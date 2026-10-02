Το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη στην πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, με την εμπλοκή δύο Ισραηλινών επιβατών-πολιτικών, μου θύμισε την επιχείρηση Εντέμπε, μια εντυπωσιακή ισραηλινή αντιτρομοκρατική αποστολή στην Ουγκάντα το 1976. Υπάρχουν ήδη πολλά ντοκιμαντέρ διαθέσιμα, ενώ έχει γυριστεί και ταινία που, όσα και μυθιστορηματικά στοιχεία κι αν έχει, δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης, τη μέθοδο δηλαδή που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Λεπτομέρεια: Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο μεγάλος αδελφός του Νετανιάχου, ο Γιονατάν, επικεφαλής μάλιστα των κομμάντο, και ο οποίος εκεί σκοτώθηκε. Αυτός ο χαμός στάθηκε η αφορμή για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ασχοληθεί με την πολιτική.

Η ιστορία αρχίζει ως απάντηση στην αεροπειρατεία μιας διεθνούς πολιτικής πτήσης που εκτελούσε η Air France μεταξύ του Τελ Αβίβ και του Παρισιού. Κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης στάσης στην Αθήνα, το αεροσκάφος δέχθηκε αεροπειρατεία από δύο Παλαιστίνιους μέλη του PFLP-EO και δύο Γερμανούς μέλη των Επαναστατικών Πυρήνων, οι οποίοι έστρεψαν την πτήση στη Λιβύη και στη συνέχεια στην Ουγκάντα, όπου προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Εντέμπε για να τους συναντήσουν εκεί και άλλοι τρομοκράτες. Μόλις έφτασαν στην Ουγκάντα, η ομάδα δέχθηκε άμεσα την υποστήριξη του δικτάτορα της Ουγκάντα, Ιντί Αμίν Νταντά.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους αεροπειρατές και αποφάσισε να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση για τη διάσωση των ομήρων. Η περιώνυμη «Μοσάντ» ανέλαβε αμέσως δράση για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. Τη νύχτα της 3ης προς 4ης Ιουλίου, η θρυλική επιχείρηση «Εντέμπε» άρχισε και όπως φάνηκε, ήταν καλά σχεδιασμένη.

Τέσσερα C-130 μετέφεραν μία μαύρη Mercedes, όμοια μ’ αυτή του δικτάτορα προέδρου της Ουγκάντα, και 100 κομμάντος. Προσγειώνονται νύχτα στο αεροδρόμιο. Οι καταπέλτες των μεταγωγικών ανοίγουν και από το ένα C-130 βγαίνει η μαύρη λιμουζίνα. Οι αεροπειρατές πίστευαν ότι πρόκειται για τον πρόεδρο της Ουγκάντα. Οι 100 Ισραηλινοί κομάντος αποβιβάζονται αστραπιαία και κατευθύνονται σε χώρο του αεροδρομίου όπου κρατούνται οι όμηροι. Φωνάζουν στα εβραϊκά και στα αγγλικά στους ομήρους να καλυφθούν και η μάχη αρχίζει. Διασώθηκαν 102 από τους συνολικά 106 ομήρους.

Χρειάστηκαν βέβαια να περάσουν αρκετά χρόνια για να αποσαφηνιστεί ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη. Τότε βέβαια οι εξελίξεις «έτρεχαν» πιο αργά, καθώς δεν υπήρχε η πίεση από τα κοινωνικά δίκτυα να ζητούν άμεσα απαντήσεις.

Το χθεσινό περιστατικό θέτει επίσης κάποια ερωτήματα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα του συγκυβερνήτη να προκαλέσει χθες τη συντριβή πτήσης της flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν η εξέλιξη αυτή τον «εξυπηρετεί» και πολιτικά, αφού βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Οι Ισραηλινοί λένε ότι δεν είχαν καμία προειδοποίηση ή προηγούμενη πληροφόρηση σχετικά με το περιστατικό στο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 174 άτομα στο Ισραήλ. Άρα αιφνιδιάστηκαν. Μα είναι δυνατόν η Μοσάντ να μη γνώριζε τίποτα όταν οι καιροί είναι πονηροί και η περιοχή βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση; Το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα δοθεί κωδική ονομασία στην όλη επιχείρηση και ίσως να γυριστεί και ταινία.