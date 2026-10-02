Η ηλικία ενδέχεται σύντομα να καθορίζει ποιος θα μπορεί να καθίσει στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων και ποιος όχι. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται αυτή την περίοδο ρύθμιση για την οδήγηση των λεγόμενων supercars, με δύο προτάσεις να βρίσκονται υπό συζήτηση. Ήτοι, το κατώτατο όριο να οριστεί είτε στα 22 είτε στα 25. Αν κάποιος είναι μικρότερος από τη συγκεκριμένη ηλικία, να μην μπορεί να τα οδηγήσει. Η τελική επιλογή παραμένει ανοιχτή, καθώς συνεχίζονται οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

Η σχετική παρέμβαση προορίζεται να ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα Οκτωβρίου. Στο ίδιο κείμενο σχεδιάζονται και επιμέρους αλλαγές στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με έμφαση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αφαιρείται η άδεια οδήγησης, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, στο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026.

Γιατί εξετάζεται ηλικιακό όριο

Στο επίκεντρο του προβληματισμού του υπουργείου βρίσκεται η εμπλοκή νέων οδηγών σε τροχαία με ιδιαίτερα ισχυρά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η πλευρά του υπουργείου, οι νεότερες ηλικίες συνδέονται με τα περισσότερα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται οχήματα μεγάλου κυβισμού και υψηλής ιπποδύναμης. Με αυτή την αφετηρία εξετάζεται η θέσπιση ενός πρόσθετου ηλικιακού περιορισμού για την οδήγησή τους.

Η συζήτηση ακολουθεί τη λογική των ηλικιακών περιορισμών που προωθήθηκαν για τα ηλεκτρικά πατίνια, με την απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών να αποτελεί βασικό άξονα της σχετικής παρέμβασης. Στην περίπτωση των supercars, ωστόσο, μένει να προσδιοριστεί τόσο το ηλικιακό όριο όσο και το ακριβές πεδίο εφαρμογής του μέτρου.

Τι είναι τα supercars και γιατί ξεχωρίζουν

Με τον όρο supercars περιγράφονται τα υπεραυτοκίνητα. Μοντέλα δηλαδή σχεδιασμένα με βασικό κριτήριο τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Συνδυάζουν πολύ μεγάλη ισχύ, γρήγορη επιτάχυνση, προηγμένη αεροδυναμική και εξειδικευμένα συστήματα ανάρτησης και πέδησης, ενώ στην κατασκευή τους χρησιμοποιούνται συχνά ελαφριά υλικά, όπως τα ανθρακονήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συναντά κανείς στις γκάμες κατασκευαστών όπως η Ferrari, η Lamborghini και η McLaren.

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά στην πράξη, η McLaren 750S χρειάζεται, σύμφωνα με τον κατασκευαστή της, μόλις 2,8 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα και 7,2 δευτερόλεπτα για να φτάσει στα 200. Πρόκειται για επιδόσεις που δείχνουν πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα ενός τέτοιου αυτοκινήτου και εξηγούν γιατί η συζήτηση επικεντρώνεται στην ικανότητα του οδηγού να διαχειριστεί τη διαθέσιμη δύναμη. Πάντως, η λέξη «supercar» από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιορίσει ποια αυτοκίνητα θα καλύπτει μια νομοθετική ρύθμιση. Η υψηλή τιμή ή ο μεγάλος κυβισμός δεν αποτελούν επαρκή περιγραφή των επιδόσεων ενός οχήματος, ιδίως όταν υπάρχουν και υβριδικά ή ηλεκτρικά μοντέλα με πολύ μεγάλη ισχύ. Επομένως, κρίσιμη λεπτομέρεια του τελικού κειμένου θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά με τα οποία θα ορίζονται τα αυτοκίνητα που υπάγονται στον περιορισμό. Από τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί δεν προκύπτει ακόμη συγκεκριμένο όριο ιπποδύναμης ή άλλος αντίστοιχος κανόνας.

Παράλληλα με τον ηλικιακό περιορισμό, το υπουργείο επανεξετάζει συγκεκριμένες προβλέψεις του ΚΟΚ για την αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Η συζήτηση αφορά παραβάσεις στάθμευσης και ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών. Η σχετική επεξεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεπώς παραμένει ανοιχτό ποιες ακριβώς περιπτώσεις θα καλυφθούν και με ποιον τρόπο θα τροποποιηθούν οι κυρώσεις.

Ο γενικός γραμματέας κ. Σακαρέτσιος πάντως αποκλείει το ενδεχόμενο οι αλλαγές να αφορούν παραβάσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Συνέδεσε, μάλιστα, τη διατήρηση της αυστηρής αντιμετώπισής τους με τη βελτίωση που καταγράφεται στην οδική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Εσθονία, όπου η μείωση έφτασε το 38%. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Ιουλίου. Στο συγκεκριμένο διάστημα τα θανατηφόρα τροχαία ήταν κατά 11,6% λιγότερα σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.