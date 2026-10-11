Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στο γκραν πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, με τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει στη 2η θέση και τον Κίμι Αντονέλι να παίρνει την 3η και να πλησιάζει κι άλλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο (10/10) ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull είχε πάρει τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ, στη συνέχεια πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή (11/10) πήρε τη νίκη και στον κανονικό αγώνα, καταφέρνοντας να ρίξει και αυτό το… ταμπού.

Ο Φερστάπεν έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Formula 1 αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να νικήσει στη Σιγκαπούρη, μέχρι που το έκανε τελικά και αυτό. Και το έκανε και εύκολα.

Από εκεί και πέρα, στη 2η θέση τερμάτισε ο Λεκλέρ της Ferrari και στην 3η ο Αντονέλι της Mercedes, μια 3η θέση που σημαίνει πολλά περισσότερα όμως για τον ίδιο, καθώς έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του.

Στην 4η θέση τερμάτισε ο Νόρις, στην 5η ο Πιάστρι, στην 6η ο Χάμιλτον, στην 7η ο Λόσον, στην 8η ο Χούλκενμπεργκ, στη 9η ο Ράσελ και στη 10η ο Χατζάρ.