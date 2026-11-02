Ξεκινά η εβδομάδα που όλος ο πλανήτης θα έχει στραμμένη την προσοχή στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ υπονοεί ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εφόσον το δικό του όνομα δεν είναι στο ψηφοδέλτιο, δεν τον αφορά και θα συνεχίσει την πολιτική του ακόμη και με ένα «εχθρικό» νομοθετικό σώμα στο Κογκρέσο.

Οι Ευρωπαίοι αναμένουν επίσης να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι εξελίξεις στο μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, δεδομένης της κλιμάκωσης των διαφωνιών μεταξύ της Ουάσινγκτον και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών σε μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και ζητημάτων ασφάλειας.

Οι εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη, καθώς θα καθορίσουν την ισορροπία δυνάμεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της θητείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, θα καταδείξουν σε ποιον βαθμό η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών μπορεί να περιορίσει τις πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης ή να επηρεάσει την εξωτερική της πολιτική, ιδιαίτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Τέσσερα βασικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο των εκτιμήσεων των Ευρωπαίων καθώς παρακολουθούν τις εκλογές, με κυρίαρχο τις σχέσεις με τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φοβούνται ότι μια μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο ή ακόμη και σε εντεινόμενες πιέσεις προς την ουκρανική πλευρά να αποδεχθεί μια πολιτική διευθέτηση με τη Ρωσία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, με τη σειρά της, να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ουκρανία, πάντως, στέλνοντας μήνυμα, ανέστειλε προσωρινά τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, έπειτα από εβδομάδες πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω κρίσης στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον, αποκάλυψε η Wall Street Journal. Η άτυπη παύση ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις αυριανές αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ενδεχομένως και περισσότερο.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το μέλλον του ΝΑΤΟ, δεδομένων των επανειλημμένων απαιτήσεων του Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο του αμυντικού βάρους. Αυτό περιλαμβάνει και τη μείωση της εξάρτησής τους από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ως εκ τούτου, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των αμερικανικών δεσμεύσεων για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, ιδίως υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων εντάσεων που συνδέονται με τους αμερικανικούς δασμούς και τις προστατευτικές πολιτικές. Οι εντάσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στις εξαγωγές και στις επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τον βιομηχανικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Κρατήστε, πάντως, μια δήλωση του Τραμπ που ενδεχομένως να τη βρούμε μπροστά μας την Τετάρτη. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε επίμονα εάν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών «όποιο κι αν είναι», απάντησε ότι θα το σεβαστεί, θέτοντας ωστόσο έναν σαφή όρο: «Ναι, θα το αποδεχθώ, εφόσον οι εκλογές είναι έντιμες». Μάλιστα, έδωσε εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσει προληπτικά αγωγή, αμφισβητώντας την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογικής αναμέτρησης για τη Γερουσία στην Αλάσκα, σε περίπτωση που ηττηθεί ο εν ενεργεία Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής.