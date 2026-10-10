Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position για το γκραν πρι της Formula 1 στη Σιγκαπούρη έπειτα από μεγάλη μάχη με το Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ήταν πιο αργός για… 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Φερστάπεν ήταν ο νικητής στον Αγώνα Σπριντ και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στις κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Κυριακής (11/10), καθώς με χρόνο 1:31.373 ήταν πιο γρήγορος από όλους και εξασφάλισε την pole position.

Από τη 2η θέση θα ξεκινήσει ο Λεκλέρ καθώς ήταν πιο αργός από τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull για μόλις 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ πίσω του, στην 3η θέση, θα είναι ο έτερος οδηγός της Ferrari, ο Λιούις Χάμιλτον.

Από εκεί και πέρα, την 4η θέση στις κατακτήριες δοκιμές πήρε ο Κίμι Αντονέλι, την 6η ο Λάντο Νόρις και ακολούθησαν στην 7η ο Όσκαρ Πιάστρι, στην 8η ο Πιερ Γκασλί, στην 9η ο Λίαμ Λόσον και στη 10η ο Άρβιντ Λίντμπλαντ.