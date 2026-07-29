Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποκλίνει από το έπος του Ομήρου, με το φινάλε της ταινίας να συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιδράσεις, καθώς επιλέγεται ένα αίσιο τέλος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times, ο Νόλαν κλήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, διατυπώνοντας ενστάσεις για τον τρόπο που ο Όμηρος επέλεξε να κλείσει το έπος του πριν από 2.700 χρόνια.

«Όσον αφορά τις επιλογές της διασκευής, το τέλος του ποιήματος είναι τόσο ζοφερό και τόσο μισογυνιστικό, που αναγκάστηκα να παραλείψω μέρος αυτού του υλικού. Ωστόσο, δεν ήθελα να το αφαιρέσω εντελώς από το πλαίσιο, όσον αφορά το μήνυμα που μεταφέρει για τους άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σε παρατήρηση που δέχτηκε για το αίσιο τέλος που επέλεξε, δήλωσε:

«Λοιπόν, πρόκειται για την πτώση του πολιτισμού, οπότε υπάρχει μια αρκετά απαισιόδοξη ατμόσφαιρα. Το τέλος αναφέρεται στους κύκλους, και μπορεί κανείς να δει τους κύκλους με απαισιόδοξο τρόπο: η ιστορία είναι καταδικασμένη να επαναλαμβάνεται. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι αισιόδοξο σε αυτούς τους κύκλους. Όπως λέει η Πηνελόπη, “ο πολιτισμός θα αναγεννηθεί”. Υπάρχει αναγέννηση και αναβίωση.

Για μένα, κατά την εξέταση του φινάλε, ήταν σημαντικό να προσπαθήσω να βρω τη σωστή ισορροπία μεταξύ απαισιοδοξίας και αισιοδοξίας – απαισιοδοξίας για το τι μπορεί να προκάλεσε την καταστροφή της Εποχής του Χαλκού και αισιοδοξίας ότι τα θετικά στοιχεία θα επανέλθουν».