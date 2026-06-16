Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικύρωσε την απαγόρευση της σημαίας του καθεστώτος Σάχη, εξέλιξη που χειροτερεύει τις σχέσεις της με το Ιράν.

Την ώρα που Ιράν ετοιμαζόταν για την πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026 οι σχέσεις του με τη FIFA έδειχναν αλλά και ήταν – και είναι – χειρότερες από ποτέ. Έπειτα από ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα (15/06) επικυρώθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο η απαγόρευση της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τη σημαία των Ιρανών (για χρήση από τους φιλάθλους της χώρας), στην οποία απεικονίζεται το λιοντάρι και ο ήλιος. Η σημαία αυτή συμβολίζει το καθεστώς Σάχη, το οποίο ανατράπηκε το 1979.

Ο Athletic ανέφερε ότι η αρχική απαγόρευση της FIFA πήρε πλέον επίσημη και τελική μορφή. Και όλα αυτά έγιναν λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της ομάδας του Ταρέμι – του φορ του Ολυμπιακού – στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο δικαστής της υπόθεσης και η FIFA κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Τέθηκε ακόμα και θέμα ασφαλείας για την διοργάνωση αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι εκπρόσωποι του Ιράν ήταν της λογικής ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι και θα πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης. Η ουσία είναι ότι έτσι όπως διαμορφώθηκε η συγκεκριμένη κατάσταση δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή.