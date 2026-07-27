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Τρέχουν για τα καλά οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Λουίζ να πωλείται στον σύλλογο του Κάνσας και τους Πειραιώτες να ρωτούν για διεθνή χαφ.

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Σε αυτήν την φάση λοιπόν κινείται όσο πιο γρήγορα γίνεται για τον διάδοχο του Τζολάκη και πλέον όπως έχει διαρρεύσει ο έμπειρος Γερμανός γκολκίπερ και άλλοτε παίκτης των Σίτι και Φόρεστ, Στέφαν Ορτέγκα, είναι εν τέλει ο παίκτης που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επαφών για να πιάσει Λιμάνι. Άρα ο γκολκίπερ για τον οποίο είχε και έχει μέχρι και σήμερα τεράστια εκτίμηση ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι σε πρώτο πλάνο για την θέση του τερματοφύλακα στους Ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός πέραν της θέσης του γκολκίπερ είχε και μία πώληση εξτρέμ αλλά και κινητικότητα στο θέμα του μέσου. Ο Αντρέ Λουίζ σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία πουλήθηκε στον σύλλογο του Κάνσας Σίτι με ένα ποσό – ρεκόρ των 16 + 3.5 εκατ. ευρώ. Τα 16 είναι φιξ και τα άλλα χρήματα θα δοθούν με μπόνους επίτευξης στόχων.

Στη Βραζιλία στέκονται στο ότι οι διαπραγματεύσεις των 2 πλευρών κράτησαν για ένα διάστημα 2 μηνών. Ο Λουίζ θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών. Στη Βραζιλία τονίζουν ότι είναι η 3η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της αμερικανικής Λίγκας και η 3η πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Εκτός από την υπόθεση του Ορτέγκα πηγές από το Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ρώτησε για τον ποιοτικό χαφ Γιασίν Τιτραουί. Στα 23 του χρόνια ο διεθνής Αλγερινός χαφ ανήκει στη Σαρλερουά. Είναι εξαοοκτάρι, με ύψος 1.80, που δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Στη Σαρλερουά, όπου ανήκει, έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 αγώνες. Έχει χριστεί 5 φορές διεθνής στην Αλγερία.