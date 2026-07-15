Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος για το 2026 βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η νέα έξαρση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στον σχεδιασμό της τελικής μορφής του ημερολογίου. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 24 Grand Prix, η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή είχε ήδη οδηγήσει στην ακύρωση των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Για ένα διάστημα υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η κατάσταση έδειχνε να σταθεροποιείται. Η FOM εξέταζε τότε το ενδεχόμενο να εντάξει εκ νέου το Grand Prix του Μπαχρέιν ανάμεσα στους αγώνες του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η αναζωπύρωση όμως της έντασης ανέτρεψε αυτά τα δεδομένα.

Περιορισμένες οι εναλλακτικές επιλογές

Οι διοργανωτές και οι ομάδες εξετάζουν πιθανά σενάρια για την κάλυψη των κενών στο πρόγραμμα, ωστόσο οι διαθέσιμες λύσεις είναι περιορισμένες. Η Τουρκία, που είχε εμφανιστεί ως μία από τις βασικές εναλλακτικές επιλογές, δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στη λίστα. Η πίστα της Κωνσταντινούπολης χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις σε υποδομές, όπως τα κερμπ και τα συστήματα ασφαλείας, ενώ για την ολοκλήρωσή τους θα απαιτούνταν σημαντική κρατική υποστήριξη.

Παράλληλα, οι ομάδες δεν βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο διεξαγωγής δεύτερου αγώνα στην ίδια πίστα. Τόσο οι ίδιες όσο και η Liberty Media πρέπει να διασφαλίσουν ένα πρωτάθλημα με τουλάχιστον 22 αγώνες, ώστε να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις από τις εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς και τηλεοπτικά δίκτυα.

Αμφίβολο το φινάλε της σεζόν

Η αβεβαιότητα επηρεάζει πλέον και το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, καθώς το φινάλε περιλαμβάνει δύο διαδοχικούς αγώνες στη Μέση Ανατολή. Τα Grand Prix του Κατάρ και του Αμπού Ντάμπι παραμένουν προς το παρόν στο πρόγραμμα, με ημερομηνίες διεξαγωγής στις 29 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, όμως η πραγματοποίησή τους θεωρείται πλέον αβέβαιη.

Οι σκέψεις για επιστροφή στην Ευρώπη, με αγώνες σε Πορτιμάο ή Ίμολα, δεν φαίνεται να αποτελούν ρεαλιστική λύση. Μετά το Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη, η Formula 1 ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή της παρουσία και οι ομάδες έχουν ήδη οργανώσει τη μεταφορά των φορτηγών, των motorhomes και του τεχνικού εξοπλισμού τους. Μια αλλαγή σχεδιασμού σε αυτό το στάδιο θα δημιουργούσε σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες.

Η τελική απόφαση πρέπει πλέον να ληφθεί άμεσα. Το περιθώριο που έχει δοθεί οδηγεί μέχρι το Grand Prix της Ολλανδίας, τον πρώτο αγώνα μετά το θερινό διάλειμμα, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.