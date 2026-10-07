Ο Στέφανο Ντομενικάλι τοποθετήθηκε σχετικά με το φινάλε της φετινής Formula 1, ξεκαθαρίζοντας πως ο σχεδιασμός παραμένει ως έχει και ότι το τελευταίο Grand Prix της χρονιάς πρόκειται να διεξαχθεί κανονικά στο Άμπου Ντάμπι. Με αυτόν τον τρόπο, ο CEO της F1 θέλησε να βάλει τέλος στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγών στο πρόγραμμα και την πιθανή ενεργοποίηση της λύσης της Ίμολα.

Το πρωτάθλημα έχει πλέον μπει στην τελική του ευθεία, καθώς απομένουν επτά Grand Prix μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Επόμενος σταθμός είναι η Σιγκαπούρη, όπου οι οδηγοί θα αγωνιστούν το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου, σε έναν αγώνα που ενδέχεται να διαμορφώσει ακόμη πιο καθαρά τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι, έχοντας διαφορά 84 βαθμών από τον Τζορτζ Ράσελ. Μία ενδεχόμενη επικράτηση του νεαρού οδηγού της Mercedes στο Marina Bay Circuit θα μπορούσε να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για τον Ράσελ, αντίθετα, τα περιθώρια έχουν περιοριστεί αισθητά. Ο Βρετανός γνωρίζει ότι οι πιθανότητές του για την κατάκτηση του τίτλου είναι πλέον ελάχιστες, ιδιαίτερα μετά την εγκατάλειψή του στη Μαλαισία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Αντονέλι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη στέψη του, η οποία είναι πιθανό να έρθει είτε στο Λας Βέγκας είτε σε κάποιο από τα δύο Grand Prix που ακολουθούν σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

Η θέση της Formula 1 για Κατάρ και Άμπου Ντάμπι

Παρά την πολεμική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, ο σχεδιασμός της Formula 1 προβλέπει ότι η σεζόν θα ολοκληρωθεί στη Μέση Ανατολή. Τόσο το Κατάρ όσο και το Άμπου Ντάμπι έχουν συμβόλαια για τη διεξαγωγή των αγώνων τους, με τον Στέφανο Ντομενικάλι να εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με την τήρηση του υπάρχοντος προγράμματος.

Ο CEO της Formula 1 επισήμανε ότι ομάδες και οδηγοί ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις, ενώ υπογράμμισε πως οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεργασία με τη FIA και με βάση τις πληροφορίες και τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν.

«Κρατάμε τις ομάδες και τους οδηγούς σαφώς ενημερωμένους. Μοιράζομαι την ευθύνη με τη FIA για να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει, με βάση τις πληροφορίες και τις διαβεβαιώσεις που έχουμε και τις οποίες, φυσικά, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντομενικάλι σε ξένα Μέσα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, πάντως, το ζήτημα δεν θεωρείται απολύτως κλειστό. Η οριστική απόφαση για τη διεξαγωγή των Grand Prix σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από το εξωτερικό υποστηρίζουν ότι στην Ίμολα έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες, ώστε να υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική λύση εφόσον οι συνθήκες οδηγήσουν τελικά σε αλλαγή του προγράμματος.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο, θα πρέπει προηγουμένως να ανακοινωθεί επίσημα η ακύρωση των Grand Prix στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Μόνο στη συνέχεια θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί η αντικατάστασή τους και να ενεργοποιηθεί διαφορετικό πλάνο για το φινάλε της σεζόν.