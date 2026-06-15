Ο Νικ Καλάθης μέσα στις επόμενες ώρες πρόκειται να ανακοινωθεί και επίσημα από τον σύλλογο του ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε συμφωνήσει καιρό τώρα για διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Πρακτικά για τον Νικ Καλάθη και τον ΠΑΟΚ απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της μεταγραφής, όπως η αποδέσμευση του 37χρόνου από τον σερβικό σύλλογο και η ανακοίνωσή του από τον Δικέφαλο του βορρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καλάθης έφτασε σήμερα (15/06) στη Θεσσαλονική για να ολοκληρώσει και επίσημα την μεταγραφή του. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του πολύπειρου διεθνούς γκαρντ στη Stoiximan GBL, μετά από δύο περάσματα στον Παναθηναϊκό, όπου κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα Ελλάδας, καθώς και 1 Euroleague τη σεζόν 2010-2011.