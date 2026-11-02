Πίσω από την ταχύτητα, τις μεγάλες επιτυχίες και τη λάμψη της Formula 1, ο Κίμι Αντονέλι κρύβει μια πιο απλή και ανθρώπινη πλευρά. Ο 20χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής έχει τις δικές του συνήθειες, αγαπημένες ασχολίες και μικρές προλήψεις, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του εξακολουθούν να αποτελούν το πιο σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του.

Το πλύσιμο του αυτοκινήτου ως τρόπος χαλάρωσης

Μπορεί να περνά αμέτρητες ώρες στις πίστες, όμως ο Αντονέλι βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο να αποφορτίζεται: πλένοντας ο ίδιος το αυτοκίνητό του. Στο Σαν Μαρίνο επισκέπτεται ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου αναλαμβάνει προσωπικά τη φροντίδα της Mercedes-AMG GT 63, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της.

Τένις, αυτοκίνητα και μπόουλινγκ

Η αγάπη του για τα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει τα μοντέλα GT, ενώ του αρέσει να παίζει τένις και να περνά στιγμές χαλάρωσης με φίλους στο μπόουλινγκ.

Η μουσική που τον βάζει σε αγωνιστικό ρυθμό

Πριν από κάθε αγώνα, ο νεαρός οδηγός έχει τις δικές του μουσικές επιλογές. Στη λίστα του ξεχωρίζουν το Can’t Hold Us του Macklemore και το Thunderstruck των AC/DC. Στο Spotify, πάντως, οι προτιμήσεις του είναι αρκετά πιο ευρύχωρες, καθώς περιλαμβάνουν Katy Perry, Dua Lipa, Eminem και 50 Cent.

Οι γεύσεις που προτιμά

Στις αγαπημένες του επιλογές βρίσκονται οι ταλιατέλες με ραγού, τα τορτελίνια και τα λαζάνια, με την οικογενειακή παράδοση να έχει τη δική της θέση στο τραπέζι, αφού η θεία του είναι ειδική στην παρασκευή φρέσκων ζυμαρικών. Δεν λέει όχι ούτε στα μακαρόνια με τόνο. Πριν από τους αγώνες, όμως, ακολουθεί πιο αυστηρή διατροφική συνήθεια, επιλέγοντας σκέτο λευκό ρύζι.

Η οικογένεια στο πλευρό του

Ο πατέρας του, Μάρκο, βρίσκεται σχεδόν πάντα δίπλα του και τον συνοδεύει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Η μητέρα του, Βερόνικα Πομάρο, και η μικρότερη αδελφή του, Μάγκι Τζούλια, τον στηρίζουν επίσης και βρίσκονται κοντά του όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Το όνομα που γνωρίζουν ελάχιστοι

Για όλους είναι ο Κίμι, όμως το πλήρες όνομά του είναι Αντρέα Κίμι Αντονέλι. Υπάρχει, μάλιστα, και ένα πιο προσωπικό προσωνύμιο: η μητέρα του τον φωνάζει «Άντι».

Οι άνθρωποι πίσω από τις επιτυχίες

Στην καθημερινότητά του στη Mercedes έχει δίπλα του μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο μηχανικός αγώνων Πίτερ «Μπόνο» Μπόνινγκτον, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Σέργκι Άβιλα και ο Γκουέν Λαγκρού, υπεύθυνος του προγράμματος ανάπτυξης νεαρών οδηγών της γερμανικής ομάδας.

Οι φίλοι εντός και εκτός πίστας

Ο Μάρκο Μπετζέκι είναι ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρεί στενή φιλία. Οι δυο τους έχουν γιορτάσει μαζί ακόμη και τα γενέθλια του Αντονέλι στο Aquafan. Από την εποχή των καρτ κρατά η φιλία του με τον Κριστιάν Μπερτούκα, ενώ στον κύκλο των γνωριμιών του βρίσκονται επίσης ο Βαλεντίνο Ρόσι και ο Γιανίκ Σίνερ.

Το φυλαχτό που δεν αποχωρίζεται

Ένα μικρό κολιέ σε σχήμα ουράς φάλαινας έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τον Αντονέλι. Του το χάρισε η μητέρα του, Βερόνικα, όταν ήταν παιδί, σε ένα ταξίδι στη Σαρδηνία. Από τότε το φορά σχεδόν αδιάκοπα, έχοντας μετατρέψει ένα απλό δώρο σε προσωπικό γούρι.

Οι προλήψεις και ο ξεχωριστός μύλος πιπεριού

Ο νεαρός πρωταθλητής είναι ιδιαίτερα προληπτικός και έχει καθιερώσει στην ομάδα του μικρές συνήθειες με στόχο να ξορκίζει την κακοτυχία και τις… «γκαντεμιές». Μάλιστα, με τον φίλο του Μπετζέκι μοιράζεται ένα ασυνήθιστο γούρι: έναν μύλο πιπεριού, τον οποίο ο Ιταλός αναβάτης είχε πάρει μαζί του ακόμη και στο βάθρο.