Ο Αντρέα Πίρλο μέσω δημόσιας τοποθέτησής του αποκάλυψε πως δεν θα καθήσει εν τέλει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Νέο… μπλέξιμο στην Εθνική Ιταλίας που δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Ο άλλοτε σπουδαίος μέσος Αντρέα Πίρλο ήταν η Νο1 επιλογή για τον πάγκο καθώς ο Γκουαρδιόλα αρνήθηκε την κρούση που του έγινε. Ωστόσο εν τέλει ούτε ο Πίρλο θα αναλάβει την Εθνική, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο 47χρονος τεχνικός ανέφερε πως πλέον δεν είναι υποψήφιος για να καθίσει στον πάγκο της πατρίδας του, πιθανότατα λόγω των διασυνδέσεών του με τη Ρωσία. Η ανάρτησή του:

«Από σεβασμό προς τους θεσμούς, την Ομοσπονδία και όλους τους εμπλεκόμενους, έχω επιλέξει μέχρι στιγμής να σιωπήσω, αλλά αφού έμαθα χθες το βράδυ ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας, θεωρώ απαραίτητο να διευκρινίσω ορισμένες πτυχές.

Τις τελευταίες ημέρες παρακολούθησα με μεγάλη πικρία τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το όνομά μου και την πιθανότητα να καλύψω τον ρόλο του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και σήμερα ως προπονητής, πάντα ασκούσα τη δραστηριότητά μου με πλήρη σεβασμό στους νόμους των χωρών στις οποίες έχω εργαστεί και στα συμβόλαια που έχω υπογράψει.

Η επαγγελματική συνεργασία που αποτελεί αντικείμενο πρόσφατων αντιπαραθέσεων γεννήθηκε ως μέρος της καριέρας μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα.

Το να δώσω σε αυτή τη συνεργασία πολιτικό νόημα σημαίνει να αποδώσω στον εαυτό μου πεποιθήσεις που δεν έχω εκφράσει ποτέ και που δεν μου ανήκουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Γνωρίζω την ικανότητά τους, τη σοβαρότητά τους και την αγάπη που πάντα αφιέρωναν στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Λυπάμαι που μια επιλογή αθλητικού χαρακτήρα γρήγορα σύρθηκε σε δημόσια αντιπαράθεση που κατέληξε να αποδώσει στο πρόσωπό μου νοήματα και προθέσεις που δεν μου ανήκουν. Η αγάπη για την Ιταλία δεν εξαρτάται από ένα έργο. Είναι μέρος της ιστορίας μου, της ταυτότητάς μου και θα συνεχίσει να με συνοδεύει, πάντα».