Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Βίκτορ Μίλερ, ο σεναριογράφος της αυθεντικής ταινίας «Παρασκευή και 13» του 1980, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά franchises τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο Μίλερ πέθανε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Αλαμέντα της Καλιφόρνιας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του, Ίαν Μίλερ, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Αποχαιρετώντας τον πατέρα του, ο Ίαν τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευφυΐα και χιούμορ, ο οποίος ενέπνευσε τον ίδιο και πολλούς ακόμη να αγαπήσουν τη φωτογραφία, τη μουσική και την αφήγηση ιστοριών.

«Ήταν σχεδόν πάντα ο πιο έξυπνος και ο πιο αστείος άνθρωπος σε οποιοδήποτε δωμάτιο βρισκόταν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Βίκτορ Μίλερ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τους δύο γιους του και τον εγγονό του.

Ο αποχαιρετισμός θα γίνει Παρασκευή και 13

Η οικογένειά του επέλεξε έναν τρόπο απόλυτα συνδεδεμένο με την κινηματογραφική κληρονομιά του για να τιμήσει τη μνήμη του.

Όπως αποκάλυψε ο γιος του, η εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Μίλερ θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

«Για όσους ενδιαφέρονται, θα πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση στη μνήμη του τον Νοέμβριο – φυσικά, Παρασκευή και 13», ανέφερε με χιούμορ.

Η ταινία που άλλαξε την καριέρα του

Το όνομα του Βίκτορ Μίλερ συνδέθηκε για πάντα με το «Friday the 13th», την ταινία τρόμου που κυκλοφόρησε το 1980 σε σκηνοθεσία του Σον Σ. Κάνινγκχαμ.

Η ιστορία διαδραματιζόταν στο Camp Crystal Lake και παρουσίασε στο κοινό την οικογένεια Βόρχις, με την Πάμελα Βόρχις να βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης ταινίας και τον γιο της, Τζέισον, να εξελίσσεται αργότερα σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του κινηματογραφικού τρόμου.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε πολυάριθμα σίκουελ και επέκτεινε το «Friday the 13th» σε βιντεοπαιχνίδια, βιβλία, κόμικς και τηλεοπτικές παραγωγές.

Πριν από το «Friday the 13th», ο Μίλερ είχε συνεργαστεί με τον Κάνινγκχαμ στις ταινίες «Manny’s Orphans» και «Here Come the Tigers» το 1978. Οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά στο θρίλερ «A Stranger Is Watching» το 1982.

Ο Μίλερ είχε επίσης μακρά παρουσία στην αμερικανική τηλεόραση, γράφοντας για σειρές όπως τα «Guiding Light», «One Life to Live», «All My Children», «Another World» και «General Hospital».

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του «Friday the 13th» στις κινηματογραφικές αίθουσες, η ιστορία που βοήθησε να δημιουργηθεί εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια του αμερικανικού horror.