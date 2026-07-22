Η Έμιλι Γουίλσον, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την «Οδύσσεια» στα αγγλικά, σχολίασε την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς ο σκηνοθέτης βασίστηκε στη μετάφρασή της.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Associated Press, προέτρεψε τον κόσμο να δει την ταινία, τονίζοντας: «Χαίρομαι πραγματικά που τόσος κόσμος έμαθε για την “Οδύσσεια” και στράφηκε ξανά στο ποίημα».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι «χωρίς να θέλω να γίνω σνομπ, έχω την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν προσπαθούσε να συμπεριλάβει τα πάντα, παραλείποντας όμως θέματα που ήταν ουσιώδη».

Η Γουίλσον διαφώνησε με την απουσία των θεών και για το γεγονός ότι δεν φαίνεται πως ο Οδυσσέας τιμωρήθηκε από τους θεούς για την ασέβεια που έδειξε κατά το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη.

Επίσης, χαρακτήρισε «ασυνάρτητο» το αντιπολεμικό μήνυμα της ταινίας, καθώς ο Όμηρος στέλνει το συγκεκριμένο μήνυμα μέσω της «Ιλιάδας» και γι’ αυτό δεν το επαναλαμβάνει στην «Οδύσσεια».

Συνεχίζοντας την κριτική της, στάθηκε στην αποτύπωση των ρόλων, όπως της Πηνελόπης, οι οποίοι αν και αποθεώθηκαν από κριτικούς και κοινό, κατά την ίδια εμφανίζονται σαφώς αποδυναμωμένοι σε σχέση με το κείμενο του Ομήρου.

Ακόμη, είπε ότι ορισμένα τμήματα της ταινίας «εξυπηρετούσαν τον σύγχρονο συναισθηματισμό» και όχι την ουσία της «Οδύσσειας».

Η Γουίλσον αρνήθηκε να βαθμολογήσει την ταινία ή να πει αν ήταν καλή ή κακή, παρά συνέστησε στον κόσμο να την δει στον κινηματογράφο. «Ήταν ωραία που ήμουν εκεί με τα παιδιά μου. Δεν μετάνιωσα που την είδα, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε».