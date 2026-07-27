Την καριέρα του σε ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην Μάλτα – η οποία και τον ανακοίνωσε – θα συνεχίσει ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αλλά και της β’ ομάδας του, Ματιέ Βαλμπουενά.

Τι και εάν πλησιάζει τα 42 του χρόνια; Ο Ματιέ Βαλμπουενά ο οποίος ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τη Σάντα Λουτσία που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος της Μάλτας, θα παίζει ποδόσφαιρο και του χρόνου.

Λίγες μέρες μετά το συγκινητικό αντίο του από τους Πειραιώτες (όπου επέστρεψε για τον Ολυμπιακό Β’ ενώ είχε πριν μία πολύ πετυχημένη θητεία στην α’ ομάδα του) έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατά στην Σάντα Λουτσία για τουλάχιστον έναν χρόνο. Και αυτό καθώς υπάρχει προοπτική η συνεργασία των 2 πλευρών να επεκταθεί.