Η Volvo Cars εξέδωσε προειδοποίηση για την αγορά αυτοκινήτων, τονίζοντας ότι τα προβλήματα στην Κίνα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση των κερδών, όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και σε όλο τον κλάδο.

Η εταιρεία αποσχίστηκε από τη Volvo το 1999 και από το 2010 ελέγχεται από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely Holding, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται με επιτυχία τόσο στην Ασία, όσο και στην Ευρώπη. Εντούτοις, οι πρόσφατες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν πλήξει τον κλάδο των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην Κίνα που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά οχημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη Volvo Cars, ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ, οι δασμοί, οι δυτικές οικονομικές πιέσεις προς το Πεκίνο και η ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο στο Ιράν, που έχει πλήξει περισσότερο την Ασία, θέτουν άλλες προτεραιότητες στους Κινέζους, με αποτέλεσμα να μην αγοράζουν αυτοκίνητα.

Οι παραδόσεις οχημάτων το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσαν πτώση άνω του 4%.

Volvo Cars issues profit warning as China sales fall https://t.co/ZnMThrp7TX — FT China (@ftchina) October 2, 2026

«Η ύφεση της αγοράς στην Κίνα δεν έδειξε σημάδια χαλάρωσης, ενώ η ανάκαμψη στο τμήμα προϊόντων υψηλής ποιότητας στις ΗΠΑ παρέμεινε κάτω από τις προηγούμενες προσδοκίες μας», δήλωσε στους Financial Times ο Έρικ Σεβερινσον, εμπορικός διευθυντής.

Ωστόσο, στην Ευρώπη υπάρχει η άκρως αντίθετη εικόνα, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν σταθερή ζήτηση και πωλούν τα νέα μοντέλα τους, αλλά σε πολύ χαμηλό ρυθμό.

Ενδεικτικά, ο αναλυτής Matthias Schmidt επισήμανε πως τα νέα ηλεκτρικά SUV EX60 της Volvo Cars έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό στην Ευρώπη, όμως τον Σεπτέμβριο παραδόθηκαν στη Σουηδία μόλις 39, γιατί η ζήτηση ήταν σταθερή, αλλά όχι ουσιαστική.