Οι κατατακτήριες δοκιμές για το γκραν πρι της Formula 1 στην Ισπανία εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Λάντο Νόρις να εξασφαλίζει τελικά την pole position, αφήνοντας πίσω του τον Κίμι Αντονέλι.

Μπορεί ο Αντονέλι, πρωτοπόρος της βαθμολογίας, να ήταν το φαβορί για την pole position, ο Νόρις όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή και με χρόνο 1:31.824 ήταν ο πιο γρήγορος από όλους και θα ξεκινήσει από την 1η θέση την Κυριακή (13/9).

Πίσω του, στη 2η θέση, θα είναι ο Αντονέλι που ήταν πιο αργός από τον Βρετανό για… 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Φερστάπεν και από την 4η ο Χάμιλτον, με τον έτερο οδηγό της Ferrari, τον Λεκλέρ, να ακολουθεί στην 5η.

Από εκεί και πέρα, την 6η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές πήρε ο Ράσελ, την 7η ο Πιάστρι, την 8η ο Λόσον, την 9η ο Κολαπίντο και τη 10η ο Λίντμπλαντ.

Το γκραν πρι της Ισπανίας, στη Μαδρίτη, θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας την Κυριακή (13/9).