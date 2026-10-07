Έπειτα από μια διαφημιστική καμπάνια που συζητήθηκε περισσότερο για την απουσία αυτοκινήτου από τα πλάνα της, η Jaguar παρουσιάζει πλέον το μοντέλο που καλείται να δικαιολογήσει τη μεγάλη αλλαγή πορείας της. Το Type 01, ένα αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο grand tourer, είναι η πρότασή της για μια επιστροφή στην αγορά με σαφώς ακριβότερα αυτοκίνητα και διαφορετικό κοινό.

Η πρεμιέρα έγινε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με τις παραγγελίες να ανοίγουν στις αρχές του 2027. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 130.000 λίρες στη Βρετανία (δηλαδή περίπου 153.500 ευρώ), ενώ στις ΗΠΑ ξεκινά από 130.500 δολάρια. Πρόκειται για διαφορετικές τιμές ανά αγορά και όχι για μετατροπή του ίδιου ποσού σε άλλο νόμισμα.

Λιγότερα αυτοκίνητα, ακριβότερες πωλήσεις

Το Type 01 είναι το πρώτο νέο μοντέλο της Jaguar εδώ και οκτώ χρόνια και το πρώτο από τρία νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σχεδιάζει η εταιρεία.

Η στρατηγική της βρετανικής μάρκας έχει αλλάξει: μετά από χρόνια υποχώρησης των πωλήσεων, επιδιώκει να χτίσει μια μικρότερη σε όγκο, αλλά ακριβότερη γκάμα. Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η Jaguar Land Rover, που ανήκει στον ινδικό όμιλο Tata, έχει σταματήσει τη διάθεση των περισσότερων μοντέλων Jaguar.

Στόχος είναι να προσελκύσει νεότερους και περισσότερο αστικούς αγοραστές. Η παρουσίαση στη Νέα Υόρκη συνδέεται και με τη σημασία της αμερικανικής αγοράς, με το Reuters να περιγράφει το εγχείρημα ως στοίχημα προσέλκυσης εύπορων πελατών από τον χώρο της τεχνολογίας.

Πάνω από 1.000 ίπποι κάτω από το μακρύ καπό

Το νέο μοντέλο συνδυάζει τις μεγάλες αναλογίες ενός πολυτελούς grand tourer με επιδόσεις που παραπέμπουν σε σπορ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τη Jaguar, οι τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν έως 1.030 ίππους PS και 1.365 Nm ροπής, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 3,2 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 118 kWh, ενώ η εταιρεία ανακοινώνει αναμενόμενη αυτονομία έως 720 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Με κατάλληλο ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος 350 kW, αναφέρει ότι μπορούν να προστεθούν έως 321 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 13 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Η σκιά της E-Type σε ένα αυτοκίνητο πάνω από πέντε μέτρα

Με μήκος περίπου 5,24 μέτρα, χαμηλή οροφή, μακρύ καπό και βασικές ζάντες 23 ιντσών, το Type 01 δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Παρότι η σχεδιαστική κατεύθυνση είναι νέα, οι αναλογίες κρατούν αναφορές στην ιστορία της Jaguar. Η εταιρεία συνδέει ειδικά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον εμπρός άξονα και την μπροστινή πόρτα με την κλασική E-Type.

Στο εσωτερικό, η κεντρική κονσόλα διατρέχει την καμπίνα, διαμορφώνοντας τέσσερις διακριτούς χώρους για τους επιβάτες. Μια οθόνη OLED 24 ιντσών βρίσκεται μπροστά στον οδηγό, ενώ μια μικρότερη οθόνη επτά ιντσών εξυπηρετεί βασικές λειτουργίες. Οι μεταλλικές επιφάνειες με όψη ορείχαλκου ενισχύουν τη διαφορετική αισθητική.

Μετά τον θόρυβο της καμπάνιας, η δοκιμασία του προϊόντος

Η αποκάλυψη έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την αλλαγή εταιρικής ταυτότητας που δίχασε το κοινό. Η καμπάνια με τα πολύχρωμα ρούχα και την απουσία αυτοκινήτου προκάλεσε επικρίσεις ότι η Jaguar απομακρυνόταν από την κληρονομιά της.

Τώρα η συζήτηση μεταφέρεται στο ίδιο το προϊόν, σε μια απαιτητική συγκυρία. Η JLR αντιμετωπίζει αμερικανικούς δασμούς, τις συνέπειες κυβερνοεπίθεσης που διατάραξε την παραγωγή και αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το Type 01 καλείται επομένως να πετύχει κάτι δυσκολότερο από το να τραβήξει τα βλέμματα στην παρουσίασή του: να πείσει ένα νέο κοινό ότι η επόμενη Jaguar αξίζει το υψηλότερο τίμημα. Οι παραγγελίες του 2027 θα αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό τεστ αυτής της επιλογής.