Ζωντανός στη μάχη του τίτλου της Formula 1 έμεινε ο Τζορτζ Ράσελ μετά τη νίκη του στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει στη 2η θέση και τον Ισάκ Χατζάρ να παίρνει την 3η.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes είχε πάρει την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής (25/9) και μία μέρα μετά πήρε και τη νίκη, με την οποία διατηρεί ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν και το ακλόνητο φαβορί είναι ο Κίμι Αντονέλι.

Ο Ράσελ ήταν από το ξεκίνημα στην 1η θέση και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε εύκολα τη νίκη, στους τελευταίους γύρους όμως ο Φερστάπεν μείωσε πολύ τη διαφορά και τον πίεσε πολύ. Παρ’ όλα αυτά, ο Ράσελ παρέμεινε ψύχραιμος και κατάφερε να πάρει τη νίκη μόλις για… δύο δέκατα του δευτερολέπτου!

Πίσω από τον Φερστάπεν, στην 3η θέση, τερμάτισε ο Χατζάρ και στην 4η ο Λεκλέρ της Ferrari, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Αντονέλι, να παίρνει την 5η θέση. Από εκεί και πέρα, στην 6η τερμάτισε ο Χάμιλτον, στην 7η ο Λίντμπλαντ, στην 8η ο Οκόν, στην 9η ο Μπέρμαν και στη 10η ο Σάινθ.