Ο Λιονέλ Σκαλόνι πήρε θέση για τον τελικό και την προσπάθεια της Εθνικής Αργεντινής καθώς και για όσα αρνητικά ακούστηκαν και ειπώθηκαν.

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να στεφθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία. Από την πλευρά του ο κόουτς Λιονέλ Σκαλόνι έκανε τις επισημάνσεις του για όλα όσα βίωσε εκείνος και η ομάδα του.

«Μετά από μια έντονη εβδομάδα όπου η θλίψη και η χαρά συνυφαίνονται, τα δάκρυα και τα χαμόγελα, το άγχος και η γαλήνη, η νευρικότητα και η ηρεμία, μπορώ επιτέλους να καθίσω και να γράψω λίγα λόγια. Λυπάμαι απλώς που δεν μπόρεσα να σας προσφέρω ένα ακόμη τρόπαιο και να σας φέρω μια νέα χαρά, μια χαρά που, έστω και για λίγες μέρες, θα σας έκανε να ξεχάσετε όλες τις κακές στιγμές της ζωής.

Αλλά θέλω να θυμάστε τι προσπαθήσαμε να δείξουμε με αυτή την ομάδα παικτών, τους πολεμιστές μου, όπως τους αποκαλούσα όταν τους μίλησα στη γυναίκα μου. Η προσπάθεια, η επιθυμία, η θέληση, το ‘μπορώ να τα καταφέρω’, η άρνηση να τα παρατήσεις (ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές), το να τα δώσεις όλα (ακόμα και όταν δεν σου έχει μείνει τίποτα), η υπομονή του χείμαρρου της σκληρής κριτικής (από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν καν), η ψυχραιμία, η θέληση να συνεχίσεις όταν τα πόδια σου δεν ανταποκρίνονται… Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο.

Αιώνια ευγνώμων στο τεχνικό μου επιτελείο, στους παίκτες, στο προσωπικό της Ομοσπονδίας, σε όσους εργάζονται σιωπηλά για να μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά για την αγάπη που μας δώσατε», ανέφερε σχετικά.