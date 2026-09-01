Από μία εμβληματική φωτογραφία στο Φιοράνο μέχρι την απόκτηση του αυτοκινήτου που ονειρευόταν από παιδί, η σχέση του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari F40 απέκτησε πλέον το ιδανικό της τέλος. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να κάνει δική του μία F40 με ιδιαίτερη ιστορία, η οποία παρέμενε κλεισμένη σε ιδιωτικό γκαράζ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου 2025, όταν ο Χάμιλτον φωτογραφήθηκε στο Φιοράνο δίπλα σε μία Ferrari F40, την ημέρα της πρώτης του δημόσιας εμφάνισης ως οδηγός της Scuderia. Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και συγκέντρωσε σχεδόν έξι εκατομμύρια likes στο Instagram, επίδοση-ρεκόρ για περιεχόμενο που σχετίζεται με τη Formula 1. Η επιλογή του αυτοκινήτου μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η F40 αποτελούσε για τον Βρετανό ένα παιδικό όνειρο.

Περισσότερο από ενάμιση χρόνο αργότερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Χάμιλτον αποκάλυψε μέσω των social media τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με το «Prisencolinensinainciusol» του Αντριάνο Τσελεντάνο.

Η F40 που πλέον βρίσκεται στην κατοχή του δεν προέρχεται από κάποια πολυτελή δημοπρασία ή από τις συνηθισμένες αγοραπωλησίες συλλεκτικών αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα πραγματικό «εύρημα», καθώς η Ferrari του 1991 είχε παραμείνει κλεισμένη σε ιδιωτικό γκαράζ για περισσότερα από 30 χρόνια, διατηρώντας ουσιαστικά την κατάσταση στην οποία είχε παραδοθεί.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από την Azimut AHE (Automobile Heritage Enhancement), το πρώτο evergreen επενδυτικό fund στον κόσμο που επικεντρώνεται σε ιστορικά, πολυτελή και συλλεκτικά αυτοκίνητα και έχει δημιουργηθεί από τον Όμιλο Azimut σε συνεργασία με φορείς του κλάδου, μεταξύ των οποίων και η Ferrari.

Όταν έγινε γνωστό το εύρημα, το fund είχε κάνει λόγο για ένα αυτοκίνητο με τα χιλιόμετρα παράδοσης, ουσιαστικά μία πραγματική «χρονοκάψουλα», που είχε μείνει όπως ακριβώς είχε φύγει από το εργοστάσιο, χωρίς να έχει λυθεί ούτε μία βίδα.

Ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως όταν εντοπίστηκε η F40 ήταν καλυμμένη από σκόνη. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Μαρανέλο, όπου οι τεχνικοί της Ferrari εργάστηκαν για εβδομάδες, προκειμένου να το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση.

Ένα όνειρο από την παιδική ηλικία

Ο ίδιος ο Βρετανός οδηγός περιέγραψε στα social media τη συναισθηματική αξία που έχει για εκείνον η συγκεκριμένη Ferrari, εξηγώντας πως η F40 ήταν ανέκαθεν το αυτοκίνητο που ονειρευόταν να αποκτήσει.

Η ιστορία της συγκεκριμένης F40 έχει, επομένως, ιδιαίτερη σημασία για τον Χάμιλτον. Από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Ferrari, φρόντισε να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο κοντά του από την πρώτη του ημέρα στο Μαρανέλο. Όταν, λοιπόν, βρέθηκε μπροστά σε μία F40 που είχε παραμείνει για πάνω από 30 χρόνια σε ένα γκαράζ, η απόφαση να την αποκτήσει ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.

Η συνέχεια γράφτηκε στο Μαρανέλο, όπου οι μηχανικοί και οι τεχνικοί του εργοστασίου ανέλαβαν για εβδομάδες την αποκατάστασή της. Για τον Χάμιλτον, η ολοκλήρωση του project αποτέλεσε την πραγματοποίηση ενός ονείρου που είχε από παιδί.

Ένας θρύλος της Ferrari

Πέρα από τη συναισθηματική της αξία για τον Χάμιλτον, η F40 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της Ferrari. Ήταν η τελευταία Ferrari που εγκρίθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Έντσο Φεράρι, αλλά και ένα από τα πλέον καινοτόμα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στο Μαρανέλο.

Στο πίσω μέρος της φιλοξενεί έναν V8 κινητήρα 2,9 λίτρων με διπλό turbo, ο οποίος αποδίδει 478 ίππους και 577 Nm ροπής. Η εκτεταμένη χρήση σύνθετων υλικών συνέβαλε στο ιδιαίτερα χαμηλό βάρος της, επιτρέποντάς της να φτάνει τα 326 χλμ./ώρα. Το 1987, μάλιστα, κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου παραγωγής στον κόσμο.

Η F40 δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που το όνομα του Χάμιλτον συνδέθηκε με το συγκεκριμένο μοντέλο. Το 2025 ο Βρετανός είχε αποκαλύψει πως πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων που διέθετε, μεταξύ των οποίων μία Pagani Zonda 760 LH, μία Mercedes-AMG Project One, μία Ferrari LaFerrari και μία Shelby Cobra 427 του 1966.

Τότε είχε εξηγήσει πως είχε στραφεί περισσότερο προς τον κόσμο της τέχνης, ενώ είχε παραδεχθεί πως αν μπορούσε να κρατήσει μόνο ένα αυτοκίνητο, η επιλογή του θα ήταν η Ferrari F40.

Η ιδιαίτερη σχέση του με το μοντέλο επιβεβαιώθηκε ξανά και φέτος, όταν, κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ιαπωνίας, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε απροειδοποίητα σε συγκέντρωση φίλων και ιδιοκτητών αυτοκινήτων στη Γιοκοχάμα, φτάνοντας στο σημείο συνάντησης πίσω από το τιμόνι μιας F40 και αφήνοντας έκπληκτους τους παρευρισκόμενους.