026

Επιμέλεια: Liesbeth Bos & Konstantin Economou

Επίσημα εγκαίνια : 18.09.2026, 21:00 μ.μ.

Ξεναγήσεις 2026

Κατά τη διάρκεια του Platforms Project 2026 θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το φιλότεχνο κοινό. Σημείο συνάντησης των ξεναγήσεων είναι η είσοδος του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων.

Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων:

Παρασκευή 18, Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026: 14:00, 16:00, 19:00

Πρακτικές πληροφορίες Platforms Project 2026

Είσοδος ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 22.30

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 έως Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 12.00 – 21.00

Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων

Λένορμαν 218