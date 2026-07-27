Ο αρχηγός της Αργεντινής έδωσε τα δώρα του έπειτα από ένα ακόμα Μουντιάλ αλλά δεν είχαν την ίδια αξία με εκείνα του 2022.

Το 2022 μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή ο Λιονέλ Μέσι είχε αποφασίσει να κάνει ένα πολύ μεγάλο και ακριβό δώρο στους συμπαίκτες του. Έτσι είχε αγοράσει σε όλους (παίκτες και τεχνικό τιμ) από ένα iPhone 14 pro που ήταν καλυμμένα με χρυσό 24 καρατίων από την εταιρία iDesign Gold και κόστιζε 5.000 ευρώ το κάθε ένα.

Και φέτος έπειτα από το Παγκόσμιο ο Αργεντίνος σταρ έκανε δώρα προς τους συμπαίκτες του μόνο που ήταν πιο φθηνά. Τι ήταν αυτά;

Τσάντα με το σήμα της Αργεντινής, του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το όνομα κάθε παίκτη πάνω της. Ένα χρυσό θερμός Stanley με προσωπικό σήμα του Λιονέλ Μέσι. Επίσης ένα mate (το ρόφημα), καλαμάκι (bombilla) και ένα yerba mate. Η εκτίμηση που γίνεται είναι πώς το κάθε πακέτο ξεκινάει σε επίπεδο κόστους αρχίζει από τα 400 ευρώ και φτάνει έως και τα 700.