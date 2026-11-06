Ζήσαμε την επανάληψη της Ιστορίας που λέει ότι σχεδόν ποτέ Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Είχαν χάσει και ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Μπιλ Κλίντον, που θεωρούνται από τους πιο δημοφιλείς προέδρους στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Αφού λοιπόν δικαίως όλοι αναφέρθηκαν στην εντυπωσιακή νίκη των Δημοκρατικών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, ας δούμε τώρα αν υπάρχει κάτι στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται κερδισμένος.

Καταρχήν τα δύσκολα για εκείνον τώρα ξεκινούν. Τον περιμένουν δύο χρόνια αδιάκοπης, ανελέητης πολιτικής σύγκρουσης σώμα με σώμα με ένα Κογκρέσο, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

Πώς θα το αντιμετωπίσει για να βγει κερδισμένος;

Ο ίδιος αναμένεται να οχυρωθεί πίσω από το επιχείρημα ότι στην πραγματικότητα, δεν ήταν ο ίδιος υποψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λέει στον εαυτό του και στην κοινή γνώμη πως αυτή η εκλογική ταπείνωση δεν είχε καμία σχέση με τον ίδιο. Εξάλλου, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την τύχη του ευρύτερου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως λένε οι επικριτές του. Έτσι, στο δικό του μυαλό, η πανωλεθρία των Ρεπουμπλικανών χωρίς τον ίδιο στην πρώτη γραμμή πιθανότατα επιβεβαιώνει, στη δική του αντίληψη, τη μοναδική και αναντικατάστατη σημασία του.

Ο Τραμπ ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τις εξελίξεις που τον επηρεάζουν άμεσα. Και ίσως, πάλι στη δική του αντίληψη, μια νίκη των Δημοκρατικών ήταν σίγουρα αυτό που ευχόταν εξαρχής.

Διότι η σύγκρουση είναι το στοιχείο του. Έχει από καιρό συντρίψει τη ραχοκοκαλιά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχοντας τοποθετήσει ανθρώπους δικούς του σε θέσεις κλειδιά. Οπότε η περαιτέρω ταπείνωση των μελών του αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, μια μικρή ευχαρίστηση.

Οι νέοι πρόεδροι της Επιτροπής Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων πιθανότατα έχουν ήδη περάσει μήνες προετοιμαζόμενοι, ενισχύοντας τις δυνάμεις τους και καταρτίζοντας καταλόγους προσώπων προς κλήτευση, ενόψει των επικείμενων ερευνών τους για τον Τραμπ και το επιτελείο του.

Αν δεν αγγίξουν τον ίδιο ή την οικογένειά του, θα το δει ως ευκαιρία να τους απομακρύνει.

Επίσης, για όποιο νομοσχέδιο δεν θα μπορεί πλέον να περάσει, από εδώ και πέρα θα μεταθέτει την ευθύνη για όλη του την αδυναμία στους Δημοκρατικούς νομοθέτες. Θα πετύχει αυτή η μετατόπιση ευθυνών; Ίσως στους φανατικούς οπαδούς του Τραμπ, που πίνουν νερό στο όνομά του. Η πόλωση, η σύγκρουση είναι το στοιχείο του. Όμως ο Τραμπ έχει χάσει σημαντικό μέρος της νομοθετικής του ισχύος, αλλά εξακολουθεί να ελέγχει την προεδρία. Και ενδιαφέρεται για την υστεροφημία του, κυρίως διότι δεν θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος το 2028.

Η ικανότητά του να κυβερνήσει με επιτυχία λοιπόν θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς όχι μόνο για θέματα που αφορούν το εσωτερικό αλλά και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Του παρουσιάζεται δηλαδή η ευκαιρία να κλείσει και το μέτωπο στην Ουκρανία αλλά και στο Ιράν με τέτοιο τρόπο που θα φέρει ειρήνη στις εμπόλεμες περιοχές και θα καταφέρει -ενδεχομένως- να διατηρήσει το όποιο θετικό αποτύπωμα έχει αφήσει η προεδρία του, αν υπάρχει.