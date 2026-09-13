Ο Κίμι Αντονέλι πήρε τη νίκη και στο γκραν πρι της Formula 1 στην Ισπανία και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, καθώς αύξησε στους 81 τους βαθμούς που τον χωρίζουν από τον Τζορτζ Ράσελ που είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes πήρε την 8η νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και βλέπει τον τίτλο να πλησιάζει όλο και περισσότερο, καθώς αύξησε τη διαφορά από τον ομόσταυλο Ράσελ που τερμάτισε στην 5η θέση.

Πίσω από τον Αντονέλι, στη 2η θέση, τερμάτισε ο Φερστάπεν και στην 3η ο Νόρις, ενώ η 4η πήγε στον Λεκλέρ της Ferrari. Στην 5η, όπως προαναφέρθηκε, τερμάτισε ο Ράσελ και στην 6η ο Λόσον με Red Bull.

Την 7η θέση στο γκραν πρι της Ισπανίας πήρε ο Κολαπίντο, στην 8η τερμάτισε ο Πιάστρι, στην 9η ο Λίντμπλαντ και στη 10η ο Χούλκενμπεργκ.