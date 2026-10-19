Με δύο πολέμους σε εξέλιξη να είναι στο ραντάρ της διεθνούς επικαιρότητας, με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Σι Τζι Πινγκ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κινούν τα νήματα της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, το περιοδικό VANITY FAIR επέλεξε άλλη προσωπικότητα, ως τον «πιο επιδραστικό άνθρωπο στον κόσμο». Και αυτός είναι ο Σαμ Άλτμαν, ένας τεχνολογικός μεγιστάνας. Το αμερικανικό περιοδικό διευκρινίζει ότι δεν συμπεριέλαβε στο σκεπτικό της επιλογής του, αρχηγούς κρατών, με μοναδική εξαίρεση τον Πάπα, όχι λόγω της κυριαρχίας του στο Βατικανό, αλλά χάρη, όπως λέει, στην ανθρωπιστική του επιρροή. Δεν βασίστηκε επίσης ούτε σε πρόσωπα από το εξωτερικό των οποίων η επιρροή δεν γίνεται αισθητά και άμεσα αντιληπτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σαμ Άλτμαν είναι αυτός που κέρδισε λοιπόν και τον Πάπα καθώς θεωρήθηκε ότι έχει συγκεντρώσει τόση δύναμη ώστε να μπορεί να αλλάξει πραγματικά τον κόσμο.

Η κατάταξη δεν έγινε με βάση την καθαρή περιουσία ή τον αριθμό των ακολούθων, αλλά ως αποτίμηση της απτής ισχύος και της πραγματικής δυνατότητας επιβολής. Ο Άλτμαν θεωρητικά έχει πολλά κοινά με τον Στιβ Τζομπς, τον Μπιλ Γκέιτς και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Διέκοψε τις σπουδές του και ίδρυσε την Loopt, μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για κινητά. Στη συνέχεια η Loopt εξαγοράστηκε από την Green Dot Corporation. Μετά από αυτό, ο Άλτμαν εντάχθηκε στην Y Combinator, μια εταιρεία παροχής συμβουλών σε νεοφυείς εταιρείες και τρία χρόνια μετά έγινε πρόεδρος της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Y Combinator ως πρόεδρος δεκαπλασίασε τα μεγέθη της εταιρείας. Αποφάσισε όμως να φύγει από την Y Combinator για να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του στην OpenAI στην ίδρυση της οποίας είχε συμμετάσχει.

Αρχικά το OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την έρευνα τεχνητής νοημοσύνης το 2015 και ανάμεσα στους ιδρυτές ήταν και ο Έλον Μασκ. Ο Μασκ αποχώρησε από το OpenAI το 2018 και ένα χρόνο μετά ο Άλτμαν έγινε διευθύνων σύμβουλος και ξεκίνησε την ανάπτυξη του πρότζεκτ της ανάπτυξης τεχνολογίας γενετικής νοημοσύνης που οδήγησε τελικά στο ChatGPT και άλλα πρωτοποριακά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το DALL.E, ένα άλλο αξιοσημείωτο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από το OpenAI.

Πρόσφατα δήλωσε ότι αυτά τα μοντέλα αποκτούν υπεράνθρωπες δυνατότητες σε πολλούς τομείς και εμείς απλώς πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Στην προσωπική του ζωή, ο Άλτμαν παραδέχτηκε ότι είναι ομοφυλόφιλος και θυμήθηκε ότι το να έχει υπολογιστή από την παιδική του ηλικία τον βοήθησε να αναγνωρίσει τη σεξουαλικότητά του. Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε επίσης ότι το να μεγαλώσει ως ομοφυλόφιλος τη δεκαετία του 2000 δεν ήταν εύκολο για αυτόν. Έχει αναπτύξει και φιλανθρωπική δραστηριότητα και στο παρελθόν έχει χρηματοδοτήσει την προεδρική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν.

Για την ιστορία: Μετά τον Άλτμαν, το VANITY FAIR τοποθετεί στην πέμπτη θέση τον Μάρκο Ρούμπιο, στην ένατη τον Τεντ Σαράντος του NETFLIX, και στην σαρακοστή τέταρτη τον πρωτότοκο γιο του Ντόναλντ Τραμπ.