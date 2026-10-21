Το Παρίσι, η Γαλλία εν γένει, ασκούσε πάντα μια γοητεία. Είναι ίσως η γλώσσα που ακούγεται σαν ποίημα, αλλά και η γαλλική λογοτεχνία, ή είναι ίσως η φινέτσα των Γαλλίδων, η κομψότητά τους, ή η φημισμένη γαλλική κουζίνα. Αλλά κυρίως άξιζε πάντα προσοχής και μελέτης η Ιστορία της, στην καρδιά της Ευρώπης.

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 ήταν κάτι περισσότερο από μια εξέγερση κατά της μοναρχίας. Μεταμόρφωσε την πολιτική σκέψη σε ολόκληρο τον κόσμο, αμφισβητώντας την κατεστημένη εξουσία και εισάγοντας ιδέες που άνοιξαν δρόμους στη σκέψη της σύγχρονης δημοκρατίας. Τα βιβλία του Βίκτορ Ουγκό, με τα εμβληματικά «Παναγία των Παρισίων» (Notre-Dame de Paris) και τους «Άθλιους» (Les Misérables), αποτύπωσαν τη μεσαιωνική και κοινωνική όψη της πόλης. Ο αγαπημένος μου σύγχρονος, Πιερ Ασουλίν, έγραψε μοναδικά βιβλία για την εμπειρία της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Παρά τα τεράστια δεινά, τις στρατιωτικές ήττες και την κατοχή, οι Γάλλοι επέδειξαν μια αξιοσημείωτη ικανότητα ανάκαμψης, με την πολύτιμη συνδρομή των συμμάχων τους. Ήταν ένα έθνος του οποίου η ιστορία έμοιαζε να συνδυάζει την αναταραχή με την ανθεκτικότητα. Και έπειτα ήρθε το 1968, όταν φοιτητές και εργαζόμενοι παρέλυσαν σχεδόν ολοκληρωτικά τη Γαλλία, ενώ ακόμη και ο επιβλητικός Σαρλ ντε Γκωλ φάνηκε να είναι ευάλωτος.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Σελίν Ντιόν, Καναδή στην καταγωγή, για τους Γάλλους όμως είναι δική τους, έδωσε συναυλίες στην καρδιά του Παρισιού και τα social media γέμισαν με υπέροχες φωτογραφίες της πόλης συνοδευόμενες από την κρυστάλλινη φωνή της.

Κάθε χώρα, όμως, έχει τις αντιθέσεις της. Κάθε μύθος συνοδεύεται από κριτική. Και τα τελευταία γεγονότα στη Γαλλία έδειξαν ότι αυτή η κοσμοπολίτικη, δυναμική χώρα κρύβει και πολλά προβλήματα. Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες για την επιδείνωση των εκπαιδευτικών υποδομών και την έλλειψη εκπαιδευτικών έχουν διευρυνθεί, εξελισσόμενες σε διαδηλώσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την οικονομική αβεβαιότητα. Από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία και τη Λυών, οι συγκρούσεις με την αστυνομία, οι εμπρησμοί και οι λεηλασίες άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής. Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο του 19ου αιώνα καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από πυρκαγιά. Περίπου 1.200 συλλήψεις και περισσότεροι από 150 τραυματίες αστυνομικοί συνθέτουν τον πρώτο απολογισμό μιας έκρηξης κοινωνικής οργής που συγκλονίζει τη χώρα.

Οι βίαιες συγκρούσεις, οι καταστροφές περιουσιών και οι μαζικές συλλήψεις έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την εξουσία της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Το Παρίσι και πάλι λειτουργεί ως καθρέφτης μιας ευρύτερης κρίσης κοινωνικής εμπιστοσύνης. Δεν πρόκειται απλώς για έναν θυμό απέναντι σε μια κυβέρνηση, αλλά και για αγωνία σχετικά με το βιοτικό επίπεδο, τις ευκαιρίες των νέων και το κατά πόσο το κράτος εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που οι πολίτες θεωρούν αυτονόητες.

Η αρχιτεκτονική, τα μουσεία, οι λεωφόροι, οι γέφυρες, οι νυχτερινές εικόνες που το έκαναν παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού παραμένουν εκεί, τώρα όμως είναι ανάμεσα σε δακρυγόνα και βανδαλισμένα κτίρια. Εκεί όμως παραμένει και ο Σηκουάνας, οι υψηλοί οίκοι ραπτικής, οι ιστορικές συνοικίες όπως η Μονμάρτη. Η πραγματικότητα, λοιπόν, δεν είναι καρτ ποστάλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πραγματικότητα είναι επίμονη και αμείλικτη. Και έχει βγει στους δρόμους δίπλα από τον Πύργο του Άιφελ.