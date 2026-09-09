Μία ακόμη αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων έρχεται με το 14ο Grand Prix της Formula 1, που θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθεσίων, που θα καθορίσουν τη θέση κάθε οδηγού στην τελική σειρά εκκίνησης.

Το 14ο Grand Prix κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα διεξαχθεί στο Madring. Πρόκειται για μια νέα πίστα που κατασκευάστηκε στην ισπανική πρωτεύουσα και που συνδυάζει ένα τμήμα δρόμου ανάμεσα στα κτίρια του εκθεσιακού κέντρου με ένα δεύτερο, μόνιμο τμήμα πίστας. Έχει συνολικό μήκος 5.416 μέτρα και περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%. Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και C4 ως μαλακή γόμα. Η γραμμή εκκίνησης – τερματισμού απέχει μόλις 200 μέτρα από τη στροφή 1.

Ο πρώτος τομέας είναι πολύ γρήγορος και οδηγεί σε ένα δεύτερο τμήμα με αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της κεκλιμένης στροφής 12. Το τελικό μέρος του γύρου περιλαμβάνει επίσης ορισμένες στροφές 90 μοιρών, παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι οδηγοί στο Μπακού.



Η δουλειά των μηχανικών για τον προσδιορισμό των δυνάμεων που θα δεχτούν τα μονοθέσια στο Madring ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν οι σχεδιαστές παρείχαν τις πρώτες πληροφορίες για την τελική χάραξη. Χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης, εντοπίστηκαν οι αγωνιστικές γραμμές που θα ακολουθούσαν τα μονοθέσια στην πίστα και, κατά συνέπεια, υπολογίστηκαν τα φορτία στα οποία θα εκτίθενται τα ελαστικά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η πίστα, μια ομάδα μηχανικών επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις για να μετρήσει την τραχύτητα της ασφάλτου, να βελτιώσει τις προσομοιώσεις και να συντάξει ένα τεχνικό ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο μοιράστηκε σε όλες τις ομάδες για να υποστηρίξει την προετοιμασία τους για αυτό το νέο Grand Prix.

Από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, η πίστα της Μαδρίτης συγκαταλέγεται στις πέντε πιο απαιτητικές του προγράμματος, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται στη Βαρκελώνη και το Σίλβερστον. Το «Monumental» είναι η στροφή που παράγει το υψηλότερο κάθετο φορτίο της σεζόν, όχι μόνο λόγω της κλίσης της, αλλά και λόγω του μήκους της. Η διαμόρφωσή της θα αποτελέσει επίσης σημαντική πρόκληση όσον αφορά την πρόσφυση των ελαστικών.



Οι οδηγοί ενδέχεται να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την αντιμετώπισή της, ανάλογα με το πόσο θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στην ευκαιρία για επίθεση στην επόμενη στροφή. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία και, ως εκ τούτου, προσφέρει σχετικά χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Για τον λόγο αυτό, έχει υποβληθεί σε επεξεργασία με νερό υπό υψηλή πίεση – όπως γίνεται ήδη και σε άλλες πίστες, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης – ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και τα ελαιώδη υπολείμματα που συνήθως συνοδεύουν τις νεοστρωμένες επιφάνειες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πίστας είναι οι υψομετρικές διαφορές. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το τμήμα που οδηγεί σε αυτό, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, έχει κλίση 8% και υψομετρική διαφορά 10 μέτρων. Το χαμηλότερο σημείο της πίστας βρίσκεται στη Στροφή 2, με διαφορά ύψους 26 μέτρων σε σύγκριση με τη Στροφή 7. Ελλείψει δοκιμών στη νέα πίστα πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, οι ομάδες θα περιμένουν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών προτού καθορίσουν το πρόγραμμά τους για τις επόμενες ημέρες και τη στρατηγική χρήσης ελαστικών για τον αγώνα.



Σε περίπτωση που η φθορά των πιο μαλακών γομών αποδειχθεί σημαντική, ενδέχεται να αποφασίσουν να διατηρήσουν σετ από τη σκληρή γόμα για τον αγώνα της Κυριακής. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, την ίδια εβδομάδα πέρυσι οι μέγιστες τιμές περιβάλλοντος έφτασαν τους 29°C. Δεδομένου του υψομέτρου στο οποίο βρίσκεται η διαδρομή, δεν αναμένονται ιδιαίτερα θερμές συνθήκες.

Η Formula 1 έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην περιοχή της Μαδρίτης. Μεταξύ 1968 και 1981 διεξήχθησαν εννέα Grand Prix Ισπανίας στην πίστα Jarama, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Συνολικά το Grand Prix Ισπανίας, έχει φιλοξενηθεί 55 φορές σε πέντε διαφορετικές πίστες, οι πιο επιτυχημένοι οδηγοί είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον, με έξι νίκες ο καθένας, ενώ η Ferrari ηγείται στη βαθμολογία των κατασκευαστών με 12 νίκες.

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+ και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι όπως πάντα, γεμάτη ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα, μεταξύ των οποίων μία συνέντευξη του αλυτάρχη Ρουί Μάρκες, που αναλύει το σύστημα ασφαλείας που εφαρμόζει η FIA σε κάθε αγώνα, αλλά και ένα hot lap του Τάκη Πουρναράκη στη Μόντσα με οδηγό τον Σουμάχερ! Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Μαδρίτη, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Θωμά και Άγγελος Τόμπρος θα μας μεταφέρουν τον παλμό της πίστας από την καρδιά της δράσης. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης και Κώστας Λεώνης και στις μεταδόσεις των αγώνων θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Μαρία Ανδρεάδη, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται όσα συνέβησαν στο ισπανικό Grand Prix το 2006. Η νίκη του Φερνάντο Αλόνσο στο ισπανικό Grand Prix του 2006 στο Μονμελό της Βαρκελώνης, αποτελεί μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές για το ισπανικό κοινό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένας γηγενής οδηγός ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον εντός έδρας αγώνα του. Το 2006 ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Renault και βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του. Η Ισπανία ζούσε την «Alonsomania» και οι κερκίδες στη Βαρκελώνη είχαν βαφτεί μπλε και κίτρινες, με 140.000 θεατές να περιμένουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα.



Ο Αλόνσο ξεκίνησε από την pole position, έχοντας δείξει από τις κατατακτήριες δοκιμές ότι είχε τον ρυθμό να ελέγξει τον αγώνα. Παρά την πίεση που δέχθηκε από τον Μίκαελ Σουμάχερ (Ferrari), ο Φερνάντο Αλόνσο απέδωσε εξαιρετικά. Η ομάδα της Renault χρησιμοποίησε μία πολύ εύστοχη στρατηγική, η οποία επέτρεψε στον Ισπανό να διατηρήσει την πρωτοπορία. Ο αγώνας δεν είχε τα δραματικά προσπεράσματα άλλων περιπτώσεων, αλλά ήταν μια επίδειξη ψυχραιμίας και ωριμότητας. Ο Φερνάντο Αλόνσο οδήγησε αλάνθαστα, εκμεταλλευόμενος την ανώτερη πρόσφυση του μονοθεσίου του και διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας από τον Μίκαελ Σουμάχερ, μέχρι να περάσει την καρό σημαία. Ήταν η πρώτη νίκη Ισπανού οδηγού στην ιστορία του Grand Prix της χώρας του. Για τον Φερνάντο Αλόνσο, αυτή η νίκη ήταν προσωπική δικαίωση, καθώς την προηγούμενη χρονιά είχε τερματίσει δεύτερος, κάτι που είχε αφήσει μια μικρή πικρία.



Οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες ήταν πρωτοφανείς για τα δεδομένα της Formula 1 στην Ισπανία. Ο Αλόνσο δήλωσε μετά τον αγώνα ότι ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του, βλέποντας την εθνική σημαία παντού. Εκείνη η νίκη επισφράγισε την καθιέρωση του Φερνάντο Αλόνσο ως τον απόλυτο κυρίαρχο του πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς, απέναντι σε έναν θρύλο, όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ. Ήταν ο αγώνας που μετέτρεψε τη Formula 1 σε ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Ισπανία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μόνιμη παρουσία του αγώνα στο καλεντάρι για πολλά χρόνια.

Μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

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